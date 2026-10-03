Jen jsem formu vyložila listovým těstem, přidala banán, čokoládu a vznikl tak dobrý dezert, že ho teď peču pravidelně každý týden

Listový koláč s čokoládou a banánem je ztělesněním dokonalého dezertu pro každého, kdo miluje bohaté chuťové kontrasty, ale nechce strávit celé odpoledne odměřováním surovin a složitým hnětením. Pod pokličkou ze zlaceného, do křupava upečeného těsta se ukrývá sametově jemná náplň ze zralého ovoce a kvalitního kakaového základu, kterou navíc úžasně doplňuje lehoučká citronová poleva a plátky křehkých mandlí. Každé kousnutí přináší neodolatelnou hru textur — od křehké vnější krusty až po horké, vláčné srdce plné chuti.
Kombinace banánů a čokolády je naprostou klasikou, která své kořeny táhne z tradiční francouzské a belgické cukrařiny, kde se kvalitní kakaové boby odpradávna snoubily s exotickým ovocem. Listové těsto, jehož původ sahá až do starověkého Blízkého východu a jež do dokonalosti dovedli francouzští pekaři v 17. století, dodává celému pokrmu punc elegance. Spojení těchto světově uznávaných ingrediencí v jednom koláči tak vytváří nadčasovou delikatesu, která si získala srdce sladkomilů napříč všemi kontinenty.
Tento flexibilní recept přímo vybízí k tvořivým obměnám podle toho, co zrovna ukrývá vaše spíž. Místo arašídů můžete použít nasekané vlašské či lískové ořechy, případně do náplně přisypat hrst čerstvých malin pro příjemně navinulý akcent. Čokoládu lze snadno zaměnit za hořkou variantu s vysokým obsahem kakaa nebo naopak za jemnou bílou, která vytvoří nádherný vizuální i chuťový kontrast.
Listové těsto ořízněte tak, aby jeho tvar přesně kopíroval vaši formu na pečení. Odřezky těsta pak vložte do sáčku a na 20 minut do mrazáku.
Zbylé těsto rozprostřete do formy a pokryjte ho oloupaným a na kolečka nakrájeným banánem. Na banán vyskládejte nasekanou čokoládu a dezert posypte rozmixovanými arašídy.
Poznámka: Nemáte-li formu na pečení s nepřilnavým povrchem, vymažte ji trochou másla, olejem nebo ji vyložte pečicím papírem.
Pochoutku nakonec posypte nastrouhaným těstem z mrazáku, které potřete směsí vaječného žloutku s mlékem. Dezert následně pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 40 minut.
Mezitím připravte polevu. V samostatné míse vyšlehejte vaječný bílek s moučkovým cukrem. Jakmile vznikne nadýchaná hmota, za stálého šlehání do ní přidejte citronovou šťávu.
Upečený listový koláč s čokoládou a banánem polijte připravenou polevou, posypte ho plátky mandlí a po vychladnutí ho servírujte nakrájený na kousky.
Tip: Každou porci můžete ozdobit trochou nastrouhané čokolády.
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Zdroj receptu: Velvet Whisk
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato