Kamarádka napíše, že se odpoledne staví na kávu. V dóze se sušenkami zbylo pár drobků, zato v lednici čeká načaté podmáslí od víkendových lívanců. Rychlý perníkový chlebíček z podmáslí se pro takovou návštěvu hodí. Než zazvoní u dveří, kuchyní už voní skořice a hřebíček a na prkénku chladne moučník, ze kterého se dá každému ukrojit pořádný krajíc.
Perník má v českých zemích dlouhou tradici. Už ve středověku se jeho výrobě věnovali perníkáři a typickou chuť jejich pečivu dával med a koření. Dnes se pod stejným názvem skrývají zdobené perníčky i měkký moučník z litého těsta, jaký se doma často peče na plechu. V podlouhlé formě získá podobu chlebíčku, který se dobře krájí na plátky a vejde se i do krabičky na svačinu.
Podmáslí má v těstě podobnou úlohu jako v lívancích. Díky své přirozené kyselosti reaguje s jedlou sodou a při té reakci vznikají drobné bublinky, které těsto nakypří. Střídka pak zůstává jemná a vláčná. Pokud po pečení v láhvi ještě něco zbude, podmáslí se hodí i do těsta na muffiny nebo do zálivky na salát.
Ke kávě stačí chlebíček nakrájet a nabídnout jen tak. Pokud máte chuť na výraznější moučník, k perníkovému koření se hodí trocha nastrouhané pomerančové kůry. Pod čokoládovou polevou zase příjemně překvapí tenká vrstva švestkových povidel, která sladkost vyváží lehce nakyslou chutí. A jestli vám zůstane pár plátků na druhý den, přikryjte je, aby řez neoschl. Budou se hodit k rannímu čaji i na svačinu.
Všechny suroviny na perníkové těsto vyjměte z lednice přibližně 30 minut před přípravou, aby získaly pokojovou teplotu. Troubu předehřejte na 180 °C a připravte si chlebíčkovou formu o délce 30 cm. Formu důkladně vymažte máslem a vysypte hladkou moukou, případně ji vyložte pečicím papírem.
Do větší mísy prosejte hladkou mouku společně s kakaem. Přisypte perníkové koření, jedlou sodu a špetku soli. Vše důkladně promíchejte metličkou, aby se jednotlivé suroviny rovnoměrně rozložily a v těstě nezůstaly hrudky kakaa.
Do druhé mísy rozklepněte vejce a přidejte jemný krupicový cukr. Ruční metličkou směs krátce prošlehejte, dokud se suroviny nespojí. Poté přilijte podmáslí a slunečnicový olej a znovu promíchejte, aby vznikla jednotná tekutá směs.
Tekutou směs postupně přilévejte k připraveným suchým surovinám. Pomocí metličky nebo stěrky vše krátce promíchejte, dokud nevznikne hladké těsto bez suchých míst. Nemíchejte zbytečně dlouho, protože nadměrné míchání může způsobit, že perník bude po upečení hutnější.
Připravené těsto nalijte do vymazané a vysypané formy a povrch lehce uhlaďte stěrkou. Formu vložte do trouby předehřáté na 180 °C a pečte přibližně 45–50 minut. Propečení zkontrolujte špejlí zapíchnutou do středu perníku, která by po vytažení měla zůstat bez syrového těsta. Pokud povrch během pečení příliš rychle tmavne, volně ho přikryjte alobalem.
Upečený perník vyjměte z trouby a nechte ho přibližně 10 minut odpočívat ve formě. Poté ho opatrně vyklopte na kuchyňskou mřížku a nechte zcela vychladnout. S nanášením polevy nespěchejte, protože na teplém moučníku by se čokoláda příliš rozpouštěla a stékala.
Hořkou čokoládu nalámejte na menší kousky a společně s máslem ji vložte do žáruvzdorné misky. Směs za občasného míchání pomalu rozpusťte ve vodní lázni přibližně 3–5 minut, dokud nevznikne hladká čokoládová poleva. Poté misku odstavte a polevu nechte krátce zchladnout.
Vychladlý perník položte na mřížku nebo servírovací podnos a rovnoměrně ho přelijte připravenou čokoládovou polevou. Pomocí stěrky polevu jemně rozetřete po povrchu a nechte ji přirozeně stékat po stranách moučníku. Perník ponechte na chladnějším místě, dokud poleva neztuhne.
Tip: Povrch perníku můžete ozdobit nasekanými vlašskými ořechy, nebo jinými jedlými dekoracemi podle vlastní fantazie. Zdobení nasypte na ještě měkkou čokoládovou polevu, aby na ní dobře drželo.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová