Ještě nedávno bojovali o finále konference. Philadelphia s Vladařem a Jiříčkem zažívá nejhorší start v dějinách klubu

Neděle 11. října, třetí třetina, Carolina vede 4:1 a v hledišti se ozve skandování „Vyhoďte Toccheta!“. Pro tým, který před půl rokem vyřadil Pittsburgh a hrál druhé kolo play-off, je to nový zvuk. Porážka s obhájcem Stanley Cupu byla sedmá v řadě a posunula klubový rekord, na který nikdo ve Philadelphii nechtěl sáhnout. Dva body ze sedmi zápasů, vstřelených osm gólů, inkasovaných osmadvacet. V tabulce Východní konference je to šestnácté místo, tedy úplně poslední. V celé lize je za Flyers jen jeden tým. V brance přitom stojí Daniel Vladař, loni nejcennější hráč týmu, a v obraně se o pevné místo pere David Jiříček. Kdo ale hledá viníka v české dvojici, hledá na špatném místě.
Rekord, který nikdo nechtěl
Předchozí nejhorší vstup do sezony měla Philadelphia dvakrát, v ročnících 1999/00 a 2008/09. Oba týmy začaly šesti zápasy bez výhry. Současný kádr tu hranici překonal porážkou 1:4 s Carolinou a podle oficiálního rozboru na webu NHL.com se v zápase opakovalo totéž co v celé sérii: ztráty puku vedoucí k velkým šancím soupeře.
Série trvá od úvodního zápasu 30. září proti Pittsburghu. Pět porážek přišlo v základní hrací době, dvakrát Flyers vybojovali bod po prodloužení. Rozdíl skóre −20 po sedmi utkáních je číslo, které se nedá omluvit smolou.
|Ukazatel
|Stav k 11. říjnu 2026
|Bilance
|0 výher, 5 porážek, 2 prohry po prodloužení
|Body
|2
|Skóre
|8:28
|Východní konference
|16. místo
|Metropolitní divize
|8. místo
|Celá NHL
|31. místo
Ještě v dubnu přitom vypadalo všechno jinak. Sezonu 2025/26 zakončila Philadelphia třetí v Metropolitní divizi s bilancí 43-27-12 a 98 body. V prvním kole play-off porazila Pittsburgh 4:2 na zápasy, ve druhém kole sice prohrála s Carolinou 0:4, ale vítěz té série postupoval do finále konference. Flyers byli o krok od něj.
Vladař: z nejcennějšího hráče do středu bouře
Kontrast je u českého brankáře nejostřejší. Loni odchytal 52 zápasů, vyhrál 29 z nich, držel průměr 2,42 gólu na zápas a úspěšnost 90,6 %. Ve hře pět na pět měl úspěšnost 92,7 % a 35 kvalitních startů, tedy zápasů, ve kterých podržel tým. Před sezonou ho NHL vedla jako jasnou jedničku před nově příchozím Josephem Wollem.
Po třech letošních startech vypadají čísla úplně jinak. V Tampě zlikvidoval 32 z 35 střel, v Bostonu 27 z 32. Podle našeho součtu dávají všechny tři zápasy dohromady 90 zákroků ze 105 střel, tedy úspěšnost 85,7 %, a 15 inkasovaných gólů za necelých 178 minut. To odpovídá průměru zhruba 5,08 gólu na zápas. Proti Bostonu mu klubový rozbor připsal i nešťastný první gól, který si srazil za vlastní záda.
Woll mezitím chytal lépe: v Ottawě 24 z 26, proti Carolině 26 z 30. Dá se čekat, že pokud se Vladař rychle nechytí, rozdělení startů se posune ve prospěch Američana. Český rozbor na NHL.com/cs se už před víkendem věnoval tomu, jak Vladař hledá cestu z krize a jakou roli v ní hraje psychika brankáře.
Je ale potřeba vidět, co se před ním děje. Loni Philadelphia pouštěla na branku čtvrtý nejnižší počet střel v lize a dobře bránila nejnebezpečnější prostor před brankovištěm. Vladařova elitní sezona stála na týmu, který šance soupeřů škrtil. Letos se objem šancí soupeřů podle klubových rozborů vyšplhal na úroveň, kterou samotný klub po Tampě označil za alarmující. Brankář s úspěšností 85 % je problém. Brankář, který musí chytat samostatné úniky po ztrátách na modré čáře, je spíš symptom.
Jiříček: talent, který se teprve učí
Druhý Čech v kádru je v jiné situaci. Rodák z Klatov, šestka draftu 2022, přišel do Philadelphie z Minnesoty a letos v dubnu podepsal dvouletou smlouvu s průměrným ročním platem zhruba 35 milionů korun. Loni odehrál za Flyers jen omezený počet zápasů v NHL, většinu času strávil v AHL. Letos se poprvé vešel na soupisku pro úvodní večer mezi sedm obránců.
Před sezonou se o něm psalo jako o kandidátovi na třetí obranný pár a možném posílení přesilovky. Trenér Rick Tocchet mu dal víc: v Ottawě nastoupil ve druhém páru a v první přesilovkové formaci, ve které Flyers vstřelili první přesilovkový gól sezony. Střelu na branku měl v přesilovce i proti Tampě a Carolině.
Má ale i stinné chvíle. V Tampě klubový rozbor přímo popsal jeho ztrátu puku, po které soupeř zvýšil na 3:1. Problémy s rozehrávkou a bráněním rychlých přechodů jsou u dvaadvacetiletého beka pochopitelné, jen v týmu, který se hroutí, jsou vidět víc. Konkurence navíc houstne: z farmy byl povolán Oliver Bonk, se kterým Jiříček soupeřil o třetí pár už během přípravy. Přesná aktuální čísla českého obránce lze dohledat v oficiálních statistikách NHL, pro hodnocení jeho role je ale podstatnější, že se k ní dostal a zatím ji drží.
Tým, který ztratil sám sebe
Ani Vladař, ani Jiříček nevysvětlí, proč Flyers proti Tampě vyslali na branku jen 14 střel a v Bostonu 15. Klubové rozbory jednotlivých zápasů skládají obrázek, který se opakuje:
- Přechod středním pásmem: ztráty v neutrální zóně a na modré čáře vedly přímo ke gólům Tampy i Caroliny.
- Útok: po Bostonu klub výslovně zmínil potíže se vstupy do útočného pásma a s dojížděním puků.
- Přesilovka: slabina už z minulé sezony, kdy byla Philadelphia s úspěšností 15,7 % poslední v celé NHL.
- Zranění: Travis Konecny šel na listinu zraněných, o nasazení Cama Yorka se rozhoduje den po dni, Rasmus Ristolainen chybí a Nikita Grebenkin bude po operaci zad mimo nejméně čtyři měsíce.
K tomu se přidal krutý rozpis zápasů. První tři utkání odehráli Flyers během čtyř dnů proti Pittsburghu, New Jersey a Carolině, čtyři z úvodních šesti zápasů byly venku.
Podle nás je ale nejpodstatnější něco jiného. Sestava se totiž nijak dramaticky neproměnila: 15 z 23 hráčů bylo na soupisce i loni na startu, v týmu zůstalo devět z deseti nejlepších střelců. Odešli brankář Samuel Ersson, útočník Garnet Hathaway a obránce Emil Andrae, přišli Woll, Simon Benoit a Noel Acciari. Podobné jádro, a přesto úplně jiný hokej. Philadelphia loni nevyhrávala krásou, ale disciplínou: omezovala šance, nutila soupeře střílet z nevýhodných pozic a nechávala Vladaře chytat to, co chytit šlo. Tahle identita zmizela. A to je důvod, proč je současná série víc než jen špatný týden brankářů.
Kam dál a jestli to ještě jde zachránit
Vedení zatím reaguje drobnými úpravami, ne velkým třeskem. 6. října podepsalo útočníka Michaela Buntinga na rok za zhruba 28 milionů korun. Klubová analýza otevřeně přiznala, že Bunting nemá vyléčit všechno. Má přidat napadání, tvrdost, doplňkové góly a hlavně poslat kabině vzkaz, že nikdo nemá místo jisté. Generální manažer Daniel Brière po porážce s Carolinou prohlásil, že „není čas panikařit kvůli špatnému úseku“. Odvolání trenéra klub nepotvrdil, tlak tribun ale roste.
Historie nabízí útěchu. Oba týmy, které dosud držely rekord šesti zápasů bez výhry, nakonec postoupily do play-off a ročník 1999/00 došel až do finále Východní konference. Sezona má nově 84 zápasů, Philadelphii jich zbývá 77. Na začátku října je bodová ztráta na postupové pozice v absolutních číslech stále malá. Výmluvnější je skóre −20, které podle nás ukazuje hlubší herní deficit, než jaký měli oba historičtí předchůdci.
Program nedává čas na nadechnutí:
- 13. října doma se Seattlem
- 15. října v Detroitu
- 17. října doma s Ottawou
- 19. října doma s Coloradem
- 21. října v Buffalu
Čeští fanoušci mohou zápasy sledovat na stanicích Nova a Prima, které letos dohromady vysílají až 24 utkání základní části týdně, případně kompletně přes NHL.tv na DAZN s anglickým komentářem. Konkrétní přenosy je dobré ověřit v programu, protože ne každý zápas Flyers se do českého vysílání dostane.
Loni Philadelphia dokázala, že umí vyhrávat zápasy, ve kterých soupeř skoro nemá kde vystřelit. Letos zatím hraje hokej, ve kterém nemá kde vystřelit ona. Dokud se tenhle poměr neotočí, nezachrání ji ani Vladařův nejlepší večer.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka