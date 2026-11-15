Jedno potvrzení chybělo muži k tomu, aby nedostal pokutu. Úřady jsou v tomto případě nekompromisní

První návoz trávy popsala obec jako událost z dubna 2023. Po jejím odvezení se začala připravovat na to, že záměr úředně projedná. Lidé v okolí si stěžovali na zápach, kouř či výskyt potkanů a obávali se také o vodu v nedaleké studni. V dubnu následujícího roku se podle stížnosti na pozemku znovu objevil bioodpad. Muž s dalšími sousedy proto 22. května požádal, aby dostali příležitost vyjádřit se už při povolování záměru. Později se ukázalo, že při výběru účastníků měl větší váhu pohled do mapy než otázka, kam mohou důsledky provozu zasahovat.
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Úřad vyrozuměl jen vlastníky přímo sousedících pozemků
Stavební úřad v Kojetíně odpověděl muži 15. července 2024, že žádné řízení nevede. Právě toho dne však oznámil zahájení řízení o změně využití pozemku. Vedle obce do něj přizval čtyři vlastníky, jejichž pozemky s obecní parcelou bezprostředně sousedily. O tom, zda by se provoz mohl dotknout také lidí o něco dál, samostatně nerozhodl. Koncem srpna pak povolil změnu využití 4 453 metrů čtverečních orné půdy na ostatní plochu. Teprve další řízení se týkalo vlastní kompostárny, která měla zabrat jen část tohoto pozemku.
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Podklady popisovaly také studnu vzdálenou 44 metrů
Při rozhodování v roce 2025 vymezil úřad účastníky opět podle bezprostředního sousedství. V podkladech přitom měl hydrogeologický posudek, který se zabýval mimo jiné vrtanou studnou asi 44 metrů od záměru. Podle veřejné ochránkyně práv Evy Kostolanské měl úřad právě takové okolnosti zohlednit při posuzování, koho výstavba nebo následný provoz mohou přímo zasáhnout. Obava o vodu ve studni ještě nedokládá její znečištění. Úřad měl ale zkoumat možné dopady dřív, než sousedy připravil o možnost se k povolení vyjádřit. Pro samotného muže to znamenalo, že nedostal prostor vysvětlit své námitky v řízení, o jehož zahájení se přitom předem zajímal.
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O podnětu k provozu se magistrát dozvěděl až od ochránce
Povolení kompostárny úřad vydal 5. března 2025. Právní moci nabylo 12. dubna. Jiná část sousedových výhrad, která se týkala toho, jak se s biomasou na místě skutečně nakládá, patřila přerovskému magistrátu. Krajský úřad mu ji však nepředal. Magistrát se tak o problému dozvěděl až z dopisu ochránce doručeného 15. dubna, tedy po nabytí právní moci povolení. Kostolanská ve zprávě ze září 2026 žádala, aby úřady podněty k provozu řádně prověřovaly a příště důsledně posoudily i vlastníky vzdálenějších parcel. Povolení její zpráva nezrušila.
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