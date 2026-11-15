Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Jednoduchý pizza koláč z listového těsta, sýra, šunky, koření, kečupu a rajčat: Bleskovka za pár minut, po které se jen zapráší

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
K večeru bývá doma největší shon a právě tehdy u mě nastupuje pizza koláč z hotového listového těsta. Je rychlý, zasytí celou rodinu a skvěle funguje i ve chvíli, kdy potřebuji spotřebovat sýr, kousek salámu nebo zeleninu z lednice. Oproti klasické pizze nečekám na kynutí a díky dvěma plátům těsta je výsledek hezky sytý a křupavý po okrajích.
Obrázek k receptu s názvem Když není čas na kynuté těsto: Pizza koláč z hotového listového těsta je křupavý, jednoduchý a překvapivě výborný

Obrázek k receptu s názvem Když není čas na kynuté těsto: Pizza koláč z hotového listového těsta je křupavý, jednoduchý a překvapivě výborný

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Když není čas na kynuté těsto: Pizza koláč z hotového listového těsta je křupavý, jednoduchý a překvapivě výborný
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 15:52

Reklama
Další články z Cooky.cz
Křupavý koláč s broskvemi a mandlovou drobenkou: Zavzpomínejte na teplé léto s koláčem z kompotovaných broskví a rumovou tečkou
Křupavý koláč s broskvemi a mandlovou drobenkou: Zavzpomínejte na teplé léto s koláčem z kompotovaných broskví a rumovou tečkou
Katarinské řezy pro milovníky ořechů: Kakaové pláty, máslový krém s kávou a navrchu čokoládová poleva
Katarinské řezy pro milovníky ořechů: Kakaové pláty, máslový krém s kávou a navrchu čokoládová poleva

Na tyhle katarinské řezy si vzpomenu vždycky ve chvíli, kdy chci upéct něco slavnostnějšího, ale pořád...

Nechte omládek udělat půl práce za vás: Domácí rohlíky z omládku jsou nadýchané uvnitř a krásně vypečené na povrchu
Nechte omládek udělat půl práce za vás: Domácí rohlíky z omládku jsou nadýchané uvnitř a krásně vypečené na povrchu

Domácí rohlíky z omládku jsou přesně ten typ pečení, u kterého člověk zjistí, že obyčejné pečivo nemusí být...

Dvě oblíbené podzimní plodiny v jednom výborném moučníku: Jablečno-hruškový koláč pro dny, kdy se venku pořádně ochladí
Dvě oblíbené podzimní plodiny v jednom výborném moučníku: Jablečno-hruškový koláč pro dny, kdy se venku pořádně ochladí

Když se venku ochladí a doma se začne víc loupat ovoce do buchet, přichází u nás na řadu právě tenhle...

Šunkové koleno se zelím a knedlíkem: Jak udělat kůži pěkně křupavou a vypečenou dozlatova
Šunkové koleno se zelím a knedlíkem: Jak udělat kůži pěkně křupavou a vypečenou dozlatova

Když chci uvařit poctivý český oběd, u kterého je doma chvíli úplné ticho, dělám právě šunkové koleno se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.