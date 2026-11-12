Jednoduché „Křup křup řezy“ – jen listové těsto a rychlý krém ze 4 surovin. Výborný dezert ke kávě i na oslavu

Když čekáte návštěvu nebo chcete připravit něco hezkého na rodinnou oslavu, nemusíte se hned pouštět do několikapatrového dortu. Někdy stačí dobré listové těsto, poctivý krém a trochu času na odležení. Tyto řezy mají čtyři zlatavé vrstvy, mezi nimiž se ukrývá jemný máslový krém s vanilkovým pudinkem. Při zakousnutí nejprve příjemně křupne těsto a hned potom přijde na řadu hladká, krémová náplň.
Podobné vrstvené dezerty mají své místo především ve francouzské cukrářské tradici. Známý moučník mille-feuille, jehož název se překládá jako „tisíc lístků“, se připravuje z tenkých vrstev listového těsta a cukrářského krému. Jedna z jeho prvních tištěných podob se objevila už v kuchařské knize Françoise Pierra de La Varenna z roku 1651. Postupem času se recept měnil a získal podobu, kterou dnes známe z francouzských cukráren. V některých zemích se podobnému dezertu říká také Napoleon, přesný původ tohoto pojmenování ale není jednoznačný.
Domácí varianta je o něco jednodušší, protože místo přípravy vlastního listového těsta můžete použít kupované. Důležité je upéct jednotlivé pláty dozlatova a nechat je úplně vychladnout. Krém vzniká spojením hustého vanilkového pudinku a vyšlehaného másla. Právě jejich správná teplota rozhoduje o tom, zda bude náplň hladká a nadýchaná. Pudink proto nechte vychladnout a máslo před šleháním změknout při pokojové teplotě.
Po sestavení potřebují řezy několik hodin v lednici, aby krém zpevnil a vrstvy se spojily. Listové těsto přitom postupně trochu změkne, takže se dezert bude lépe krájet. Pokud máte rádi výraznější vanilkovou vůni, přidejte do krému trochu pravé vanilky nebo kvalitního vanilkového extraktu. Chuť můžete obměnit také tenkou vrstvou malinového či rybízového džemu mezi těstem a krémem. Ovocná kyselost příjemně vyváží sladkost máslové náplně. Před podáváním řezy posypte moučkovým cukrem a krájejte ostrým zoubkovaným nožem, který tolik nemačká křehké vrstvy.
Listové těsto rozbalte a každý plát rozdělte na 2 stejně velké části. Získáte tak celkem 4 pláty, které budou tvořit jednotlivé vrstvy dezertu. Přendejte je na plechy vyložené pečicím papírem.
Každý plát těsta důkladně propíchejte vidličkou, aby se při pečení příliš nenafukoval. Troubu předehřejte na 200 °C a těsto pečte přibližně 12–15 minut dozlatova. Podle velikosti plechu pečte pláty postupně nebo na dvou pleších současně a potom je nechte úplně vychladnout.
Z celkového množství mléka odlijte asi 250 ml a rozmíchejte v něm pudinkové prášky. Zbývající mléko nalijte do hrnce, přidejte cukr a přiveďte k varu. Za stálého míchání vlijte rozmíchaný pudink a vařte, dokud nevznikne velmi hustý krém.
Hotový pudink přendejte do mísy a zakryjte potravinářskou fólií tak, aby se přímo dotýkala jeho povrchu. Díky tomu se na něm nevytvoří škraloup. Nechte ho úplně vychladnout na pokojovou teplotu.
Změklé máslo vložte do mísy a šlehejte přibližně 8–10 minut, dokud nebude světlé a nadýchané. Vychladlý pudink postupně přidávejte po lžících a po každé dávce směs důkladně prošlehejte. Máslo i pudink musí mít přibližně stejnou pokojovou teplotu, aby se krém nesrazil.
První plát upečeného listového těsta položte na tác nebo rovnou na podložku, na které budete řezy podávat. Rovnoměrně na něj rozetřete 1/3 připraveného krému a přikryjte druhým plátem těsta. Postup zopakujte ještě s dalším plátem a další třetinou krému.
Na další vrstvu těsta rozetřete zbývající krém a přiklopte posledním plátem. Sestavený moučník lehce přitlačte, aby jednotlivé vrstvy dobře držely pohromadě. Dejte ho alespoň na 2 hodiny do lednice, ideálně však na delší dobu, aby krém zpevnil.
Před podáváním povrch řezů posypte moučkovým cukrem. Ostrým zoubkovaným nožem krájejte jednotlivé porce a netlačte příliš na horní vrstvu, aby se listové těsto zbytečně nedrolilo. Řezy podávejte vychlazené.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová