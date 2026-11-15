Jednoduché řezy „Makovec“ z plechu: Snadný dezert, který zvládne upéct každý. Díky této nenápadné surovině jsou krásně vláčné

V míse na kuchyňském stole zůstala poslední 2 jablka. Slupka se jim začíná svrašťovat, a tak je při chystání svačiny už pár dní každý přejde. Do moučníku jsou přitom pořád dobrá. Vláčné makové řezy s jablky a čokoládou jsou přesně ten případ, kdy se takové ovoce hodí. Pod polevou je sotva rozeznáte, zato v měkkém těstě pěkně křupnou kousky ořechů.
Mák známe hlavně jako náplň do buchet a závinů. V těchto řezech je přímo v těstě, a tak jeho jemně oříškovou chuť ucítíte v každém soustu. Pokud máte doma celý mák, vyplatí se ho umlít těsně před pečením. Mletím se ze semínek uvolňuje olej a namletý mák může při delším skladování žluknout. Čerstvě umletý má příjemnou vůni, která v moučníku vynikne i vedle čokolády.
Strouhaná jablka dodají těstu šťávu a pomůžou udržet řezy vláčné i do druhého dne. Na chuti záleží víc než na vzhledu ovoce. Lehce nakyslá jablka se hodí zvlášť dobře, pokud do těsta přijdou sladké rozinky. K jemnějším sladkým jablkům zase můžete přidat sušené brusinky, které v jednotlivých soustech příjemně překvapí svou kyselostí.
Řezy se hodí k odpolední kávě i na nedělní návštěvu. S hořkou čokoládou bude poleva méně sladká a chuť máku pod ní víc vynikne. Jestli máte rádi křupavý povrch, sluší jí hrst nahrubo nasekaných vlašských ořechů. Moučník klidně upečte večer předem. Poleva bude mít čas ztuhnout a druhý den už jen nakrájíte úhledné kostky.
Mléko nalijte do hrnce a přiveďte k varu. Odstavte ho z plotny, přisypte mletý mák a důkladně promíchejte. Směs nechte přibližně 45 minut odstát, aby mák nabobtnal a vstřebal mléko. Pokud po této době zůstane na dně přebytečná tekutina, nechte mák okapat v jemném sítku a následně vychladnout.
Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nastrouhejte na hrubém struhadle. Pokud pustí příliš mnoho šťávy, lehce je vymačkejte, ale nesnažte se odstranit veškerou tekutinu, protože právě ta pomáhá udržet moučník vláčný. Sušené meruňky nebo jiné větší kousky ovoce nakrájejte nadrobno a ořechy nasekejte.
Vejce rozklepněte a oddělte bílky od žloutků. Bílky se špetkou soli vyšlehejte elektrickým šlehačem do pevného sněhu. Připravený sníh zatím odložte stranou a dbejte na to, aby se do něj nedostal tuk, který by mohl narušit jeho strukturu.
Do větší mísy vložte změklé máslo a přisypte moučkový cukr. Společně je vyšlehejte do světlé, nadýchané pěny. Poté postupně přidávejte jednotlivé žloutky a po každém přidání směs krátce prošlehejte, aby se všechny suroviny dobře spojily.
Do máslové směsi postupně vmíchejte vychladlý mák a nastrouhaná jablka. Přisypte dětskou krupičku smíchanou s práškem do pečiva a vše krátce promíchejte na nízké otáčky. Přidejte připravené sušené ovoce a nasekané ořechy. Nakonec po částech opatrně zapracujte vyšlehané bílky pomocí stěrky, aby těsto zůstalo co nejvíce nadýchané.
Troubu předehřejte na 180 °C a dortovou formu o průměru 27 cm vyložte pečicím papírem. Připravené makové těsto do ní rovnoměrně rozetřete a povrch uhlaďte stěrkou. Formu vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 55–65 minut. Propečení zkontrolujte špejlí zapíchnutou do středu moučníku, která by po vytažení neměla být obalená syrovým těstem. Upečený moučník nechte zcela vychladnout.
Čokoládu nalámejte na menší kousky a vložte do menšího kastrůlku společně s máslem a mlékem. Na velmi mírném ohni za stálého míchání směs zahřívejte přibližně 3–5 minut, dokud se čokoláda nerozpustí a nevznikne hladká poleva. Dávejte pozor, aby se nepřehřála, protože by mohla ztratit svou jemnou konzistenci.
Vychladlý makový moučník opatrně vyjměte z formy a přeneste na servírovací podnos. Čokoládovou polevu rovnoměrně rozetřete po jeho povrchu a podle chuti ozdobte několika rozdrobenými perníčky nebo kořeněnými sušenkami. Nechte polevu ztuhnout a poté moučník nakrájejte na menší řezy. Podávejte ke kávě nebo čaji a nespotřebované porce uchovávejte v uzavřené nádobě v lednici.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová