Jezte je před spaním, abyste ráno měli nízký cukr. Toto je nejlepší a nejzdravější večeře

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Glukometr ráno ukazuje sedmičku nebo dokonce osmičku. Přitom jste od večera nic nejedli a celou noc jste spali. Kde se vzal ten cukr v krvi? Tělo v noci nepřestává pracovat – naopak, přepíná do úsporného režimu a hospodaří s tím, co mu večer nabídnete.
U lidí s prediabetem nebo cukrovkou 2. typu právě večerní jídlo rozhoduje o ranních číslech. A není to jen o tom, co sníte – důležité je i kdy, kolik a jak.
Co se děje v těle mezi půlnocí a budíkem
Když ráno naměříte hodnotu nad 7 mmol/l, jde o jasný signál diabetu. Rozmezí mezi 5,6 a 6,9 mmol/l značí prediabetes – varování, že metabolismus cukru začíná selhávat. Zdravá ranní glykemie nalačno by měla zůstat pod 5,6 mmol/l (mezinárodně do 100 mg/dl).
Proč ale cukr nad ránem vyskočí, i když jste celou noc nic nejedli? Za to mohou dva noční procesy, které tělo spouští automaticky.
První mechanismus startuje mezi třetí a osmou hodinou ranní. Organismus se chystá na probuzení a začne do krevního oběhu vypouštět vlastní zásoby glukózy z jater – potřebuje energii na vstávání. Zdravá slinivka okamžitě reaguje inzulínem, který cukr uklidí do buněk. Pokud ale inzulín chybí nebo nefunguje správně, glukóza zůstane v krvi a vy se probudíte s vysokou hodnotou. Odborníci tomu říkají efekt úsvitu.
Druhý scénář nastává ještě dříve, kolem druhé až třetí hodiny v noci. Hladina cukru klesne příliš nízko. Tělo vyhodnotí situaci jako hrozbu hladovění a v panice vyplaví stresové hormony – kortizol a adrenalin. Ty donutí játra okamžitě vystřelit do krve nouzovou dávku glukózy. Výsledek? V noci byl cukr příliš nízko, ale ráno je kvůli záchranné reakci naopak vysoko. Tento jev se nazývá Somogyiho efekt.
K odlišení obou stavů lékaři doporučují občas změřit si glykemii přímo uprostřed noci – pokud je kolem druhé hodiny nízká, jde o Somogyiho efekt, pokud normální či vyšší, spíše o efekt úsvitu. Pokud se ranní hodnoty nedaří srovnat úpravou jídelníčku, je nutné navštívit lékaře, který nastaví léčbu.
Jaké jídlo udrží cukr v normě až do rána
Cílem večeře je dodat energii, která se bude uvolňovat pomalu a rovnoměrně po celou noc. Představte si rozdíl mezi suchým dřívím a briketou – sladkosti nebo bílé pečivo shoří v těle jako papír a glukóza prudce vyletí. Správně složené jídlo naopak hoří pomalu a drží stabilní hladinu až do budíku.
Základní pravidlo: večeřte zhruba tři hodiny před spaním a talíř postavte na bílkovinách, vláknině a složitých sacharidech. Naopak se vyhněte tučným pokrmům a jednoduchým cukrům.
V praxi to znamená velmi jednoduché kombinace. Vejce natvrdo s celozrnným chlebem dodá kvalitní bílkoviny a mouka se vstřebává pozvolna. Kvalitní sendvič – krajíc celozrnného chleba s tvarohem nebo méně tučným sýrem a hromádkou čerstvé zeleniny (rajčata, okurka, mladá mrkev). Zakysané výrobky – odtučněný řecký jogurt nebo bílý jogurt s lžící otrub a semínek.
Pokud máte chuť na rychlé zobání, místo chipsů sáhněte po pečené cizrně, plátcích řapíkatého celeru namočených v hummusu, malé hrsti ořechů nebo plátkách jablka lehce potřených arašídovým máslem. Tuk a bílkoviny z ořechů zpomalí vstřebávání ovocného cukru.
Doplňujícím faktorem může být krátká večerní procházka – lehký pohyb po dobu 10 až 15 minut pomůže svalům aktivně vstřebat glukózu ještě před spaním.
Tři chyby, které kazí ranní výsledky
Někdy nejde jen o to, co jíte, ale jak u toho fungujete. Největším nepřítelem je ujídání u televize nebo u čtení. Když člověk kouká do obrazovky, mozek nevnímá signály plnosti a do žaludku bezmyšlenkovitě putuje dvakrát tolik jídla, než tělo potřebuje. Velikost porce je proto dobré hlídat ještě u kuchyňské linky.
Nemusíte se bát ani ovoce, jen vybírejte druhy s nižším obsahem fruktózy a držte se malé misky. Ideální jsou borůvky, černý rybíz, jablka nebo hrušky.
Poslední a nejčastější chybou bývá pití. Můžete si připravit sebelepší večeři, ale když ji zapijete sklenicí pomerančového džusu, coly nebo oslazeného čaje, glykemie okamžitě vyletí. Tělo tekutý cukr spolkne bez práce a bez varování. Večer proto mějte po ruce výhradně čistou vodu nebo neslazený čaj. Ráno vám za to tělo poděkuje klidnými a vyrovnanými čísly.
Zdroje článku: dobruchut.aktuality.sk, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová