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Jedno potvrzení chybělo muži k tomu, aby nedostal pokutu. Úřady jsou v tomto případě nekompromisní

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Dennívýzva
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Když obec navezla dva kontejnery posekané trávy z fotbalového hřiště na pozemek nedaleko domů, po stížnosti jednoho ze sousedů je zase odvezla. Na stejném místě však chtěla zřídit kompostárnu. Muž předem požádal, aby mohl v řízení uplatnit své námitky. O tom, že řízení začalo, se od stavebního úřadu nedozvěděl, přestože jiným vlastníkům úřad oznámil zahájení ve stejný den, kdy mu odpověděl.
Ilustrační fotografie. Nezachycuje popisované osoby ani konkrétní případ.

Ilustrační fotografie. Nezachycuje popisované osoby ani konkrétní případ.

Zdroj: magnific / Magnific (Freepik)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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