Jedno pivo na spaní a nulová posilovna. Řezníček dal 101 ligových gólů a dnes kope čtvrtou ligu za Lanžhot

Řezníček debutoval v nejvyšší soutěži 11. března 2007 v dresu Příbrami, prošel zhruba desítkou klubů doma i v zahraničí a kariéru dohrál přesně tam, kde ji začal. Konec ale neměl nic slavnostního: poslední měsíce strávil na lavičce a od trenéra dostal informaci, že se s ním v sestavě nepočítá.
Před zápasem pivo, v kabině cigarety: co trenéři přehlíželi
V rozhovoru ze září 2026 mluví Řezníček o jednom pivu večer před zápasem. Popisuje ho jako rituál na lepší spaní, který mu trenéři jako František Straka nebo Svatopluk Habanec tolerovali. S předzápasovým opíjením to nemá společného nic, jde o zvyk kabiny v době, kdy se nad podobnými věcmi přivíraly oči.
Druhá polovina legendy, tedy že nikdy nechodil do posilovny a nikdy si nepřidával, pochází z upoutávky na placený rozhovor pro Aktuálně.cz. Celý kontext výroku volně dostupný není, takže tvrdit, že si za dvacet let kariéry ani jednou nesedl k činkám, je novinářská zkratka. Doložitelné je tolik, že svou kariéru podle vlastních slov postavil na fotbalové zátěži, instinktu a důrazu v šestnáctce.
Zlom přišel ve dvacetipěti letech, po vyhazovu z Českých Budějovic. Tehdy se podle svých slov srovnal, přestal dělat blbiny a začal fotbal brát naplno. Bez toho pádu by prý neměl ani rodinu, ani stovku gólů.
39 prvoligových gólů za Zbrojovku, ve Spartě ani jeden
Oficiální profil na webu Chance Ligy mu připisuje 99 gólů ve 356 ligových zápasech. Stou a stou první branku přidal už v zahraničí, ve slovenském Ružomberoku a belgickém Lokerenu, a dostal se tak do Klubu ligových kanonýrů, což potvrdila Nadace fotbalových internacionálů. Celkem tedy 101 ligových gólů.
Největší kus z toho udělal v Brně. Ve třech etapách ve Zbrojovce nastřílel 81 soutěžních gólů ve 165 utkáních, v lize samotné 39 branek v 93 zápasech, tedy gól průměrně jednou za 2,4 utkání. V Plzni, kde v sezonách 2018/19 a 2019/20 odehrál 22 ligových zápasů a dal dva góly, to bylo jednou za jedenáct startů. Ve Spartě v ročníku 2014/15 osm ligových zápasů a nula gólů.
Ta čísla ukazují útočníka, který fungoval jen jako první volba a středobod útoku, ne jako doplněk širokého kádru. Angažmá ve velkých klubech mu přesto přineslo to, co by v Brně nezískal: ligový titul s Plzní a šest startů ve skupině Ligy mistrů včetně večera na Bernabéu.
Kuřácká komůrka v kabině a dvě piva po tréninku jako norma
Řezníček nebyl v českém fotbalu přelomu tisíciletí žádnou výjimkou. Bývalý ligista Zdeněk Folprecht v rozhovoru pro Radiožurnál Sport popisuje kuřáckou komůrku plnou spoluhráčů a trenéry, kteří dělali, že nic nevidí. Jiří Štajner vzpomíná na dvě piva po tréninku jako na naprosto běžnou věc a reprezentační trenér mládeže Petr Havlíček přiznává, že sám v mládí životosprávu nezvládal.
Dnešní den profesionála vypadá jinak. Mladý záložník Zbrojovky David Jambor mluví o posilovně, protažení a regeneraci jako o samozřejmé součásti rozvrhu a Folprecht celý posun shrnuje slovy, že směr je zdravý životní styl. Z Řezníčkovy kariéry proto nejde udělat návod, jak se stát kanonýrem. Je dokladem toho, že v tolerantnější době mohl mimořádný talent přežít i s návyky, které by ho v současném kádru vyřadily mnohem dřív.
V Příbrami ho odstavili po pátém kole, klub mluví o chybějící chemii
Po návratu do Příbrami se Řezníček dostal do konfliktu s trenérem Jiřím Kohoutem. Už po pátém nebo šestém kole dostal zprávu, že se s ním v základní sestavě nepočítá. Trénoval dál poctivě, ale nenastupoval. Klub to ve svém oficiálním textu popsal diplomaticky jako chybějící chemii, on sám mluví přímo o demotivaci, která ho dovedla ke konci kariéry.
Tři dny po oznámení konce v profesionálním fotbale se objevil v TJ Sokol Lanžhot, tedy ve čtvrté lize, konkrétně v jihomoravské divizi. Klub to 17. září 2026 ohlásil jako přestupovou bombu. Sám útočník krotí očekávání a říká, že do divize jde s respektem a nepočítá s tím, že by tam automaticky dal dvacet gólů.
Dál plánuje návrat do Brna a rád by pracoval ve Zbrojovce. Trenérské licence ale nemá a do trenéřiny se nehrne.