Ještě v červnu prosil o návrat, teď s Lelou mluví jen přes právníky. Přesto se jí Vémola zastal, když fanoušci zašli příliš daleko

Příběh rozpadu jednoho z nejsledovanějších českých manželství se vyvíjí v ostrých zvratech. VIP život připomíná, že ještě na začátku léta Lela Ceterová popisovala, jak se Karlos Vémola snažil rodinu slepit dohromady.
O tři měsíce později spolu komunikují přes advokáty, řeší péči o tři malé děti a finanční podmínky rozvodu. A právě do tohoto napjatého období spadá moment, který nezapadá do žádné škatulky: zápasník, který se s manželkou soudí, se jí veřejně zastane proti lidem, kteří ji ponižují kvůli prsům a plastikám. Od rozchodu k pokusu o návrat
Veřejná časová osa začíná v dubnu, kdy Karlos Vémola na Instagramu oznámil, že s Lelou žijí odděleně. Tón byl smířlivý, oba zdůrazňovali, že
zůstávají rodiče a chtějí jednat rozumně. Lela později posunula skutečný začátek konce už do prosince 2025, kdy se podle jejích slov vnitřně rozhodla. V červnu Vémola na sociálních sítích napsal, že „žádný velkolepý rozchod, ani návrat se nekoná“.
Jenže Lela v polovině července na
iDNES.cz popsala jinou realitu: i po jejím odstěhování prý dělal všechno pro to, aby se s dětmi vrátila a byli znovu kompletní rodina. Podle anonymního zdroje Expresu o návrat velmi stál ještě v červnu. Veřejně to popíral, soukromě to zkoušel, klasický vzorec, který čeští bulvární čtenáři znají z desítek podobných příběhů. Tady ale přišla tečka, kterou Lela pojmenovala jednoznačně: vztah jiné ženy s Karlosem pro ni znamenal definitivní konec. „Cesta zpět už pro mě neexistuje,“ řekla v červencovém prohlášení. Zdroj fotografie: Nextfoto Advokáti přebírají režii
V září se příběh přesunul z instagramových stories do advokátních kanceláří. Lela ve veřejném streamu s právníky z VH Legal Partners vysvětlila, že veškerou komunikaci, mediální i právní, převedla na svého advokáta. Server
Super.cz doplnil, že její předchozí mlčení nebylo náhodné; držela se zpátky právě podle instrukcí právníků.
Sporné body jsou konkrétní:
Péče o děti – Lela chce, aby tři malé děti zůstaly primárně u ní. Argumentuje nízkým věkem, nástupem Lily do první třídy a zdravotním stavem nejmladšího Arnieho. Finance – veřejná debata se točí kolem částky 150 tisíc korun měsíčně, kterou jako spornou sumu zmiňuje Karlos. Lelini advokáti mluví o zachování odpovídajícího životního standardu dětí. Reklama na brýle, která spustila lavinu
Někdy v polovině září Lela zveřejnila reklamní video na sportovní brýle. Běžela v něm, propagovala produkt, standardní influencerská spolupráce. Diskuse pod příspěvkem se ale okamžitě stočila jinam. Komentáře řešily její prsa, plastické úpravy, zpochybňovaly, jestli vůbec běhá.
Objevily se výrazy jako „pošahaná“, „čím dál tím horší“ nebo výsměch, že „ta prsa, to je děs“. Lela komentáře pod videem skryla, ale video nesmazala. A pak přišel Karlos. Na svém profilu zveřejnil vyjádření a zastal se jí. Žádal, aby lidé přestali s urážením, a připomněl, že děti si jednou dnešní komentáře přečtou.
Bylo by snadné číst Vémolovo zastání jako signál návratu. Není. Právní spor a advokáti ukazují opačným směrem. Ale i v rozpadlém manželství existuje
hranice, za kterou nenechá veřejnost útočit na matku svých dětí. Není to přitom první vlna hejtů na Lelin vzhled. Narážky a kritika se v podstatě objevují téměř pod každým jejím příspěvkem. Tentokrát ale přišla obrana z nečekané strany, od člověka, se kterým se soudí. A právě to z celého příběhu dělá moment, který nezapadá do jednoduchého rámce „on versus ona“.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová