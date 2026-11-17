Projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu letos slaví deset let od svého vzniku. Za tu dobu pomohl po celé republice splnit více než 120 tisíc přání a ve veřejné sbírce vybral přes 46 milionů korun. V Libereckém kraji se do letošního ročníku zatím zapojilo téměř 150 klientů domovů a sociálních zařízení.
Kromě zmíněných dárků a zážitků touží senioři z regionu například po povlečení, kosmetice, oblečení, něčem dobrém na zub nebo po CD přehrávači. Velký zájem je také o společné chvíle a kulturu – v databázi se objevují přání na lístky do divadla nebo na operetu, návštěvu klavíristky, koncert Věry Martinové nebo exkurzi do Filmových ateliérů Barrandov.
„Ježíškova vnoučata jsou jedním z projektů Nadačního fondu Českého rozhlasu, na které jsem opravdu hrdý. Za deset let se díky nim podařilo splnit více než 120 tisíc přání, ale jejich skutečný význam je mnohem větší. Přinášejí osamělým seniorům radost, lidskou blízkost a vědomí, že na ně někdo myslí. Velké poděkování patří všem dárcům, dobrovolníkům i pracovníkům domovů pro seniory, bez kterých by Ježíškova vnoučata nemohla fungovat,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Jak se zapojit a doručit dárek
Zájemci si mohou konkrétní přání rezervovat na webu jeziskovavnoucata.cz, kde lze vybírat i podle regionu nebo ceny dárku. Protože je dárců tradičně více než přání a cílem projektu je navázání osobního vztahu, může si jeden člověk za den rezervovat pouze jeden dárek. Pokud jsou přání zrovna rozebraná, vyplatí se stránky sledovat průběžně – personál domovů nové položky doplňuje až do Vánoc.
Po rezervaci se dárci do deseti dnů ozve samotný domov pro seniory s podrobnostmi k předání. Pokud lidé nemohou dárek doručit osobně, mohou při rezervaci zdarma využít přepravu prostřednictvím společnosti DHL Express (objednávky běží do 29. prosince, odevzdání na sběrných místech pak do 30. prosince). V Libereckém kraji lze balíčky odevzdat na pobočce DHL Express v Liberci v Jeronýmově ulici 563.
Pomoc po celý rok
Kromě plnění jednotlivých přání funguje v rámci projektu také finanční sbírka. Ta slouží k úhradě nákladnějších dárků a ze zbylých prostředků Nadační fond Českého rozhlasu financuje celoroční pomoc. Peníze směřují například na vzdělávání pracovníků v sociálních službách, terapeutické návštěvy zvířat nebo pořizování virtuální reality do domovů pro seniory.