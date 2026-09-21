Ježkovi na zahradě nikdy nedávejte mléko. Způsobí mu vážné potíže, i když ho pije s chutí

Představa ježka, jak spokojeně chlemtá mléko z talířku, patří k nejhouževnatějším zahradnickým mýtům střední Evropy. Kořeny sahají hluboko do starého evropského folkloru, kde se věřilo, že bodlinatí tvorové sají mléko přímo od krav. Líbivý obraz přežil staletí a zdomácněl i v českém prostředí, jenže moderní veterinární věda ho vyvrací jednoznačně. Podle Evy Koutné, která se k tématu vyjádřila pro Kupi.cz, ježčí organismus postrádá dostatečnou aktivitu enzymu laktázy, a proto jakékoli mléko (kravské, kozí, ovčí) vyvolává těžké zažívací potíže. Chuť přitom nenapovídá nic: zvíře pije ochotně, problém nastává až v trávicím traktu.
Proč laktóza ježka ohrožuje víc než kočku nebo psa
Mechanismus připomíná laktózovou intoleranci u savců po odstavu. Jak uvádí
Merck Veterinary Manual, po požití mléka dochází u ježků k prudkému průjmu a rychlé ztrátě tekutin. U malého hmyzožravce vážícího kolem sedmi set gramů postupuje dehydratace dramaticky rychleji než u domácí kočky nebo většího psa. Veterinární literatura sice popisuje variabilní toleranci laktózy u některých dospělých koček, u ježků však ochranářská doporučení pracují s nulovou tolerancí. Žádné mléko, žádný sýr, žádný tvaroh. Jediný bezpečný nápoj je čistá voda v mělké misce. Čím ježka na zahradě skutečně podpořit
Nejcennější pomoc nevyžaduje ani korunu. Stačí každý večer doplnit misku čerstvou vodou; v suchých letních týdnech jde doslova o záchranu. Kdo chce přidat sousto navíc, může kolem soumraku nabídnout malé množství kvalitního masového krmiva pro kočky, ideálně mokrého, nebo speciální ježčí granule. Český svaz ochránců přírody upozorňuje, že misky je nutné pravidelně čistit, protože společné krmné místo může šířit nemoci mezi jednotlivými jedinci.
Co rozhodně do misky nepatří:
pečivo a jiné lidské jídlo syrové maso ovoce (jen zcela výjimečně) mléčné výrobky jakéhokoli druhu
Přikrmování má zůstat doplňkem, nikoli náhradou přirozené potravy: brouků, hlemýžďů, larev a drobných bezobratlých.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Ježka ze zahrady nevyhánějte, skvěle si poradí se škůdci Pět pastí, které na ježky číhají v každé druhé zahradě
Mléko představuje jen jednu z řady hrozeb, které zahrádkáři svým bodlinatým sousedům nevědomky chystají.
Národní síť záchranných stanic ve svém zářijovém doporučení z roku 2026 jmenuje další časté viníky: Robotická sekačka v noci. Ježek se při ohrožení stočí do klubíčka místo útěku. Noční provoz autonomních sekaček patří podle záchranářů k nejčastějším příčinám vážných mechanických zranění. Bezpečnější varianta: spouštět stroj výhradně přes den a před sečením projít trávník i okraje porostu. Zahradní chemie. Dánská studie publikovaná v časopise Frontiers in Veterinary Science prokázala přítomnost rodenticidů, herbicidů a insekticidů v tělech volně žijících ježků. Chemie působí plíživě, přímo i prostřednictvím kontaminované kořisti. Neprůchodné ploty. Ježek potřebuje pro noční obchůzku území o rozloze několika zahrad. Stačí otvor přibližně 13 × 13 centimetrů při zemi, nejlépe v klidné části plotu navazující na přirozenou trasu mezi pozemky. Bazén a jezírko bez výlezu. Prkénko opřené o stěnu nebo pozvolný břeh zachrání život. Sítě, šachty a zakryté jámy. Tišší zabijáci, na které se zapomíná nejsnáze. Kdy ježka nechat na pokoji a kdy vytočit dispečink
Zdravého ježka za soumraku stačí pozorovat. Zbytečná manipulace ho stresuje a může narušit jeho přirozené chování. Zpozornět je třeba při kombinaci varovných příznaků: apatie, dezorientace, viditelné zranění, mouchy či larvy na těle, ležení na boku, špatná chůze nebo dlouhý pobyt na otevřeném prostranství za denního světla.
Důležitý detail ze záchranných stanic: ježci navyklí na pravidelné denní dokrmování se mohou pohybovat za světla i v dospělosti. Samotná hodina nálezu proto nestačí k závěru, že zvíře potřebuje zásah. Rozhodující jsou další příznaky.
Pokud situace vypadá vážně, funguje centrální dispečink Národní sítě záchranných stanic na čísle
774 155 155, a to denně od 7:00 do 22:00. Nejbližší z 34 profesionálních zařízení pokrývajících celé území republiky lze vyhledat na webu Zvíře v nouzi podle místa nálezu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková