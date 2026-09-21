Jihlava má vlastní metro. Jezdí v hororové hře mladého vývojáře

Za hrou stojí
Michal Novotný, šestnáctiletý vývojář z Jihlavy. Od loňského listopadu pracoval na projektu, který na začátku září úspěšně dokončil. Jde o nezávislou psychologickou hororovou hru s názvem Metro: Bedřichov. Zájemci si ji mohou stáhnout zdarma nebo za menší dobrovolný dar na herní platformě itch.io.
„Hráč se ocitá jako strojvedoucí v síti jihlavského metra, jezdí tři noci, čtvrtá noc je epilog, a dělá práce i mimo soupravu. Pokaždé s hráčem ale jede podivná holka jménem Natálka,“ popisuje pro Jihlavskou Drbnu Michal Novotný děj hry. Dívka přitom soudí hráče, když nezastaví ve stranici a způsobuje i menší incidenty. Když jde na dlouhý nákup do Cityparku, kompletně zastaví provoz metra na dvě hodiny, třetí noc je pak vojenské cvičení na letišti Henčov, kterého se Natálka bojí, poodhalil tvůrce hry.
VIDEO
Zastávek v metru je přitom celkem deset a odpovídají realitě, konkrétně se jmenují Pávov, Bedřichov, Královský vršek, Kaufland, U Teras, Horácká aréna, Benešova, Citypark, Demlova, Henčov. Sám tvůrce odhaduje, že dohrání hry může trvat kolem půl hodiny, nicméně už v září plánuje přidat některá vylepšení.
„Pokračování hry s názvem Metro: Bedřichov 2 a podtitulem Nové Tajemství se bude stavět kolem konce září až začátku října a bude to ještě napínavější,“ prozradil Michal Novotný. Pro milovníky MHD a hororů
Nejde přitom o jeho první podobný počin, v minulosti už na Robloxu vyrobil hru o fiktivní MHD v Okříškách. Nyní pracuje v herním enginu Unity, přičemž je samouk.
„Největší komplikace rozhodně byly při změně herního enginu z Godot Engine na Unity Engine v průběhu března/dubna 2026, protože se vyskytly problémy v první verzi v Godotu, také vymýšlení dobrého příběhu a implementování režimu pro více hráčů,“ odpověděl na dotaz, co mu dělalo největší problémy během tvorby hry.
Odhaduje, že Metro: Bedřichov bude lákat zejména nadšence hromadné dopravy i milovníky hororů a také streamery nebo influencery. Výhledově se chce mladý vývojář také vrátit do školy, třebaže spolužáky jeho koníček zajímal, středoškolské studium musel přerušit kvůli zdravotním a studijním problémům.