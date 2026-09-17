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Jednoduchá příprava likérových špiček v domácím podmínkách: Špička jako z cukrárny krok za krokem

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Likérová špička je přesně ten zákusek, který vypadá složitěji, než ve skutečnosti je. Háček je jinde: hmota musí být dobře vyšlehaná, piškot odizolovaný čokoládou a špičky opravdu studené, jinak se při máčení sesunou jak čepice v dešti.
Fotografie k likérovým špičkám

Fotografie k likérovým špičkám

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Špička není jen špičkou názvem: Česká klasika s likérovou náplní co nikdy nezklame
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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