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Jen kousek od českých hranic leží lázně s minerálními prameny. Češi tu mohou strávit několik dní za příznivé ceny

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Za odpočinkem v lázních není nutné cestovat stovky kilometrů ani utrácet vysoké částky. Nedaleko českých hranic se nachází polské lázeňské město Kudowa-Zdrój, které nabízí minerální prameny, historický lázeňský park i možnosti relaxace. Návštěvníci zde mohou strávit prodloužený víkend, aniž by museli platit za drahý lázeňský pobyt.
Jen kousek od českých hranic leží lázně s minerálními prameny. Češi tu mohou strávit několik dní za příznivé ceny

Jen kousek od českých hranic leží lázně s minerálními prameny. Češi tu mohou strávit několik dní za příznivé ceny

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 04:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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