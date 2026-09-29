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Její dcera začala chůvě říkat mami. Pak zjistila, co před ní tají manžel. Nový thriller Netflixu pobláznil diváky

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Netflix má nový hit, který zachycuje úskalí mateřství. Turecký psychologický thriller Znám tě (Not A Stranger) sází na známý námět, který ale očividně stále funguje. Co když si do vlastního domu pustíte člověka, kterému byste rozhodně neměli věřit? A co když je tou osobou chůva, které začne vaše mal
Její dcera začala chůvě říkat mami. Pak zjistila, co před ní tají manžel. Nový thriller Netflixu pobláznil diváky

Její dcera začala chůvě říkat mami. Pak zjistila, co před ní tají manžel. Nový thriller Netflixu pobláznil diváky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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