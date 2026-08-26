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Jedna z nejlepších knih historie v novém seriálu: Netflix zveřejnil datum premiéry velkolepé adaptace Na východ od ráje

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Netflix konečně prozradil, kdy se dočkáme premiéry dlouho očekávané seriálové adaptace slavného románu Johna Steinbecka Na východ od ráje (East of Eden). Diváci se také mohou pokochat prvními fotografiemi, na kterých mimo jiné září okouzlující Florence Pugh v roli smyslné a proradné Cathy Ames.
Jedna z nejlepších knih historie v novém seriálu: Netflix zveřejnil datum premiéry velkolepé adaptace Na východ od ráje

Jedna z nejlepších knih historie v novém seriálu: Netflix zveřejnil datum premiéry velkolepé adaptace Na východ od ráje

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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