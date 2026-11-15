Jednoduchý pizza koláč z listového těsta, sýra, šunky, koření, kečupu a rajčat: Bleskovka za pár minut, po které se jen zapráší

Podvečer u nás doma často vypadá dost podobně: někdo hledá sešit, někdo má hlad a na dlouhé vaření není nálada ani čas. V tu chvíli vytahuju hotové listové těsto a dělám pizza koláč. Je hotový rychle, nají se z něj celá rodina a dobře se do něj schová sýr, zbytek salámu nebo zelenina, která už v lednici čeká na použití. Proti klasické pizze se neřeší kynutí a ze dvou plátů těsta vznikne sytější koláč s křupavými okraji.
Nejvíc mi na něm vyhovuje jeho
variabilita. Někdy skončí nahoře debrecínka s paprikou, jindy zbylá šunka, pár oliv nebo trocha kukuřice. Jen je dobré krotit mokřejší suroviny, protože listové těsto se uprostřed umí snadno rozmáčet. Stačí tenčí vrstva kečupu nebo protlaku, trochu koření na pizzu a pak už spíš střídmost než hromada všeho možného.
Můj tip zní: Rajčata před pečením krátce osušte papírovou utěrkou, hlavně pokud jsou hodně šťavnatá. Recept na rychlý pizza koláč z listového těsta
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 35 až 40 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 6 až 8 porcí Ingredience pro přípravu 2 pláty hotového listového těsta 4 až 5 lžic kečupu nebo rajčatového protlaku 1 až 2 lžičky koření na pizzu 1 lžička provensálského koření 120 g debrecínky nebo jiného měkčího salámu 4 plátky plátkového sýra 2 ks rajčat 1 ks červené kapie nebo menší papriky 1 menší ks cibule 150 g strouhaného sýra 1 lžíce oleje na vymazání papíru nebo plechu, pokud je potřeba Postup přípravy listového pizza koláče
1. Troubu nastavte na
180 °C a připravte si plech s pečicím papírem. Těsto vytažené z lednice nechte pár minut povolit, bude se s ním pracovat líp a nebude se zbytečně trhat.
2. Na plech položte
2 pláty listového těsta vedle sebe, případně s malým přesahem, aby pokryly celé dno. Spoj přitlačte prsty a těsto jemně přejeďte válečkem, jen aby se srovnalo.
3. Povrch potřete slabší vrstvou
kečupu nebo rajčatového protlaku. Po stranách nechte asi 1 centimetr volný, okraj se pak při pečení lépe zvedne. Foto: Cooky.cz, Okrese těsta lze zahnout dovnitř. Foto: Cooky.cz, Základ potřete kečupem nebo rajčatovým protlakem.
4. Základ posypte
kořením na pizzu a přidejte trochu provensálského koření. Pokud máte rádi výraznější chuť, hodí se i malá špetka oregana.
5. Na ochucené těsto rozložte kolečka nebo proužky
debrecínky. Přes ně dejte plátkový sýr, který udělá měkčí, příjemně vláčnou vrstvu.
6. Přidejte na kolečka nakrájená
rajčata, proužky papriky kápie a tenká kolečka cibule. Se zeleninou raději šetřete, jinak pustí zbytečně moc šťávy. Foto: Cooky.cz, Koláč obložte dle vlastní fantazie a chuti.
7. Navrch můžete přidat ještě trochu
kečupu, ale opravdu jen lehce. Nakonec vše zasypte strouhaným sýrem, který se v troubě rozpustí a podrží povrch pohromadě.
8. Plech dejte do vyhřáté trouby a pečte zhruba
35 až 40 minut. Sledujte hlavně okraje těsta. Když mají pěknou barvu a sýr začíná zlátnout, bývá koláč hotový.
9. Po vytažení nechte koláč
5 až 10 minut stát. Bude se lépe krájet a náplň trochu zpevní. Podávejte ho teplý, ideálně se zeleninovým salátem. V lednici vydrží do druhého dne a krátké ohřátí v troubě mu prospěje víc než mikrovlnka. Rady co se do pizza koláče chodí a co už je moc Když máte hodně šťavnatá rajčata, část semínek klidně odstraňte. Koláč pak nebude uprostřed tak měkký. Strouhaný sýr nechte až úplně navrch, udělá zlatavou kůrku a zelenina pod ním lépe drží. Debrecínku můžete bez problémů vyměnit za šunku, anglickou slaninu nebo salám. Tenhle recept podobné záměny snese velmi dobře. Vyplatí se držet jednoduché skladby. Jedna masová surovina, jedna až dvě zeleniny, rajčatový základ a sýr. Jakmile se na listové těsto naloží všechno, co se v lednici najde, výsledek bývá těžký a často i rozmáčený. U pizza koláče méně opravdu často funguje líp.
Rychlá domácí pizza z předpřipraveného těsta. Každou část plechu můžete obložit trochu jinak
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková