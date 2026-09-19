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Její manžel míří do křesla britského premiéra, ona je vrah. Špionážní hit s Keirou Knightley se vrací na Netflix

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Nadšenci špionážních thrillerů zbystřete – Netflix totiž konečně odhalil datum návratu britského seriálu Černé holubice (Black Doves), v němž hlavní roli ztvárňuje hvězdná Keira Knightley. Zatímco první řada rozdělila diváky na dva tábory, pokračování slibuje ještě nebezpečnější hru, ve které půjde
Její manžel míří do křesla britského premiéra, ona je vrah. Špionážní hit s Keirou Knightley se vrací na Netflix

Její manžel míří do křesla britského premiéra, ona je vrah. Špionážní hit s Keirou Knightley se vrací na Netflix

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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