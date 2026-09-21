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Jihlava má vlastní metro. Jezdí v hororové hře mladého vývojáře

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Zastávky metra s názvem Pávov, Bedřichov, Horácká aréna nebo Citypark jasně napovídají, že podzemní dráha jezdí v Jihlavě. Letitý vtip se stal realitou, i když jen na obrazovkách počítačů.
Jihlava má vlastní metro. Jezdí v hororové hře mladého vývojáře

Jihlava má vlastní metro. Jezdí v hororové hře mladého vývojáře

Zdroj: Michal Novotný
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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