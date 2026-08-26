Jedna z nejlepších knih historie v novém seriálu: Netflix zveřejnil datum premiéry velkolepé adaptace Na východ od rájePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jedna z nejlepších knih historie v novém seriálu: Netflix zveřejnil datum premiéry velkolepé adaptace Na východ od ráje
Hororová série Insidious už celosvětově vydělala přes 740 milionů dolarů. Od prvního dílu uběhlo patnáct...
Na televizní obrazovky se vrací jeden z nejznámějších romantických filmů devadesátých let. Osobní strážce...
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V záplavě nejrůznějších kriminálních seriálů není vždy snadné narazit na kousek, který vás skutečně chytne...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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