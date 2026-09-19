Její manžel míří do křesla britského premiéra, ona je vrah. Špionážní hit s Keirou Knightley se vrací na Netflix

V prosinci to budou už dva roky od chvíle, kdy Netflix vypustil do světa první řadu špionážního thrilleru
Černá holubice. Za seriálem stojí scenárista Joe Barton, zatímco jeho režie se ujali Alex Gabassi a Lisa Gunning. Do hlavní role profesionální špionky Helen Webb obsadil Netflix pořádně zvučné jméno, a to hvězdnou Keiru Knightley, která se zároveň podílela na produkci tohoto britského kousku. Po jejím boku se objevil Ben Whishaw jako elegantní, ale o to nebezpečnější nájemný zabiják Sam Young.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Nejúspěšnější akční série Netflixu se vrací v ještě větší parádě: Legendární Agent 007 si zahraje po boku Hemswortha
Zatímco kritici se z první řady mohli doslova pominout, přičemž vynášeli do nebes herecké výkony a nečekané zvraty, diváci už tak nadšení nebyli. Na Kinoboxu si Černá holubice od českých diváků vysloužila průměrných 64 %. Žádná katastrofa to ale není, zvlášť na poměry českého hodnocení. Vzhledem k tomu, že první řada dosahovala skvělých výsledků, netrvalo to dlouho a Netflix krátce po jejím uvedení oznámil pokračování seriálu. Foto: Ludovic Robert/Netflix Dokonalá manželka, která žije dvojí život
Příběh jedničky se točí kolem Helen Webb, která je na první pohled dokonalou manželkou a matkou. Jenže za zavřenými dveřmi ukrývá pořádně nebezpečné tajemství. Už deset let totiž organizaci Černé holubice tajně donáší informace o svém politicky vlivném manželovi. Její pečlivě udržovaný dvojí život se však začne hroutit poté, co je zavražděn její tajný milenec Jason. Velmi brzy si Helen uvědomí, že nešlo o náhodu a že skutečným cílem byla právě ona.
PSALI JSME: Diváci zuří do teď: Lovci myšlenek a další výborné seriály, které Netflix nemilosrdně zařízl. Měly přitom obrovský potenciál
Do hry proto vstupuje její šéfka paní Reed (
Sarah Lancashire), která na ochranu Helen povolá Sama Younga. Elegantní nájemný zabiják sice momentálně neprožívá zrovna nejlepší období, ale rozhodně není mužem, kterého by bylo rozumné podceňovat. Helen a Sam se společně vydávají po stopách vraha, přičemž jejich pátrání je zavede hluboko do londýnského podsvětí. Z obyčejné snahy zjistit, kdo stojí za Jasonovou smrtí, se tak postupně stává honba za pravdou, která odhalí mnohem větší a nebezpečnější spiknutí.
O čem bude 2. řada seriálu Černá holubice?
Právě na tuto pořádně rozjetou partii naváže očekávaná druhá řada
špionážního thrilleru. Helen sice dál pracuje pro Černé holubice a předává jim státní tajemství, jenže tentokrát toho může ztratit daleko více. Její manžel Wallace (Andrew Buchan) se totiž připravuje na cestu do Downing Street, kde se může usídlit jako nový britský premiér. Helen tak bude muset balancovat mezi svou špionážní minulostí, rodinou a stále nebezpečnější hrou, ze které není snadné vystoupit.
Problémy se nevyhnou ani její šéfce paní Reed, která se sama ocitne v hledáčku intrik, a tak hrozí, že přijde o vlivný post v organizaci. Helen se proto znovu spojí se Samem, který mezitím tráví čas po londýnských barech a bere jednu podřadnou zakázku za druhou.
Společně se pustí do dalšího pátrání, jenže tentokrát nebude snadné rozeznat přítele od nepřítele. Loajalita dostane pořádně zabrat, důvěra se začne drolit a Helen se Samem budou muset zjistit, co všechno jsou ochotni obětovat pro lidi, na kterých jim skutečně záleží.
Foto: Ludovic Robert/Netflix Kdy pokračování Černé holubice vyjde na Netflixu?
Netflix na letošním Mezinárodním televizním festivalu v Edinburghu konečně odhalil premiéru 2. řady Černé holubice. Zároveň návštěvníkům festivalu dopřál i krátkou ukázku z nových dílů. Můžeme říct, že si streamovací gigant vybral vskutku stylové datum. Helen a Sam se totiž postaví mocnému nepříteli už 5. listopadu, tedy na britskou Noc ohňů, v průběhu které si Britové připomínají zmařený atentát na krále a parlament.
Zdroje: What´s on Netflix, TV Insider, Kinobox
Hodnocení na
Kinoboxu: 64 %