Jedna z forem hřibu kováře je kriticky ohrožená a za její sběr hrozí vysoká pokuta. Běžný modrák ale sbírat smíte

Každou sezonu skončí v tisících košíků po celém Česku. Tmavý klobouk, rudé póry, dužnina, která se po řezu během vteřin zbarví do temné modři: hřib kovář (
Neoboletus luridiformis) je pro zkušené sběrače rutina. Vyhláška č. 397/2021 Sb. ho výslovně řadí mezi volně rostoucí houby určené k potravinářským účelům. Jenže v lese existuje i jeho podstatně vzácnější příbuzný, celý oděný do žluta, kolem něhož se točí nejasnosti v pojmenování, v ochranářském statusu i v tom, co vlastně hrozí tomu, kdo ho utrhne. Jak bezpečně rozeznat běžného kováře od žlutého taxonu
Modrání samo o sobě nic neřeší. Modrají oba. Klíč k rozlišení spočívá v kombinaci tří znaků, které houbař vyhodnotí ještě předtím, než plodnici vloží do košíku.
Znak Běžný hřib kovář Žlutý taxon („hřib kovář žlutý“) Klobouk Hnědavý až tmavě červenohnědý Celý žlutý Póry (spodek klobouku) Sytě červené Žluté Třeň Hustě posetý červenými zrníčky, bez síťky Žlutý, bez výrazné červené zrnitosti Dužnina Žlutá, po řezu rychle modrá Žlutá, rovněž modrající
Prakticky: stačí obrátit klobouk. Rudé póry a třeň posypaný drobnými karmínovými zrníčky bez jakékoli síťky, to je běžný kovář. Pokud je celá plodnice včetně pórů žlutá, stojí za to nechat ji na místě a situaci vyhodnotit.
Taxonomický rébus kolem žlutého „modráka“
Žlutý taxon provází mykology jako přetrvávající hlavolam.
Česká mykologická společnost ho v Myko atlasu zmiňuje pod jménem „hřib žlutý“ ( Sutorius junquilleus) a současně upozorňuje, že bývá chápán buď jako samostatný druh, nebo jako pouhá varieta hřibu kováře ( Boletus luridiformis var. junquilleus). Agentura ochrany přírody a krajiny ho eviduje pod názvem „hřib kovář žlutý“ v Informačním systému ochrany přírody a vede pro něj samostatnou druhovou kartu s mapami nálezů.
Dvojí jméno, dvojí taxonomické pojetí. Pro houbaře v terénu z toho plyne jediné: žlutý taxon je vzácný, lokalitně citlivý organismus s evidovanými nálezy v databázích ochrany přírody. Narazit na něj v běžném smrkovém porostu je vysoce nepravděpodobné.
Červený seznam versus zákonná ochrana: co skutečně rozhoduje o pokutě
Tady vzniká největší omyl. Zápis houby do Červeného seznamu hub ČR signalizuje odborné hodnocení míry ohrožení. Právní důsledky, tedy zákaz sběru, trhání, držení či obchodování, ale plynou výhradně ze
zákona č. 114/1992 Sb. a z vyhlášky č. 395/1992 Sb., která obsahuje taxativní výčet zvláště chráněných druhů. AOPK tento princip výslovně zdůrazňuje: rozhodující pro právní ochranu je uvedení druhu v přílohách vyhlášky, nikoli samotná kategorie v červeném seznamu.
Za nedovolený zásah do zvláště chráněných druhů rostlin (včetně hub) hrozí fyzické osobě pokuta do 10 000 Kč. Při zničení plodnice kriticky či silně ohroženého druhu se hranice posouvá na 20 000 Kč, ve zvláště chráněném území až na dvojnásobek.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Proč modrání v kuchyni mizí a co hrozí při nedovaření
Hřib kovář je jedlý, ovšem výhradně po důkladném tepelném zpracování. Za syrova nebo při nedostatečném provaření může vyvolat zažívací obtíže. Paradoxně právě efektní modrání, které v lese budí respekt, při vaření rychle ustupuje. Dužnina se odbarví a výsledný pokrm žádnou modř nepřipomíná.
Autoritativní zdroje včetně portálu
BOTANY.cz doporučují „dokonalou“ tepelnou úpravu, aniž by uváděly přesnou minutáž. Bezpečná praxe: houbu nikdy nepodávat polosyrovou a při smažení či dušení jí věnovat dostatek času na plotně. S kým si kováře v lese neplést, a proč je satan skutečně nebezpečný
Běžný kovář se v terénu zaměňuje především s hřibem kolodějem, hřibem Quéletovým a hřibem polosíťkovaným. Rozlišovací vodítko zůstává stejné: zrníčka versus síťka na třeni. Kovář má vždy zrnitý povrch třeně, zatímco příbuzné druhy nesou na třeni výraznou síťovitou kresbu.
Daleko závažnější záměna hrozí s hřibem satanem (
Rubroboletus satanas). Ten má nápadně světlý, bělavý až šedoolivový klobouk, mohutný třeň s červenou síťkou a zasyrova je jedovatý. Modrá jen mírně a roste vzácně na vápnitých půdách v teplejších listnatých lesích. Kdo si zapamatuje pravidlo „světlý klobouk plus síťka rovná se ruce pryč“, eliminuje nejnebezpečnější omyl.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková