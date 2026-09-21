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Jen kousek od hranic leží unikátní slovenské lázně: Z 40 °C termálního bazénu můžete vyrazit rovnou do hor

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Trenčianske Teplice patří k místům, kde lázně nejsou uzavřeným areálem na okraji města. Termální bazény, hotely, wellness, park i promenáda jsou součástí městského centra a léčivá sirná voda tu vyvěrá při teplotě až 40 °C.
Slovenské lázně s vodou o teplotě až 40 °C: Trenčianske Teplice nabízejí víc než jen horkou koupel

Slovenské lázně s vodou o teplotě až 40 °C: Trenčianske Teplice nabízejí víc než jen horkou koupel

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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