Ježčata se rodí ve dvou vlnách bodlin. První sada je bílá a schovaná pod blankou, druhá tmavší vyroste do 48 hodin po porodu

Představte si tvora o velikosti palce, růžového, slepého, hluchého. Žádný stočený bodlinatý míček, jaký známe ze zahrad. Čerstvě narozený ježek evropský vypadá spíš jako holý myší zárodek s podivnými pupínky na zádech. Právě pod těmi pupínky se ale odehrává jeden z nejelegantnějších obranných triků středoevropské přírody: dvoustupňový systém, který v řádu desítek hodin promění bezbranné mládě v miniaturní pevnost. Celý mechanismus přitom řeší zdánlivě neřešitelný problém, jak porodit ostnaté potomky, aniž by si matka při průchodu porodními cestami ublížila.
Ochranná blanka: jak příroda zabalila bodliny do bezpečného obalu
Samice ježka rodí od dubna do září, v českých podmínkách nejčastěji v červnu a červenci. Každé mládě opouští dělohu zahalené v plodovém obalu (amniu) a jeho bodliny leží zabořené pod kapsou edematózní, tedy tekutinou prosáklé tkáně. Tato vrstva funguje jako biologický polštář: bodliny pod ní sice už existují, ale nemohou prorazit ven a poranit samici. Veterinární příručka
Merck Veterinary Manual popisuje membránu, která během prvních hodin po porodu vysychá a mizí. Díky tomuto řešení se ježčata mohou rodit hlavou i ocasem napřed, aniž by orientace plodu představovala riziko.
Jakmile amnion odpadne a tekutina z ochranné tkáně odteče, kůže na hřbetě se smrští. A bodliny se začnou drát na povrch.
První bílá sada: sto krátkých hrotů za méně než hodinu
Přibližně do šedesáti minut po porodu se z pupínků na zádech vynoří první vlna bodlin. Je jich kolem stovky, měří asi sedm milimetrů a jsou bílé, nepigmentované, přechodné, ale rozhodně ne měkké. Přírodovědná syntéza na
Wildlife Online zdůrazňuje, že tyto počáteční hroty jsou ostré a štětinaté. Mládě jimi dokáže nahrbit hřbet proti případnému vetřelci, byť svalová kontrola vztyčení bodlin se teprve rozvíjí.
Zajímavý vizuální detail: bílé bodliny nerostou chaoticky po celém hřbetě. Tvoří dva zřetelné pruhy oddělené středovou rýhou, takže novorozenec připomíná miniaturní kartáček s dvojitým řádkem štětin. Plné odhalení první sady trvá až čtyřiadvacet hodin, záleží na rychlosti vyschnutí ochranné tkáně i na teplotě v hnízdě.
VIDEO Druhá pigmentovaná vlna: tmavší, delší, silnější
Mezi třicátou šestou a šedesátou hodinou po narození začíná prorážet druhá generace bodlin. Tyto hroty se prodírají mezi bílými předchůdkyněmi, dosahují dvanácti až patnácti milimetrů a nesou pigment, jsou tmavší, konstrukčně robustnější a odpovídají pozdější dospělé výbavě. Kolem čtrnáctého dne života dorovnávají délku první sady a kolem dvacátého dne ji překrývají natolik, že bílé bodliny prakticky zanikají v hustém porostu.
Pro srovnání: dospělý ježek evropský nosí na hřbetě pět až sedm tisíc bodlin o délce dvou až tří centimetrů, jak uvádí
British Hedgehog Preservation Society. Novorozenec tedy startuje s řádově stovkami krátkých hrotů a během prvních týdnů svou výzbroj znásobí desítkami. Proč dvě etapy? Evoluční kompromis mezi porodem a obranou
Kdyby se mládě narodilo rovnou s tisíci plně vyvinutými ostny, průchod porodními cestami by pro samici znamenal vážné riziko poranění. Kdyby naopak bodliny rostly až po několika dnech, holé ježče by zůstalo zcela nechráněné v kritickém období, kdy samice (bez jakékoli pomoci samce) musí zajistit kojení, zahřívání i případné přenášení potomků do náhradního hnízda.
Dvoustupňový systém obě krajnosti elegantně obchází. Ochranná tkáň při porodu eliminuje mechanické poškození matky. Bílá přechodná sada pak mláděti poskytne základní pasivní obranu během prvních hodin. A pigmentovaná druhá vlna nastupuje dřív, než by predátor stihl využít okno zranitelnosti. Během dvou až tří dnů už ježče umí bodliny aktivně vztyčit. Schopnost stočit se do obranného klubíčka přichází později, ale v hnízdě, kde mládě tráví první týdny, hraje menší roli než samotná přítomnost ostrých hrotů.
Dikobraz versus ježek: stejný princip, odlišné tempo
Analogický trik používají i dikobrazi. Zoo Praha u dikobraza jihoafrického uvádí, že mláďata přicházejí na svět s měkkými ostny, které během několika dní ztvrdnou. Aljašská státní ochranářská agentura popisuje u severoamerického dikobraza porod v ochranném vaku (takzvaném „caul“) a Smithsonova zoologická zahrada doplňuje, že u dikobrazích mláďat bodliny tvrdnou v řádu minut až hodin, tedy výrazně rychleji než u ježka. Princip ochrany matky při porodu je tedy obdobný, časování se ale liší: dikobraz přechází z měkkého do tvrdého stavu bleskově, ježek si dává na čas a obrannou výbavu buduje ve dvou vlnách.
Jak v české zahradě poznat stáří ježčete podle bodlin
Kdo v červnu či červenci při práci na zahradě odkryje hnízdo, může podle bodlin orientačně odhadnout věk mláďat. Hladká nateklá kůže bez viditelných hrotů značí úplného novorozence. Pouze bílé krátké bodliny ukazují na ježče staré maximálně den a půl. Tmavší hroty prorůstající mezi bílými znamenají věk alespoň třicet šest hodin. Prakticky důležitější než přesné stáří je ale stav: slepé mládě nalezené ve dne mimo hnízdo, podchlazené nebo poraněné, vyžaduje konzultaci se záchrannou stanicí. Síť těchto stanic pokrývá celé Česko a pražská záchranná stanice vydává k ježčím nálezům podrobný
leták s postupem.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková