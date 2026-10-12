Jen kousek od českých hranic leží lázně s minerálními prameny. Češi tu mohou strávit několik dní za příznivé ceny

Pouhých šest kilometrů od Náchoda leží jedno z nejstarších polských lázeňských měst, jehož historie je úzce spjata s přírodními minerálními prameny. Kudowa-Zdrój se nachází v Dolnoslezském vojvodství, přibližně tři kilometry od českých hranic. Díky své poloze je snadno dostupná autem a představuje zajímavou možnost pro jednodenní výlet i několikadenní dovolenou. Město obklopují zalesněné kopce a nedaleké Stolové hory, které lákají k pěší turistice. Samotné lázeňské centrum tvoří upravený park, historické budovy a promenády. Na rozdíl od pobytů v některých velkých lázeňských komplexech si zde návštěvníci mohou sestavit vlastní program a využít pouze služby, o které mají zájem.
Minerální prameny se využívají už několik století
Nejvýznamnějším místem lázeňského města je rozlehlý lázeňský park, jehož historie sahá do 18. století. Nachází se v něm pavilon minerálních pramenů, dokončený v roce 1931, který patří k nejvýraznějším místním stavbám. Návštěvníci zde mohou ochutnat minerální vody ze tří pramenů nesoucích jména Śniadecki, Marchlewski a Moniuszko. Jednotlivé vody se liší svým minerálním složením a podávají se studené i teplé. Využívání zdejších léčivých vod má přitom mnohem delší tradici, protože nejstarší pramen byl známý již v roce 1587. Pití minerálních vod je součástí tradičního lázeňství, jejich pravidelné léčebné užívání však závisí na zdravotním stavu a vhodném doporučení lékaře. Samotný park nabízí také rozlehlé trávníky, okrasná jezírka, vzácné dřeviny a vyhlídková místa.
Vedle klasických lázeňských procedur mohou turisté navštívit místní krytý vodní areál, který se nachází nedaleko lázeňského parku. Jeho součástí je pětadvacetimetrový plavecký bazén, rekreační bazén s masážními prvky, vířivka, dětské brouzdaliště a tobogán dlouhý 92 metrů. Podle zveřejněného ceníku stojí hodinové vstupné pro dospělého 25 zlotých, tedy přibližně 139 korun, zatímco dvě hodiny vyjdou na 41,50 zlotého, což odpovídá zhruba 231 korunám. Celodenní vstupenka stojí 69 zlotých, v přepočtu přibližně 384 korun, a děti mladší čtyř let mají vstup zdarma. Součástí běžného vstupného je rovněž využití sauny. Výhodou je možnost navštívit bazény samostatně, bez nutnosti rezervovat si ubytování nebo léčebný balíček. Areál tak mohou využít také lidé, kteří do Polska přijedou pouze na jeden den.
Ubytování lze pořídit i za několik stovek korun
Kudowa-Zdrój nabízí hotely, penziony, soukromé pokoje i apartmány, přičemž ceny se výrazně liší podle termínu a vybavení. V rezervačních nabídkách se objevují například pokoje přibližně od 160 až 220 zlotých za noc pro dvě osoby, tedy zhruba 890 až 1 223 korun za pokoj a noc. Jejich skutečná dostupnost však závisí na konkrétním datu.
Zajímavou možnost představuje také ubytování přímo v lázeňských zařízeních. Například sanatorium Bristol má v ceníku pro rok 2026 uvedenou cenu 165 zlotých, tedy přibližně 917 korun za osobu a noc, ve dvoulůžkovém pokoji v období od října do 21. prosince, a to včetně snídaně. V hlavní sezoně stejná varianta stojí 190 zlotých, což odpovídá přibližně 1 056 korunám za osobu a noc.
Dvě osoby tak při dvoudenním pobytu se dvěma noclehy zaplatí v levnější sezoně 660 zlotých, tedy přibližně 3 668 korun celkem za ubytování se snídaní. K ceně je třeba připočítat místní lázeňský poplatek, který v roce 2026 činí pět zlotých, tedy necelých 28 korun na osobu a den, případně parkování a další služby.
Nedaleko lázní stojí unikátní kostnice
Návštěva Kudowy-Zdróje nemusí být spojena pouze s odpočinkem a minerálními prameny. V místní části Czermna se nachází historická kaple lebek, která patří k nejneobvyklejším památkám v celém Polsku. Její stěny a strop pokrývají přibližně tři tisíce lidských lebek a kostí, zatímco další ostatky jsou uloženy v podzemí. Kaple vznikala od konce 18. století jako místo posledního odpočinku obětí válek a epidemií. Vstupné pro dospělého činí podle ceníku z roku 2026 dvacet zlotých, tedy přibližně 111 korun, zatímco senioři od 65 let zaplatí patnáct zlotých, což odpovídá zhruba 83 korunám. Prohlídky probíhají s průvodcem a uvnitř platí zákaz fotografování. Jde o pietní místo, jehož návštěva zároveň připomíná složité dějiny česko-polského pohraničí.
Výhodou lázeňského města je také blízkost polského Národního parku Stolové hory, který je známý neobvyklými pískovcovými útvary. K oblíbeným výletním cílům patří skalní bludiště Bludné skály a vrchol Szczeliniec Wielki, který dosahuje nadmořské výšky 919 metrů. Výstup na něj zahrnuje přibližně 680 kamenných schodů a odměnou jsou výhledy na okolní horskou krajinu. Pro vybrané turistické trasy platí sezonní režim a vstupné, proto se před návštěvou vyplatí ověřit aktuální podmínky. Při plánování levnější dovolené může být výhodné cestovat mimo hlavní letní sezonu, kdy některá ubytovací zařízení nabízejí nižší ceny. Pro návštěvníky, kteří nevyžadují placené léčebné procedury, tak Kudowa-Zdrój představuje dostupnou kombinaci lázeňského prostředí, přírody a poznávání historických památek.
zdroje: autorský text, vlastní dotazování