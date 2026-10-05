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Ježčata se rodí ve dvou vlnách bodlin. První sada je bílá a schovaná pod blankou, druhá tmavší vyroste do 48 hodin po porodu

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Novorozené ježče přichází na svět se stovkou bodlin ukrytých pod tekutinou naplněnou ochrannou tkání, a do dvou dnů mu naroste sada druhá.
Ježčata se rodí ve dvou vlnách bodlin. První sada je bílá a schovaná pod blankou, druhá tmavší vyroste do 48 hodin po porodu

Ježčata se rodí ve dvou vlnách bodlin. První sada je bílá a schovaná pod blankou, druhá tmavší vyroste do 48 hodin po porodu

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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