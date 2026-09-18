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„Jestli se vám zdá, že je to narcistický post, tak se vám to nezdá." Solaříková pobavila fanoušky a předvedla postavu jako lusk

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Dennívýzva
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Patricie Solaříková zveřejnila letní bilanci na Instagramu, přihodila k plavkovým fotkám sebeironickou pointu a komentáře se rozjely.
Herečka Patricie Solaříková

Herečka Patricie Solaříková

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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