Jídla pojmenovala po členech rodiny a hosty pozvala do charity. Nora Fridrichová v Prostřeno! všechny zaskočila

Když se soutěžící v pořadu Prostřeno! rozhodne vařit jinde než doma, bývá to zpravidla restaurace, zahrada nebo chalupa. Fridrichová zvolila halu 13 v holešovické tržnici, kde její nadační fond Šatník denně vydává oblečení, hračky i drogerii rodičům samoživitelům. Menu neslo jména členů rodiny, kuchyně sestávala z dvouvařiče a improvizovaného pultu a elektřina se rozhodla spolupracovat jen částečně. Přesto, nebo právě proto, vznikl jeden z nejzajímavějších večerů letošního VIP týdne vítězů.
Pět chodů, pět jmen
Každý chod na Nořině tabuli patřil někomu z rodiny. Předkrm Tuna Family odkazoval na rodinu jako celek. Polévka Kuřecí Noravar je podle všeho slovní hříčka s Norou a vývarem; Prima původ názvu explicitně nevysvětluje, ale jiný výklad se nenabízí. Hlavní chod Mari na kari a dezert Zmrzlá Dianka nesou jména jejích dcer Marianky a Dianky. A Ledový Robert? Ten patří partnerovi Robertu Zárubovi, známému sportovnímu komentátorovi.
Fridrichová k tomu na profilu soutěžící dodala, že „rodina má mnoho podob“, a právě tím propojila intimní rodinné menu s prostorem, kde se každý den starají o rodiny cizí.
Proč zrovna Šatník
Pozvání do charity nebyl momentální nápad. Fridrichová přijala nabídku vrátit se do Prostřeno! s jasným cílem: znovu vařit přímo v Šatníku, ukázat divákům organizaci zevnitř a dokázat, že i za málo peněz jde připravit plnohodnotnou večeři. Stejnou strategii zvolila už při první účasti v roce 2024, kdy v charitativním týdnu zvítězila s menu postaveným na jednom kuřeti.
Efekt televize přitom funguje. Po odvysílání tehdejšího dílu se podle Primy ozvali noví dárci. Letos šla Fridrichová ještě dál: VIP týden vítězů sleduje víc diváků, a tím roste i šance, že se někdo proklikne na web Šatníku a pošle dar na účet 202010100/2010.
Šatník přitom dávno není jen sklad oblečení. Registrovaní rodiče samoživitelé tu získají zdarma obuv, knížky, domácí potřeby, nábytek, ale i služby kadeřnice nebo masérky. Kdo se zapojí jako dobrovolník, může si za výpomoc objednat nákup potravin. Balíčky putují i do regionů.
Chaos jako součást reality
Hosté čekali byt. Dostali halu s věšáky. Karel Zima to shrnul větou: „Jako já vím, kde jsem, ale vlastně nevím, kde jsem.“ Daniela Smolík (dříve známá jako Daniela Zálešáková, než se vdala) ocenila dobrou věc, ale nahlas pochybovala, jestli je charita ideální prostředí pro kuchařskou soutěž.
A pak přišly technické komplikace, které z večera udělaly malé dobrodružství:
- Dvouvařič místo plnohodnotné kuchyně.
- Přenášení hrnců a talířů mezi halami.
- Výpadek elektřiny uprostřed přípravy.
- Zmrzlinovač, který odmítal spolupracovat na Zmrzlé Diánce.
- Neumyté skleničky a lepkavá rýže jako vedlejší škody chaosu.
Výsledek? Po středečním dílu měla Fridrichová na kontě 29 bodů, přičemž plných 10 jí dal právě Karel Zima. Slabší vývar a salát se dočkaly výhrad, ale celkově ji improvizace ze hry nevyřadila. Celkové pořadí týdne se v době odvysílání středečního dílu teprve skládalo.
Co z toho zůstane víc než body
Podle nás v Redakci VIPŽivot právě spojení charity a kuchařské soutěže udělalo z Nořina večera silnější televizní moment, než jaký by přineslo jakékoli bodování. Prostřeno! žije z kontrastu osobností a prostředí, a hala plná dětského oblečení vedle talíře s kuřecím kari je kontrast, který se nezapomíná. Fridrichová nevařila proto, aby vyhrála. Vařila proto, aby Šatník vidělo co nejvíc lidí. A v tom je její večer výjimečný i mezi VIP díly.
Celý díl je k vidění v archivu na prima+. Kdo chce místo sledování rovnou pomoct, stačí poslat dar na účet Šatníku 202010100/2010; peníze jdou na nájem haly, poštovné balíčků do regionů a nákupy potravin pro dobrovolníky.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová