Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jedno pivo na spaní a nulová posilovna. Řezníček dal 101 ligových gólů a dnes kope čtvrtou ligu za Lanžhot

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V české lize odehrál 356 zápasů a stihl i šest startů ve skupině Ligy mistrů, jeden z nich na Santiago Bernabéu proti Realu Madrid. Jeho předzápasový režim by dnes v profesionálním kádru neprošel. A přesto skončil v klubu ligových kanonýrů.
Jedno pivo na spaní a nulová posilovna. Řezníček dal 101 ligových gólů a dnes kope čtvrtou ligu za Lanžhot

Jedno pivo na spaní a nulová posilovna. Řezníček dal 101 ligových gólů a dnes kope čtvrtou ligu za Lanžhot

Zdroj: Foto: StaraBlazkova - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:16

Reklama
Další články z Centrum Extra: Sport
Faiq Bolkiah platí za nejbohatšího fotbalistu světa: teď je bez klubu a za tři sezony v Thajsku dal 4 góly
Faiq Bolkiah platí za nejbohatšího fotbalistu světa: teď je bez klubu a za tři sezony v Thajsku dal 4 góly
Anglie měla na scouting Česka jediných 90 minut. Tuchel přesto popsal Deniův systém do posledního detailu
Anglie měla na scouting Česka jediných 90 minut. Tuchel přesto popsal Deniův systém do posledního detailu

Do Prahy přijela Anglie po prohře 2:3 se Španělskem a její trenér na pondělní tiskové konferenci nechal...

Chorvatská média o českém týmu: skromný software, daleko za Evropou. Doteky v soupeřově vápně 27 ku 8
Chorvatská média o českém týmu: skromný software, daleko za Evropou. Doteky v soupeřově vápně 27 ku 8

Česko prohrálo doma s Chorvatskem 1:2 a premiéra Santiho Denii na reprezentační lavičce skončila bez bodu....

Psotka stál na Everestu v 15:15, o dva dny později ho našli mrtvého: tělo uložili do ledovcové trhliny
Psotka stál na Everestu v 15:15, o dva dny později ho našli mrtvého: tělo uložili do ledovcové trhliny

Patnáctého října 1984 vystoupil Jozef Psotka na nejvyšší horu světa jako jeden z prvních Čechoslováků. Do...

Deset hodin na operačním sále: expert ČT sport Petr Hubáček po operaci srdce přiznal, že to měl nahnuté
Deset hodin na operačním sále: expert ČT sport Petr Hubáček po operaci srdce přiznal, že to měl nahnuté

Mistr světa z roku 2010 a dlouholetá tvář hokejových studií České televize promluvil v magazínu Buly o...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.