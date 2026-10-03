Jen další nudný bazén. Lidé ve čtvrtém největším městě v ČR zuří a chtějí aquapark

Projekt, který bude stát v těsném sousedství Západočeské univerzity v Plzni, zahrnuje multifunkční a relaxační plaveckou halu s pětadvacetimetrovým vnitřním bazénem, venkovní bazény a rekreační plochy. Plavecká hala má sloužit sportovcům i veřejnosti, budou v ní relaxační zóny a wellness.
Plzeňská veřejnost má ale jasno, už asi 20 let lidé volají po stavbě aquacentra. Pokaždé se jim za tu dobu od různých vedení města dostalo odpovědi, že jde o ztrátový podnik s obřími náklady, problém s vodou, a proto se v Plzni stavět nebude. „Myslím, že jsme chtěli aquapark,“ reagoval na informaci o stavbě bazénu Jaroslav. „Aha, žádné relaxační koupání, obdélník, kam se podíváš. Takže i Horní Dolní má zajímavější koupání. Prostě klubový bazén, kde bude celý týden obsazeno a veřejnost dostane jeden proužek,“ napsal například Jiří.
„Když už se buduje sportovní bazén, očekával bych 50 m. A také bych očekával, že vznikne nějaký hezčí návrh než další z krabicoidních nesmyslů amatérů z AVE,“ kritizoval bazén Jakub. Podle slov Jiřího bude bazén opět celý den zabraný pro organizace a normální platící plavec se bude mrskat v jedné, maximálně ve dvou drahách. „A kde je ten 20 let slibovaný aquapark? Hlavně, že místo něj stojí Sconto, které je úplně k ničemu. Vítejte v banánové republice,“ rozčiluje se Martin.
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Vzhled plánované plavecké haly se nelíbí ani Lukášovi. „Beton, ostré hrany, depresivní šedá. To je panečku architektura. A pro rodiny je v téměř dvousettisícové Plzni jediná skluzavka do vody. Ale s myšlením plzeňského vedení bude spíš klouzačka na Americké než v bazénu.“ Nudný bazén nestačí ani Pavlovi. „Zase bazén pro sportovní plavání a něčeho pro rekreaci a zábavu se Plzeňáci dočkají kdy? Zatím se obyvatelé Plzně jezdí koupat do Rokycan, Plzence a podobně. Není to ostuda města?“
„V Plzni se staví poslední čtyři roky za desítky až stovky milionů jedna sportovní hala za druhou pro naprosto nesmyslné sporty, které pak využívá jen nepatrná část místních obyvatel. Ale aquapark pro běžné obyvatele města, kterých jsou ve městě a v okolí desítky tisíc, tady evidentně nikdy nebude,“ napsal naštvaně Milan.
V podobném duchu je i další diskusní příspěvek od Aleše. „Omlouvám se, že nesdílím nadšení, ale tento bazén je střižený na míru pro sportovce z SK Radbuza. Pro veřejnost, tak jak si jej přála, bude využitelnost nízká. Lidé chtěli větší kopii bazénu v Rokycanech, bazén, plocha na hraní s dětmi, tobogan, trysky, proud a nějaké vířivky. K tomu saunové centrum. To je komplex, který v téměř dvousettisícové Plzni velmi chybí a Plzeňáci si jej roky přejí ve všech anketách.“
„Je hanba že každé menší město Horažďovice, Beroun, Jičín a podobně mají lepší bazény s využitím pro děti. To co je na Slovanech je ubohé, na tobogán od 12 a v brouzdališti pro kojence s malou plastovou skluzavkou se opravdu děti nevyřádí,“ dodala na závěr Šárka.