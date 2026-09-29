Její dcera začala chůvě říkat mami. Pak zjistila, co před ní tají manžel. Nový thriller Netflixu pobláznil diváky

Dokonalá chůva přichází. A s ní i problémy
Hlavní hrdinkou
tureckého psychologického thrilleru Znám tě je Funda, talentovaná umělkyně a čerstvá maminka, která se po narození dcery snaží vrátit ke své práci a životu před mateřstvím. Jenže péče o dítě jí bere veškerou energii a jako přehnaně ochranářská matka navíc jen tak někomu nevěří. Všechno se změní, když pozná Nazli, instruktorku plavání své dcery. Ta si s holčičkou okamžitě rozumí a Funda ji brzy zaměstná jako chůvu. Konečně to vypadá, že našla dokonalou pomocnici. Jenže právě tím její problémy začínají.
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Když se Fundin manžel Ilker vrátí z pracovní cesty, v Nazli okamžitě pozná ženu, se kterou kdysi strávil noc. Brzy se navíc ukáže, že její příchod do rodiny nebyl tak náhodný, jak se zpočátku zdálo. Nazli má vlastní plány a čím více se zabydluje v domě, tím méně je jasné, kdo koho ve skutečnosti manipuluje a komu může Funda ještě věřit.
Foto: Netflix Chůva, která není tím, za koho se vydává, pobláznila Netflix
Motiv tajemné osoby, která rozhodně není tím, za koho se vydává, znovu pořádně zabírá. Tentokrát však tento osvědčený námět dostal turecký nádech, přičemž byl obohacen o značnou dávku psychologické hry. A podle zájmu diváků se zdá, že právě tato kombinace Netflixu vyšla.
Podle údajů
FlixPatrol se novinka v době psaní tohoto článku držela na druhém místě v globální TOP 10 nejsledovanějších seriálu Netflixu, hned za Monstrum: Příběh Lizzie Borden. V Česku si seriál vedl úplně stejně, kdy rovněž obsadil druhou příčku. Vypadá to, že na heslo „chůva není tak úplně chůva“ diváci zkrátka slyší. Zvlášť když se za dokonalým úsměvem a zdánlivě bezchybným vystupováním skrývá něco mnohem temnějšího.
Doporučení kritiků: Streamujte!
Přestože se seriál Znám tě na Netflixu rychle zařadil mezi hity, na Rotten Tomatoes zatím nenajdeme ani jeho hodnocení, dokonce ani samostatný profil. Pokud tedy chcete zjistit, co si o novince myslí kritici, musíte pátrat jinde. Joel Keller z
Decider přiznává, že seriál staví na známém motivu podezřelé chůvy, zároveň ale podle něj nabízí zajímavý pohled na psychické vyčerpání čerstvých matek. Oceňuje především způsob, jakým příběh ukazuje Fundinu zoufalou snahu získat zpět alespoň část života, který měla před mateřstvím. Právě její touha vrátit se ke kariéře ji přitom žene k rozhodnutím, která mohou mít nebezpečné následky. Jeho verdikt je proto jasný: Streamujte!
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Podle Angeliny Florence Shicil z
Leisurebyte je turecký kousek mnohem víc než jen thrillerem o tajemné chůvě. Nejvíce oceňuje, že seriál staví do centra vyčerpání čerstvé matky a pocit viny, který Funda prožívá kvůli své touze vrátit se ke kariéře. Elçin Sangu podle ní skvěle vystihuje její únavu, nejistotu i vnitřní rozpolcenost. Funda není dokonale sebejistou hrdinkou, která vždy přesně ví, co se děje. Je to obyčejná žena, která dělá chyby, pochybuje a zároveň se snaží neztratit sama sebe. Největší napětí pak podle Shicil vzniká právě z jejího vztahu s Nazli. Funda totiž potřebuje ženu, které se postupně začne bát.
„Seriál Znám tě funguje nejlépe ve chvíli, kdy se nesnaží přesvědčit diváka, že je Nazli děsivá, ale když mu umožní pochopit, proč ji Funda tolik potřebovala. Právě v tom podle mě spočívá tragédie, která se skrývá za veškerým napětím,“ napsala závěrem své recenze. Foto: Netflix A jak novinku hodnotí Češi?
Pokud bychom se mrkli na hodnocení českých diváků, viděli bychom na
ČSFD průměrných 53 %. Zatím je ale potřeba brát toto číslo s rezervou. Psychologický thriller totiž ohodnotilo méně než sto uživatelů, takže výsledek ještě nemusí příliš vypovídat o celkovém přijetí.
Recenzi jsme tu v době psaní článku našli pouze jednu, a to ve znění:
„Co na to říct? Španělské a turecké seriály mají často telenovelový systém. Stejný mechanismus. Turecké herce neznám. Elçin Sangu hraje skvěle. Její postava výtvarnice je skvělá. Styl oblékání, to, jak se umí vymezit, sebevědomí. Je tam krásně vidět, kdo koho miluje upřímně (kamarád Fundy) a kdo je kým posedlý. Nicméně ponechat si ve své blízkosti někoho, jako je Nazli, v domnění, že to zvládnu a mám navrch, je prostě nesmysl a málokdo by to udělal. Hra s ohněm. Rozhodně poučné, a to i přes úskalí takového seriálu. Ukázka toho, co nám se životy umožňují dělat sociální sítě.“ Foto: Netflix Zdroje: MovieWeb, FlixPatrol, Decider, Leisurebyte, ČSFD