Jedna studená noc zničí rostliny na terase dřív, než stihnete zareagovat. Staré povlečení je zachrání

Listy nádobových rostlin bývají v takovou noc až o 3 °C chladnější, než ukazuje teploměr ve dvou metrech nad zemí, tedy tam, kde měří i ČHMÚ. Tropický ibišek, mandevilla nebo citrus v květináči přitom snášejí podstatně méně než záhonové trvalky zakořeněné v hlubokém substrátu. Stačí jedna až čtyři hodiny pod bodem mrazu a pletiva zkolabují. Přitom provizorní ochrana leží v každé domácnosti: bavlněné prostěradlo, starý povlak na peřinu, dokonce vyřazená deka. Když víte, jak a kdy ji přehodit, koupíte rostlinám čas na důstojný přesun do zimního úkrytu.
Proč je jedna klidná noc tak nebezpečná pro květináče na balkoně
Při jasné bezvětrné noci zemský povrch vyzařuje naakumulované teplo přímo do atmosféry. Meteorologové tomu říkají radiační ochlazování. Teplota u země klesá strměji než ve výšce standardního měření, proto aplikace na telefonu může hlásit 2 °C, zatímco u nízké nádoby na dlažbě panuje mráz. Kořenový bal v květináči navíc postrádá izolaci, kterou rostlinám v záhonu poskytuje okolní zemina. Podle NC State University mohou kořeny v nechráněné nádobě utrpět fatální poškození už při teplotách kolem −4 až −7 °C, tedy daleko dříve, než by totéž hrozilo témuž druhu zasazenému v zahradě.
Tropické a subtropické rostliny, jako ibišek, bougainvillea, banánovník, palmy, fikusy či schefflera, začínají trpět ještě před samotným mrazem. Chladové poškození se u nich spouští už pod 10 °C. Vodnaté skvrny na listech, měknutí stonků a postupné hnědnutí pletiv se přitom nemusí projevit okamžitě; u kořenů v substrátu se stres často ukáže teprve za několik dní.
Jak staré prostěradlo zachytí teplo a zpomalí mráz
Textilní kryt rostlinu neohřívá. Funguje jako bariéra, která brzdí únik tepla vyzařovaného od povrchu a drží kolem koruny polštář teplejšího vzduchu. Princip je totožný s profesionální netkanou textilií; rozdíl spočívá v propustnosti a trvanlivosti. Zahradnický fleece propouští světlo, vodu i vzduch a podle gramáže přidává přibližně 1 až 4,5 °C ochrany. Prostěradlo stíní výrazněji a ráno musí bezpodmínečně dolů, aby rostlina dostala sluneční záření. Pro jednu nouzovou noc ale obstojí spolehlivě.
Klíčové zásady správného zakrytí:
- Načasování: Přehodit textilii pozdě odpoledne, ideálně těsně před západem slunce, dokud povrch ještě sálá denní teplo.
- Tvar stanu: Kryt nesmí ležet přímo na listech. Podepřete ho tyčkou, rajčatovou klecí nebo převrácenou židlí, vzduchová mezera izoluje účinněji.
- Dosah k nádobě: Textilie musí sahat co nejníže, nejlépe až k zemi nebo k okraji květináče, aby se teplý vzduch nerozptýlil.
- Zálivka substrátu: Vlhká zemina akumuluje více tepla než suchý substrát. Zalijte několik hodin předem (u sukulentů tuto radu vynechte).
- Ranní odkrytí: Jakmile teploty vystoupí nad nulu, kryt sundejte. Přehřátí pod textilií a nedostatek světla škodí téměř jako mráz sám.
Kde končí síla improvizace a začíná nutnost přesunu
Iowa State University stanovuje hranici poměrně jasně: při poklesu pod přibližně −2 °C samotné zakrytí obvykle nestačí. A při větrném advekčním mrazu, kdy studenou vzduchovou hmotu žene proudění, ztrácí textilní stan účinnost ještě rychleji, vítr odfoukne teplejší polštář dřív, než stihne pomoci.
Prostěradlo je tedy záchranný manévr na jednu, maximálně dvě nouzové noci. Pokud noční minima opakovaně padají pod 10 °C u tropických druhů nebo se blíží k nule u letniček, nastává čas přenést nádoby do bezmrazého prostoru. Ibišek, mandevilla, bougainvillea, banánovník, citrusy a palmy patří do interiéru nebo temperovaného skleníku. U caladia a kolokazie má větší smysl zachránit hlízy do suchého a teplého úložiště než opakovaně zakrývat celou rostlinu.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková