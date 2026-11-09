Jen tvaroh, povidla a tohle rychlé těsto – naše neoblíbenější víkendová buchta „Koláčky na plech“. Snadná, rychlá a výborná

Hrníčková tvarohová buchta s povidly je přesně ten moučník, na který si vzpomenete, když se doma objeví chuť na něco sladkého a ve spíži čeká sklenice švestkových povidel. Nemusíte vytahovat kuchyňskou váhu ani plánovat pečení dlouho dopředu. Stačí obyčejný hrnek, několik běžných surovin a plech, na kterém vznikne buchta s několika chuťovými vrstvami. Sladká vůně se během pečení rozline kuchyní a připomene chvíle, kdy se doma peklo hlavně proto, aby bylo co nabídnout ke kávě nebo odpolednímu čaji.
Hlavní roli tu hraje tvarohová náplň. Tvaroh patří k tradičním surovinám středoevropské kuchyně a po generace se používá do koláčů, buchet, závinů i sladkých knedlíků. Jeho lehce nakyslá chuť vyvažuje sladkost těsta a povidel, takže výsledek nepůsobí jednotvárně. V této buchtě se tvaroh spojuje s mlékem, vejci a vanilkovým pudinkovým práškem, který pomáhá náplni při pečení zpevnit. Po vychladnutí tak buchtu snadněji nakrájíte a jednotlivé vrstvy zůstanou pěkně viditelné.
Švestková povidla dodávají moučníku tmavé sladké ostrůvky a výraznou ovocnou chuť. Na rozdíl od řidších džemů se tradičně připravují dlouhým vařením švestek, při kterém se ovoce postupně zahustí a jeho chuť zesílí. Právě hustá konzistence je pro tento recept výhodou, protože povidla při pečení tolik nestékají a dobře se doplňují s jemným tvarohem. Pokud máte domácí povidla ze švestek ze zahrady, můžete je využít právě tady; u kupovaných se vyplatí zkontrolovat jejich sladkost, aby buchta nebyla zbytečně přeslazená.
Nejlepší je nechat buchtu po upečení úplně vychladnout, i když vůně čerstvého těsta láká k prvnímu řezu. Tvarohová vrstva potřebuje čas, aby se ustálila, a jednotlivé porce se pak budou lépe podávat. Čokoládová poleva není nutná, ale pokud máte rádi spojení švestek a čokolády, pár tenkých proužků moučník příjemně doplní. Buchtu podávejte ke kávě, čaji nebo sklenici mléka a zbytek uchovávejte v lednici. Je to praktické domácí pečení, které nepotřebuje slavnostní příležitost ani zvláštní suroviny.
Troubu předehřejte na 180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Do větší mísy nasypte polohrubou mouku, moučkový cukr, vanilkový cukr a prášek do pečiva. Přidejte vejce, olej a mléko a vše promíchejte metličkou nebo vařečkou, dokud nevznikne hladké těsto bez suchých míst.
V jiné míse připravte tvarohovou náplň. Tvaroh promíchejte s moučkovým cukrem, mlékem, vejci, vanilkovými cukry a pudinkovým práškem. Směs dobře prošlehejte, aby byla hladká a bez hrudek. Pokud používáte tvaroh s vyšším obsahem vody, počítejte s tím, že náplň bude řidší, ale při pečení by měla zpevnit.
Přibližně 2/3 těsta nalijte na připravený plech a rovnoměrně je rozetřete. Na těsto opatrně nalijte tvarohovou náplň a rozprostřete ji po celé ploše. Pracujte pomalu, aby se spodní vrstva těsta zbytečně nepromíchala s tvarohem.
Povidla promíchejte lžící, aby se snadněji roztírala. Po malých dávkách je rozmístěte na povrchu tvarohové náplně a vytvořte nepravidelné ostrůvky. Pokud jsou povidla příliš tuhá, můžete je zředit 1–2 lžičkami teplé vody, ale nepřidávejte jí mnoho, aby nestékala do náplně.
Zbylé těsto opatrně rozdělte po povrchu buchty. Nemusíte zakrýt každé místo úplně, protože se těsto během pečení částečně propojí s ostatními vrstvami. Plech vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 40 minut, dokud povrch lehce nezezlátne a tvarohová náplň se nezpevní.
Po upečení vyjměte buchtu z trouby a nechte ji zcela vychladnout na plechu. Tvarohová vrstva potřebuje čas, aby se ustálila a buchta se dala dobře krájet.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová