Jen kousek od hranic leží unikátní slovenské lázně: Z 40 °C termálního bazénu můžete vyrazit rovnou do hor

Trenčianske Teplice patří k místům, kde lázně nejsou uzavřeným areálem na okraji města. Termální bazény, hotely, wellness, park i promenáda jsou součástí městského centra a léčivá sirná voda tu vyvěrá při teplotě až 40 °C.
Někdo sem míří za klasickou lázeňskou léčbou, jiný si přijede odpočinout do wellness nebo jen na pár hodin do termálního bazénu. Díky poloze pod Strážovskými vrchy navíc mohou lázně dobře posloužit i jako výchozí bod pro výlety do okolní přírody.
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Termální lázně Trenčianske Teplice využívají šest přírodních termálních zdrojů s velmi podobným chemickým složením. Jejich voda má při vývěru od 38,4 do 40 °C a obsahuje mimo jiné sulfán, tedy sirovodík rozpuštěný ve vodě. Historická lázeňská zástavba patří k charakteristickým kulisám Trenčianských Teplic a připomíná dlouhou tradici zdejšího lázeňství. Foto: Jiri Pecha / Google Maps
Právě teplota je jednou z místních zvláštností. Vodu není před použitím nutné zahřívat ani ochlazovat. Podle lázní je to důležité i proto, že sulfán při úpravě vody snadno uniká. Termální koupele se zde využívají především
při onemocněních pohybového aparátu, po některých operacích a úrazech a při chronických revmatických potížích.
Tehdejší lékařský ředitel lázní MUDr. Vladimír Buran upozorňoval
pro magazín Len pro ženy také na vhodné propojení koupele s dalšími procedurami:
„Po termální lázni doporučuji absolvovat ruční masáže, které zesilují blahodárné účinky.“ Od klidové koupele po plavání v termální vodě
Za asi nejznámější lze považovat
bazén Sina s vodou kolem 39 °C. Je propojený s historickým Hammamem, který byl dokončen roku 1888 v maurském stylu a dnes patří k nejvýraznějším stavbám celých lázní.
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Kromě něj jsou k dispozici bazény MUDr. Čapka PI, PII, PIII a PK v hotelu Krym. Ne všechny jsou určeny ke klasickému plavání. U léčebných koupelí se zpravidla v teplé vodě odpočívá a po dvacetiminutové koupeli
následuje suchý zábal. PIII je naopak určen také k pohybu a plavání ve vodě.
Název bazénu Orientační teplota vody Co nabízí Sina 39 °C léčebná termální koupel u historického Hammamu MUDr. Čapka PI 37,5 °C 20minutová koupel a následný zábal PII 37 °C klidová termální koupel PIII 35,5 °C kondiční plavání a cvičení ve vodě PK v hotelu Krym 37,4 °C termální léčebná koupel Grand 28-31 °C venkovní plavecký a relaxační bazén Přehled bazénů v Trenčianských Teplicích ukazuje, jak se od sebe liší teplotou vody i způsobem využití. Bazén Grand je určen pro plavání a relaxaci
Pro ty, kteří dávají přednost plavání a volnější relaxaci, je určen
venkovní vyhřívaný bazén Grand. Hlavní část měří 25×10 metrů a setkáte se tu s vodou o teplotě přibližně od 28 do 31 °C. Menší kruhový relaxační bazén dosahuje teploty 32 až 35 °C. Nechybí vzduchová lehátka, vířivé prvky, hydromasážní trysky ani chrliče. Venkovní bazén Grand nabízí prostor pro plavání i odpočinek a představuje uvolněnější alternativu ke klasickým léčebným koupelím. Foto: Oficiální web Trenčianske Teplice Spa
Podle aktuálně zveřejněného ceníku stojí základní hodinový vstup do lázní 10 eur, přičemž je připočteno dalších 20 minut na převlečení. Děti od 3 do 14 let platí 5 eur. Otevírací doba se během týdne liší a v některých dnech je areál otevřen až do 22 hodin. Moderní wellness najdete v hotelu Slovakia
Kdo dává přednost saunám a klasickému wellness, může zamířit do centra
WellMed v Hotel Slovakia. Na ploše přes 1000 metrů čtverečních najdete relaxační bazén, vířivku, tepidárium, zážitkové sprchy, Kneippův chodník, ochlazovací bazén a několik druhů saun. Mezi nimi nechybí solná, bylinná či turecká parní sauna. Samozřejmostí jsou i tematické odpočívárny.
Standardní vstup na dvě hodiny vás vyjde na 26 eur.
Přečtěte si také: Víte, kde v ČR vyvěrá 42°C teplá voda? Tento lázeňský bazén v Teplicích vás zahřeje i v zimě Nejen termální voda, ale i procedury
Pokud přijedete na
delší léčebný pobyt, program nemusí skončit jen termální koupelí. Nabídka je poměrně široká a podle typu pobytu vám může procedury sestavit také lázeňský lékař. Součástí lázeňské tradice je také pitná kúra. Minerální vodu mohou návštěvníci ochutnat přímo během pobytu ve městě. Foto: Zuzana Stefanova / Google Maps
Mezi dostupné služby patří například: klasické a další druhy masáží rehabilitační cvičení a cvičení ve vodě vodoléčba a vířivá vana elektroléčba rašelinové obklady, minerální fango a další tepelné procedury terapie TOMESA využívaná zejména při psoriáze
Zajímavostí je také
pitná kúra. Pro veřejnost je na Kúpeľném náměstí volně přístupný pramen Ifigénia. Ubytování může být propojené přímo s procedurami
Výhodou Trenčianských Teplic je
kompaktnost. Hotel Krym, Hotel Slovakia a Hotel Pax stojí přímo v centru lázeňské části. Slovakia je navíc spojovací chodbou propojen s Krymem, takže se mezi ubytováním, procedurami a wellness dá přecházet uvnitř budov.
Lázně nabízejí klasické léčebné pobyty i
kratší relaxační varianty. Pro letošní rok začíná například pobyt Prameň Teplíc od 76 eur za osobu a noc, Minirelax od 93 eur a wellness pobyty podle zveřejněné nabídky přibližně od 99 eur. Výsledná částka závisí na sezoně, hotelu, pokoji a zvoleném programu. Stravování je součástí většiny pobytových balíčků
U pobytových balíčků se setkáte s polopenzí i plnou penzí. V hotelech Krym, Slovakia a Pax se u vybraných programů podávají jídla formou bufetu a lázně počítají také s možností
dietní či vegetariánské stravy. U některých pobytů lze oběd doplatit samostatně. Hotel Krym stojí přímo v centru lázeňské části a díky své poloze mají hosté procedury, restaurace i promenádu doslova na dosah. Foto: noro t. / Google Maps
Pokud nechcete zůstat u hotelového stravování, centrum Trenčianských Teplic je sice malé, ale na restaurace, kavárny i cukrárny narazíte přímo během procházky po pěší zóně. Právě možnost vyjít z procedury a za pár minut sedět v parku nebo u kávy je podle mě
jednou z nejpříjemnějších vlastností celého místa. Volný čas láká do parku i do přírody
K lázeňskému pomalému tempu přirozeně patří
Kúpeľný park s Labutím jezerem. Navazuje na něj lesopark a naučné chodníky, takže i bez auta se dá snadno spojit odpočinek s kratší procházkou.
Rodiny mohou využít dětské hřiště, minigolf nebo venkovní cvičiště. Lázně rovněž uvádějí
možnost zapůjčení koloběžek, jízdních kol a vybavení na stolní tenis. Během sezony se k aktivitám přidávají koncerty a další společenské akce. Za výhledem stačí vyrazit nad město
Hezkým kratším cílem je
Jaskyňa pod Jeleňom a vyhlídka Jeleň nad lázněmi. Jeskyně je volně přístupná a měří přibližně 27 metrů. Od nedaleké vyhlídky je vidět na město a cesta se dá napojit na další místní lesní trasy. Okolí Trenčianských Teplic vybízí také k výletům. Z lázeňského města lze vyrazit na kratší procházky i náročnější trasy do okolních kopců. Foto: Marcos / Google Maps
Pro zkušenější turisty se nabízí
Omšenská Baba. Trasa z Trenčianských Teplic přes chráněné území směrem k Horné Porubě měří zhruba 14 kilometrů, má převýšení kolem 600 metrů a počítá se přibližně se čtyřmi hodinami chůze.
A pokud chcete lázeňský klid na jeden den vyměnit za historii, dává smysl Trenčín a
Trenčianský hrad. Areál nabízí několik prohlídkových okruhů a patří k výrazným dominantám regionu. Lázně, wellness i výlety se dají snadno kombinovat
Trenčianske Teplice jsou ideální pro ty, kteří chtějí během jednoho pobytu spojit
odpočinek s aktivnějším programem. Dopoledne můžete strávit v termální vodě, odpoledne vyrazit do parku nebo na výlet do okolí a den zakončit relaxací v saunách centra WellMed.
A právě v tom je zdejší nabídka nečekaně pestrá. Historické léčebné lázně, moderní wellness, venkovní bazén i okolní hory jsou soustředěné na poměrně malém prostoru, takže i několikadenní pobyt lze naplánovat bez pocitu, že dny trávíte jednotvárně.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, lenprezeny.sk, kupele-teplice.sk, visit.trencin.sk, trencianskyhrad.sk