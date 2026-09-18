„Jestli se vám zdá, že je to narcistický post, tak se vám to nezdá." Solaříková pobavila fanoušky a předvedla postavu jako lusk

Série snímků od moře, záběry z natáčení, charitativní kalendář se psem a nakonec věta, která celý příspěvek uzavřela jako pointa stand-upu: „A jestli se vám zdá, že je to trochu narcistickej post, tak se vám to nezdá.“ Herečka známá ze Specialistů nebo show Možné je všechno! tím v polovině září udělala přesně to, co jí na sítích funguje nejlíp: vzala si kontrolu nad tím, jak ji lidé čtou, dřív než stihli začít. A fanoušci to ocenili. Pod příspěvkem se hromadily reakce typu „čím dál krásnější“ nebo „jedna z nejhezčích holek u nás“. Žádná polemika, žádné hejty. Jen potlesk.
Léto v carouselu: moře, klapky, psí kalendář
Letní shrnutí Solaříkové nebylo jen sbírkou dovolenkových selfie. V carouselu se střídaly fotky z kamenitého pobřeží v černobílých plavkách s dvoubarevným bandeau topem, pracovní záběry z filmového natáčení, snímky z televizního studia i fotografie pořízené pro charitativní kalendář organizace Psí život, jehož celý výtěžek putuje na pomoc zvířatům v nouzi. Navrch přidala zmínku o blíže nespecifikovaném beauty projektu, na jehož odhalení se prý těší. Jméno značky ani termín zatím neprozradila.
Výsledek? Post, který fungoval jako vizuální deník celého léta, a zároveň jako důkaz, že Solaříková měla od června do září pořádně nabitý diář.
Co všechno v létě točila
Za kamerou strávila herečka podstatnou část prázdnin. V srpnu začal režisér Jiří Vejdělek natáčet komedii Hubatá, v níž Solaříková ztvárnila Charlottu, vypočítavou bývalou přítelkyni prezidentského kandidáta. Podle distributora CinemArt má film dorazit do kin v únoru 2027. Mimochodem, z natáčení si prý vyhlédla hnědé midišaty se šálkou a plánovala se zeptat kostymérek, jestli by si je mohla odkoupit. Jestli uspěla, zatím nikdo neví.
Souběžně s filmem běžely na Nově premiérové díly Specialistů, kde je Solaříková stálou posilou. A od konce srpna se vrátila i show Možné je všechno! Tři projekty najednou, to vysvětluje, proč měla co ukazovat.
Od obrany k nadhledu
Vtip o narcismu nevznikl ve vzduchoprázdnu. Ještě v červnu Solaříková ostře reagovala na komentáře o svých prsou. Tehdy zdůrazňovala, že jí nejde o vlastní dotčenost, ale o škodlivý stereotyp, podle kterého ženy s malými prsy nemohou být sexy. Už dříve zveřejňovala urážlivé zprávy, aby ukázala, co si lidé dovolí psát, když mají pocit anonymity. V podcastu Čestmíra Strakatého pak řekla, že ji hejty dnes spíš rozesmějí, ale nechápe potřebu je vůbec posílat.
Zářijový příspěvek je jiná liga. Tady se nebrání. Tady dopředu pojmenuje, jak by se na její fotky dalo nahlížet, a odzbrojí to jednou větou. Je v tom klidné sebevědomí člověka, který si už prošel kolečkem obrana, vysvětlování, únava a přistál na nadhledu. Podle nás je to nejelegantnější způsob, jak na Instagramu zveřejnit deset lichotivých fotek sebe samotné, aniž by to působilo jako tahání za komplimenty.
Sebeironie jako osobní značka
Solaříková si z vlastního image dělá legraci pravidelně. V 7 pádech Honzy Dědka o sobě žertovala jako o „té blbé“, s humorem komentovala princeznovské role i to, že se při sledování vlastních instagramových videí stydí, ale stejně je dává ven. Tenhle přístup jí na sítích vybudoval něco, co většina českých celebrit nemá: publikum, které ví, že nadsázka je součást balíčku, a nečeká za každou fotkou vážně míněné prohlášení.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová