Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jestli máte doma tuhle porcelánovou vázu po babičce, nevyhazujte ji. Sběratelé za ni dají až 100 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Neděle odpoledne, voní kafe a bábovka, v obýváku je sváteční ticho. A v prosklené vitríně mezi skleničkami a porcelánovými soškami stojí ona. Porcelánová váza s ručně malovanými květy, obtažená zlatem, které se lesklo i v šeru. Nikdo se jí nesměl dotknout.
Jestli máte doma tuhle porcelánovou vázu po babičce, nevyhazujte ji. Sběratelé za ni dají až 100 000 Kč

Jestli máte doma tuhle porcelánovou vázu po babičce, nevyhazujte ji. Sběratelé za ni dají až 100 000 Kč

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 03:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Měli byste šanci přežít, kdyby vás spolkla velryba? Vědci popsali realistický scénář
Měli byste šanci přežít, kdyby vás spolkla velryba? Vědci popsali realistický scénář
Tahle modrá dětská kasička se teď vykupuje za 8 000 Kč. Podobnou jsme měli v dětství všichni
Tahle modrá dětská kasička se teď vykupuje za 8 000 Kč. Podobnou jsme měli v dětství všichni

Pamatujete na kasičku, do které jste si ukládali první drobné? Pokud jste starší ročník a ještě doma...

Češi se zbavují karavanů. Našli řešení, které téměř nezabere místo a během pouhých dvou minut se rozloží na malý dům
Češi se zbavují karavanů. Našli řešení, které téměř nezabere místo a během pouhých dvou minut se rozloží na malý dům

Na silnici vypadá jako malý uzavřený přívěs na zavazadla. Na tábořišti se ale promění v místo na spaní pro...

HOSPODSKÝ KVÍZ: Některé otázky zvládnete levou zadní, jiné vás pořádně potrápí. Troufnete si?
HOSPODSKÝ KVÍZ: Některé otázky zvládnete levou zadní, jiné vás pořádně potrápí. Troufnete si?

Vítejte u našeho hospodského kvízu! Připravte se prověřit svůj všeobecný přehled napříč historií,...

Kdo ji měl za Československa, dmul se pýchou. Dnes po ní sběratelé šílí a pod 1 000 000 Kč je nekoupíte
Kdo ji měl za Československa, dmul se pýchou. Dnes po ní sběratelé šílí a pod 1 000 000 Kč je nekoupíte

Na začátku 30. let minulého století to byl vrchol elegance. Zatímco silnice první republiky brázdily tisíce...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.