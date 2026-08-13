Jedna surovina za stovku vyčistí pračku, odstraní připáleniny a zbaví lednici zápachu. Většina lidí ji má doma a netuší to

Pod dřezem průměrné české domácnosti stojí řada lahví a sáčků, z nichž překvapivě velká část řeší jeden a tentýž problém: vodní kámen. Odvápňovač na konvici, čistič na baterie, tableta do pračky, přípravek na sprchový kout, a ke každému vlastní cenovka. Přitom bílý prášek v kilogramovém pytlíku dokáže většinu z nich zastoupit. Ne všechny. Ale dost na to, aby se vyplatilo vědět, kde funguje a kde ne.
Co stojí a kde ji koupíte
Kilo za stovku drží, ale záleží na tom, kam se díváte. Na Heurece najdete kilogramová balení od 93 Kč, menší e-shopy nabízejí kilo i za 99 Kč. Jakmile ale vejdete do kamenné drogerie, ceny rostou:
Prodejce Balení Cena Heureka (nejlevnější nabídky) 1 kg od 93–99 Kč Teta online (Allnature) 1 kg 135,91 Kč Allnature vlastní e-shop 1 kg 139 Kč dm „Úklid pro klid“ 1 kg 189 Kč Teta online (Kittfort) 1 kg 199,90 Kč
I při nejvyšší ceně 189 Kč za kilo vychází jedna dávka do pračky místo aviváže (tedy asi 5 gramů) na necelou korunu. Srovnejte to s litrovou lahví aviváže za padesát korun, která vydrží dvacet praní.
Co skutečně nahradí
Kyselina citronová je kyselina. Rozpouští minerální usazeniny, tedy vodní kámen. A právě proto pokryje překvapivě široký záběr:
Odvápnění konvice: 2–3 polévkové lžíce na litr vody, nechat 30–60 minut působit. Tefal ji doporučuje jako šetrnější variantu pro moderní konvice. Čištění pračky: 250 g do prázdného bubnu, program na 50–60 °C. Alternativně podle dm asi 8 lžic na 30–40 °C. Máchadlo místo aviváže: 5 g přímo do přihrádky na aviváž, případně rozpustit v 95 g destilované vody jako 10% roztok. Z kilového balení vyjde asi 200 dávek. Vodní kámen na bateriích a sprchové hlavici: 2 čajové lžičky na 500 ml vody, nastříkat nebo namočit. Skvrny od deodorantu: 2 čajové lžičky na litr vody, namočit na hodinu. U tvrdošíjných žlutých map 2–3 polévkové lžíce na litr teplé vody přes noc. Sprchový kout: roztok na sklo i obklady odstraní bílé povlaky bez agresivní chemie.
Pikantní detail: řada „specializovaných“ přípravků stojí na téže látce. Frosch hygienický čistič pračky za 149 Kč obsahuje ve složení kyselinu citronovou, jablečnou a vinnou. HG odvápňovač kávovarů za 139 Kč se prodává přímo jako přípravek „na bázi kyseliny citronové“. Platíte za pohodlné dávkování a hezkou etiketu, ne za zásadně jinou chemii.
Kde selhává a kde je riziková
Tady je hranice, kterou je dobré znát dřív, než vyhodíte všechno ostatní.
Mastnota a připáleniny – kyselina citronová neodmastí. Na připálený hrnec sáhněte po sodě: polévková lžíce na litr vody, povařit a nechat působit. Ověřený postup s kyselinou citronovou na připáleniny prostě neexistuje.
Dezinfekce – domácí prostředky včetně kyseliny citronové nejsou spolehlivá dezinfekce. Kde potřebujete hygienickou jistotu, zůstaňte u přípravků s prokázaným biocidním účinkem.
Přírodní kámen – mramor je vápenatý minerál a kyselina ho doslova naleptá. Povrch zmatní, vznikne „mapa“, kterou už neodstraníte. Podle Natural Stone Institute jsou kyselé čističe rizikové i u části žul, zejména pokud mají impregnaci citlivou na kyseliny. Jednoduché pravidlo: na kámen kyselinu citronovou nepoužívejte.
Spotřebiče podle návodu – a tady to začíná být zajímavé. Philips u kávovarů SENSEO přímo předepisuje odvápňovač na bázi kyseliny citronové a uvádí dávku 50 g. Bosch naopak u praček kyselinu citronovou ani ocet nedoporučuje kvůli možnému poškození gumových těsnění. Než nasypete prášek do jakéhokoli přístroje, otevřete návod. Proč je lepší než ocet, a kdy ne
Ocet rozpouští vodní kámen stejně spolehlivě. Jenže zapáchá, a to zvlášť při zahřátí. Kyselina citronová je bez zápachu, podle dm méně poškozuje gumové části a těsnění a
nezanechává ve spotřebiči kyselý pach, který se pak přenáší na jídlo nebo prádlo.
U citlivějších přístrojů (moderních konvic, kávovarů, myček) dm doporučuje raději kyselinu citronovou nebo speciální odvápňovač. Ocet má smysl tam, kde vám nevadí vůně a kde čistíte odolné povrchy: keramiku, nerezový dřez, sklo.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Jak ji skladovat, aby vydržela
Suchý prášek je chemicky stabilní při pokojové teplotě a vydrží dlouho, stačí ho uchovávat v suchu a respektovat datum na obalu. Hotové roztoky ale nemíchejte do zásoby. Vodný roztok kyseliny citronové může při pokojové teplotě časem fermentovat, takže si vždy připravte jen tolik, kolik spotřebujete.
Největší úspora nakonec nevzniká z jedné „zázračné“ suroviny. Vzniká z toho, že přestanete kupovat zvlášť odvápňovač na konvici, zvlášť čistič na baterie, zvlášť přípravek do pračky a zvlášť máchadlo. Čtyři produkty za jedno kilogramové balení, to je ta matematika, která dává smysl.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková