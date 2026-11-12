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Jednoduché „Křup křup řezy“ – jen listové těsto a rychlý krém ze 4 surovin. Výborný dezert ke kávě i na oslavu

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Křehké vrstvy listového těsta ukrývají jemný vanilkový krém a na povrchu jen lehký poprašek cukru. Připravte je na slavnostní stůl nebo si jimi zpříjemněte nedělní odpoledne.
Jednoduché „Křup křup řezy“ – jen listové těsto a rychlý krém ze 4 surovin. Výborný dezert ke kávě i na oslavu

Jednoduché „Křup křup řezy“ – jen listové těsto a rychlý krém ze 4 surovin. Výborný dezert ke kávě i na oslavu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 05:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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