Jevický má za sebou zápasy s Muradovem i Peňázem, ale v Clashi narazil. Vémolův svěřenec Rendys ho sundal v prvním kole

Rychlý přenos na zem a konec. Patrik Jevický, slovenský bojovník, jehož jméno zná každý, kdo sleduje české a slovenské turnaje déle než pár sezon, strávil v kleci organizace CLASH necelou minutu. Proti němu stál René Rendys Blahovský, 28letý český bojovník polotěžké váhy do 93 kg s bilancí 7-2, který v této divizi drží titul CLASH. Hala v Ústí nad Labem se sotva stihla usadit. Redakce MMAmag proto otevřela databázové profily obou mužů a propočítala, co se tam vlastně sešlo.
Konec přišel dřív, než hala stihla zpozornět
CLASH 17 v Ústí nad Labem, 24. října 2026, zimní stadion. Z veřejného výsledkového přehledu Clash Rankings, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne jediný řádek: Blahovský vyhrál na KO/TKO, tedy knockoutem nebo technickým knockoutem, v 1. kole v čase 0:51. Zápas je tam veden v limitu 95 kg. Podrobnější průběh přehled neuvádí; údery na zemi po rychlém přenosu zmiňují shodně sekundární popisy.
Bilance se po tomhle řádku posunuly takto: Blahovský z 6-2 na 7-2, Jevický má v evidenci CLASH 0-1, protože šlo o jeho první start v organizaci. CLASH je česká organizace, která pořádá turnaje MMA a staví karty na známých jménech. Papírový favorit byl jasný: úřadující šampion do 93 kg proti muži, který v organizaci debutoval. Jenže Jevického jméno se na plakát nedostalo kvůli jeho bilanci. Do klece už s ním vlezli muži, které zná celá česká scéna.
Muradov, Peňáz, Čepo a jedna prázdná kolonka
V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala, proti komu Jevický v kariéře nastupoval. Jsou to jména, která si vybaví i občasný divák.
|Soupeř
|Datum zápasu
|Jak zápas skončil
|Makhmud Muradov
|29. 4. 2012
|prohra TKO (údery), 1. kolo, 0:26
|Matěj Peňáz
|21. 11. 2020
|prohra TKO (údery), 1. kolo, 2:48
|Vlastislav Čepo
|23. 5. 2020
|prohra KO, 1. kolo, 1:47, exhibice
Všechny tři duely Jevický prohrál a ani jeden nedošel do druhého kola. Sherdog mu připisuje 2 výhry a 17 proher a ani v jedné z obou kolonek nevede jediné rozhodnutí rozhodčích. Z 19 profesionálních zápasů, které databáze eviduje, tedy žádný neskončil na body. Exhibiční duel s Čepem se do profesionální bilance nepočítá.
Čísla, která o Jevickém kolují, se přitom liší. FightMatrix ho k 25. říjnu 2026 vedl jako 2-16, Sherdog po započtení prohry s Viktorem Ujvarym ze 16. srpna 2025 jako 2-17 a CLASH si u něj vede vlastní organizační záznam 0-1.
Vzorec, který se opakuje podezřele přesně
Blahovského vlastní premiéra v CLASH dopadla opačně: knockout z otočky inkasoval on. Blahovský má v CLASH jediný plán a drží se ho. Dostat soupeře na zem a tam zápas ukončit. Profil na Clash Rankings uvádí, že boj na zemi pilují s Karlosem Vémolou a Eldarem Rafigaevem, a v rozhovoru pro Fights.cz dostal Rendys otázku na Vémolu jako svého trenéra a o společných trénincích mluvil sám.
Jak to vypadá v číslech: ze sedmi výher jich šest skončilo před limitem a jen jedna došla k rozhodnutí rozhodčích. A časy sedí na sebe nepříjemně přesně. Filipa Grznára, kterému v únoru 2026 na CLASH 15 sebral titul, složil v čase 1:04. Jevického v 0:51, tedy o 13 sekund rychleji.
Muž, kterého Rendys poslal k zemi o 13 sekund pomaleji, má na únor naplánovanou rozlučku. A jde si pro pás, o který tehdy přišel.
Únorová rozlučka v Praze
Ticketportal má v prodeji CLASH 18 Judgement Day na 6. února 2027 od 18:30 ve sportovní hale v Praze 7-Bubenči. V textu u vstupenek stojí, že se se zápasením plánuje rozloučit Filip Grznár, soupeře se ale diváci podle téhož textu mají dozvědět až na úvodní tiskové konferenci. Na kartě turnaje na Clash Rankings už redakce MMAmag našla konkrétní položku: titulový zápas do 93 kg, Blahovský proti Grznárovi.
Že chce rozlučku právě s Rendysem, říkal Grznár už 18. srpna 2026. FightBuzz o tom psal tentýž den s odvoláním na video Honzy Jirušeho. Pro Blahovského výhra v Ústí znamená, že si podle přehledu Clash Rankings drží status šampiona do 93 kg i první místo v žebříčku nejlepších bojovníků organizace bez ohledu na váhu. Jevický si z premiéry odnesl 51 sekund, Rendys další položku v kalendáři.
Co si z 51 sekund opravdu odnést
GLOSA Matchmaking v CLASH funguje jednoduše: na plakát se píše minulost, ne současnost. Jevický je toho učebnicový příklad. Divák si vybaví Muradova a Peňáze, databáze ukáže dvě výhry. Není to výtka bojovníkovi, který zápas s úřadujícím šampionem přijal a šel do klece. Je to popis toho, co se prodává.
A tím pádem i varování pro vítěze. Veterán, který potkal velká jména, s Rendysem nevydržel ani minutu, a přesto to o šampionovi říká míň, než by se z titulku zdálo. Skutečný test má datum: 6. února 2027, a půjde proti němu muž, kterého už jednou poslal k zemi.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka