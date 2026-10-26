Jelcin sliboval sedm ruských republik místo jedné. Když Ural tu svou vyhlásil, zadusil ji po 131 dnech

Sál Uralského polytechnického institutu ve Sverdlovsku, 29. ledna 1990. Boris Jelcin tu jako kandidát do Sjezdu lidových poslanců RSFSR představil předvolební program. Jeho nejodvážnější bod otiskl o dva dny později list Uralskij rabočij: Ruská federace se měla přestavět na Centrální Rusko, Severní, Jižní, Povolží, Ural, Sibiř a Dálný východ. Národní autonomie k tomu měly dostat víc samostatnosti, než kolik jim dopřávala sovětská Moskva.
Regionální elity měly za podporu proti Moskvě dostat vlastní republiky
Za plánem stál mocenský počet. Sovětský svaz na přelomu osmdesátých a devadesátých let držel pohromadě čím dál hůř. Gorbačov se snažil svazové struktury udržet a Jelcin hledal nástroj, kterým je rozbije. Nejsnáz ho našel u regionálních elit, průmyslových, surovinových i politických. Nabídka zněla zhruba takto: postavte se se mnou proti centru a za odměnu povedete vlastní republiku.
Jelcin to neříkal v kuloárech. Program přednesl veřejně, uprostřed kampaně a přímo voličům.
Hranice jednotlivých celků ale nikdy nikdo oficiálně nezakreslil. Seznam názvů bez mapy ukazuje, k čemu plán sloužil: mělo jít o tlak na sovětské centrum, které by obří RSFSR rozdělenou na menší kusy už nedokázalo řídit jako jeden blok. Hotový návrh nového uspořádání země to nebyl. Zůstalo u sedmi jmen, pod kterými si každý region mohl představit, co chtěl.
Kdo by po rozpadu Ruska ovládl jaderný arzenál od Uralu po Sibiř
Vymazání ze mapy v tomto případě neznamená, že by území někam zmizelo. Zanikl by jednotný ruský stát jako právní celek, stejně jako v prosinci 1991 skončil Sovětský svaz. Jeho země zůstala na místě, jako subjekt mezinárodního práva ale přestal existovat. Po rozpadu RSFSR na sedm republik a řadu národních autonomií by se znovu otevřely dvě otázky, které po sovětském konci tížily celý svět: komu připadne stálé křeslo v Radě bezpečnosti OSN a kdo bude velet jaderným zbraním rozmístěným napříč zemí.
Jak bolestivé je takové dělení, předvedla už Alma-Ata v prosinci 1991. Tamní postsovětské dohody řešily právě nástupnictví a společnou kontrolu nad jadernými zbraněmi. Šlo přitom o rozpad podél hranic svazových republik, které měly vlastní státní aparát. Ruské makroregiony by žádný takový aparát po ruce neměly, takže vnitřní rozdělení Ruska by bylo ještě složitější.
V červenci 1993 před tím varoval i deník Kommersant. Když se jedna oblast za druhou bude povyšovat na republiku, může se federace změnit v konfederaci a nakonec se rozlomit.
Uralská ústava ponechala Moskvě federální otázky. Bojovalo se o peníze
Celostátní plán zůstal na papíře, jedna oblast ho ale vzala doslova. Sverdlovská oblast vyhlásila 1. července 1993 Uralskou republiku a 27. října jí přijala vlastní ústavu. Na 12. prosince se chystaly volby a sousední oblasti dávaly najevo, že by se k širšímu projektu „Velkého Uralu“ rády přidaly.
Historik I. V. Osipov ve studii z roku 2022 ukazuje, že Uralská republika se od Ruska odtrhnout nechtěla, usilovala o lepší postavení uvnitř něj. Její ústava uznávala ve federálních věcech nadřazenost ruské ústavy. Nežádala vlastní občanství ani armádu a nepočítala ani s právem z federace vystoupit. Sverdlovsk chtěl větší podíl z rozpočtových příjmů, kontrolu nad exportními kvótami a právo vést si vlastní zahraniční ekonomické vztahy.
Oblast byla průmyslovým a surovinovým jádrem Uralu. Tamní elity si od republikového statusu slibovaly, že si nechají peníze, které dosud odcházely do Moskvy.
Odvolání Rossela leželo v prezidentské administraci šest dní předem
Mezi sverdlovským projevem a podzimem 1993 se proměnila celá politická scéna. Sovětský svaz se rozpadl, Jelcin se stal prvním prezidentem nezávislého Ruska, v březnu 1992 vznikla Federativní smlouva a ústavní krize roku 1993 skončila ostřelováním parlamentu. Jelcin přestal být opozičníkem, který útočí na centrum, a sám se centrem stal. Samostatnost regionů pro něj tím ztratila cenu jako nástroj a začala ho ohrožovat.
Archivní dokumenty prezidentské administrativy ukazují, že zásah proti Uralu byl připravený předem. Už 4. listopadu 1993 existoval podklad k odvolání sverdlovského gubernátora Eduarda Rossela. O pět dní později, 9. listopadu, podepsal Jelcin ukaz č. 1874, který zrušil právní účinky rozhodnutí o Uralské republice. Jednostrannou změnu statusu oblasti v něm označil za porušení ústavy a zákonů. Za protiústavní tak prohlásil krok, ke kterému sám kdysi regiony vyzýval. Rossela odvolal hned následující den.
Od programového bodu ve Sverdlovsku k jeho likvidaci uplynuly necelé čtyři roky. Uralská republika vydržela 131 dní a její ústava platila necelé dva týdny.
Tatarstán, Baškortostán a Altaj dnes brání poslední zbytky samosprávy
Likvidací Uralské republiky začala centralizace, kterou Putinova vertikála moci dotáhla dál. Systematicky odstraňuje i to, co z regionální samosprávy ještě zbylo, a otevřený program typu „sedm ruských republik“ by dnes v Rusku nikdo nepředložil.
Snaha regionů zachovat si vlastní prostor ale nezmizela. Podle analýzy amerického institutu FPRI z roku 2025 a zprávy polského Centra pro východní studia z března 2026 se regionální elity v Tatarstánu, Baškortostánu a na Altaji vzpírají další centralizaci. Nejtvrdší odpor vzbuzuje rušení nižších pater samosprávy.