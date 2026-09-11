Jednoduché kakaové řezy se šlehačkovým krémem – dezert, který nikdy nezklame a hodí se na každou příležitost

Kakaové řezy se šlehačkovým krémem patří k moučníkům, které si svou oblibu nemusí ničím složitě zasloužit. Stačí pohled na tmavý korpus, světlý krém a čokoládovou vrstvu navrchu a je jasné, proč se podobné řezy drží na stolech už celé generace. Přestože působí slavnostně, jejich příprava je překvapivě přímočará a obejde se bez složitých cukrářských technik.
Kouzlo těchto řezů spočívá především v krásném spojení kakaového korpusu, jemného krému a čokoládové polevy. Výrazná chuť kakaa se příjemně doplňuje s lehkou smetanovou náplní a čokoláda na povrchu dodá řezům ještě o něco slavnostnější charakter. Právě tahle jednoduchá kombinace chutí je důvodem, proč se k podobným moučníkům člověk rád vrací.
Zajímavé je, že takto jednoduchý základ nabízí spoustu prostoru pro výsledek podle vlastní chuti. Někdo má rád vyšší vrstvu krému, jiný si více pochutná na výraznější čokoládové polevě. Nejlépe ale fungují právě tehdy, když se jednotlivé chutě navzájem nepřebíjejí a v každém soustu zůstane trochu kakaa, smetany i čokolády.
Řezy se hodí na nedělní stůl stejně dobře jako na oslavu nebo návštěvu, kdy chcete připravit něco, co vypadá slavnostně, ale nevyžaduje cukrářské zkušenosti. Stačí jim dopřát čas na vychlazení a můžete se těšit na jemný moučník, který se krásně krájí a ještě lépe jí.
Troubu předehřejte na 175 °C. Dno plechu o rozměrech přibližně 24 × 35 cm vyložte pečicím papírem a boky lehce potřete tukem. Vejce oddělte na bílky a žloutky.
Bílky se špetkou soli začněte šlehat a postupně k nim přisypávejte cukr. Šlehejte, dokud nevznikne pevný a lesklý sníh. Poté po jednom zašlehejte žloutky, aby vznikla lehká a nadýchaná hmota.
Mouku prosejte s kakaem a práškem do pečiva. Suchou směs postupně a opatrně vmíchejte do vaječné hmoty stěrkou, aby se sníh zbytečně nesrazil. Těsto rozetřete rovnoměrně na připravený plech.
Korpus pečte v předehřáté troubě přibližně 30–35 minut. Ke konci pečení vyzkoušejte jeho střed špejlí, která by po vytažení měla zůstat suchá. Upečený korpus nechte nejprve vychladnout ve formě a poté ho opatrně vyjměte.
Na sirup dejte vodu a cukr do malého kastrůlku a krátce zahřejte, dokud se cukr nerozpustí. Kastrůlek odstavte a vmíchejte citronovou šťávu. Poté sirup nechte úplně vychladnout.
Vychladlý korpus vodorovně rozkrojte na dvě stejně vysoké vrstvy. Spodní část položte zpět na plech nebo tác, na kterém budete řezy dokončovat. Obě poloviny korpusu rovnoměrně pokapejte vychladlým sirupem, ale nepřelévejte je, aby příliš nezvlhly.
Dobře vychlazenou smetanu začněte šlehat s moučkovým a vanilkovým cukrem. Jakmile začne houstnout, přidejte mascarpone a společně vyšlehejte pevný krém. Šlehejte jen do chvíle, kdy krém drží tvar, aby se smetana nepřešlehala.
Přibližně tři čtvrtiny krému rovnoměrně rozetřete na spodní část korpusu. Přiklopte druhou polovinou korpusu a lehce ji přitlačte, aby vrstvy dobře přilnuly. Zbývající krém uložte do lednice a později ho použijte na ozdobení jednotlivých porcí.
Na polevu nalámejte hořkou čokoládu do misky. Smetanu zahřejte téměř k bodu varu, nalijte ji na čokoládu a nechte asi minutu stát. Poté vše promíchejte do hladké a lesklé polevy.
Čokoládovou polevu rozetřete na vrchní část řezů a uhlaďte ji do tenké vrstvy. Kakaové řezy vložte nejméně na 3 hodiny do lednice, aby krém zpevnil a poleva zatuhla. Nejlepšího výsledku dosáhnete, když je necháte chladit několik hodin nebo přes noc.
Před podáváním kakaové řezy nakrájejte ostrým nožem, který můžete před každým řezem krátce nahřát v horké vodě a osušit. Díky tomu bude čokoládová poleva méně praskat a jednotlivé řezy budou čistší. Každý kousek můžete ozdobit malou růžičkou nebo kopečkem ze zbývajícího krému.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová