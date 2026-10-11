Ježčata přicházejí na svět s bodlinami zabořenými pod nateklou tkání. První bílé hroty vykouknou do hodiny po porodu

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Ježčata přicházejí na svět s bodlinami zabořenými pod nateklou tkání. První bílé hroty vykouknou do hodiny po poroduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Porodit mládě poseté ostny by samici ježka vážně poranilo. Příroda to vyřešila dvoufázově: jedna výbava naskočí skoro okamžitě, druhá, tmavá a odolnější, začne prorážet až po desítkách hodin.
Ježčata přicházejí na svět s bodlinami zabořenými pod nateklou tkání. První bílé hroty vykouknou do hodiny po poroduZdroj: Foto: Filip B - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 11.10.2026 21:40
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Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.Všechny články tohoto autora →
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