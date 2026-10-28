Jedna rostlina z Peru odpuzuje slimáky, láká mšice pryč z růží a dá se jíst místo kaparů. Většina zahrádkářů ji přehlíží

Sáček s pár hrubými, vrásčitými semeny. Za necelé dva měsíce z nich vyroste koberec kulatých listů, které připomínají malé lekníny, a nad nimi začnou svítit oranžové a žluté květy. Lichořeřišnice větší (
Tropaeolum majus) přitom v záhonu odvádí víc práce, než by se podle vzhledu zdálo. Zdobí, chutná jako ostrá řeřicha a stahuje na sebe část hmyzu, který by jinak hodoval na růžích či zelí. V tuzemských zahradách ale většinou končí v truhlíku na balkoně jako ozdoba. Prošli jsme botanické databáze, poradny amerických i britských univerzit a české ceníky osiv, abychom zjistili, co všechno tahle květina zvládne a jak ji v sezoně 2026 zapojit do práce. Peruánská letnička, kterou slimáci obloukem míjejí
Botanici z Kew Gardens ji v databázi
Plants of the World Online vedou jako kulturní rostlinu pocházející z Peru, jednoletku subtropického pásma. V Česku patří mezi zavlečené druhy a žije u nás jen jednu sezonu. První podzimní mráz ji spolehlivě spálí.
Slimákům se podle programu integrované ochrany rostlin Kalifornské univerzity (UC IPM) nijak zvlášť nezamlouvá. Řadí ji mezi rostliny, které plži běžně výrazně nepoškozují. Pro zahrádkáře, kteří každé ráno sbírají slizké návštěvníky ze salátu, je to podstatná informace. Tatáž příručka totiž jmenuje jahody, salát i zelí mezi plodiny, které slimáci ničí nejochotněji, a navíc upozorňuje na jejich zálibu v mladých sazenicích a šťavnatých listech.
Lichořeřišnice tak do okrajů záhonu zapadne jako výsadba, kterou plži nechávají na pokoji. Lidově se jí přisuzuje odpudivá síla hořčičných silic. Za pikantní chutí stojí glukosinoláty, zejména glukotropaeolin, z něhož se při poškození pletiv uvolňuje benzylisothiokyanát. Tatáž chemie, kterou známe z řeřichy nebo hořčice, dělá z listů pro mnoho tvorů nepříliš lákavé sousto.
Lapací plodina: mšice a bělásci na jednom místě
U mšic hraje lichořeřišnice opačnou roli. Místo aby je odháněla, přitahuje je. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) uvádí, že na ní ochotně sídlí mšice maková, a poradenská služba Washingtonské státní univerzity (WSU) ji ve své příručce o lapacích plodinách výslovně jmenuje jako návnadu pro mšice i dřepčíky.
Princip je prostý. Škůdce se soustředí na jednu rostlinu, kterou zahrádkář snadno zkontroluje a ošetří, zatímco okolní kultury dostanou oddech. Pár trsů lichořeřišnice u růží nebo mladých ovocných stromků tak funguje jako hromosvod. Mšice se slétnou na nejlákavější místo a vy víte, kam se dívat.
Podobně se chovají bělásci. RHS ve svém programu pro školní zahrady popisuje, jak samičky kladou vajíčka na spodní strany listů a vylíhlé housenky pak listy okusují. Obětní rostlina u záhonu s košťálovinami proto dává smysl, pokud ji pravidelně prohlížíte. Snůšky žlutých vajíček nebo drobné housenky se dají sesbírat ručně dřív, než se rozlezou dál.
Washingtonští zahradníci připojují důležité varování. Lapací plodina ponechaná bez dozoru se mění v líheň a škůdci se na ní dál množí. Silně napadené výhony je proto lepší odstřihnout, uzavřít do sáčku a vyhodit do směsného odpadu, rozhodně ne na kompost hned vedle záhonu. Univerzita v Maine k tomu doporučuje mšice nejprve spláchnout ostrým proudem vody, případně sáhnout po insekticidním mýdle.
Zdroj fotografie: Pixabay Výsev po zmrzlých a do hubené půdy
Lichořeřišnice snáší chlad špatně, proto se ven vysévá až po posledních mrazících. Český zahradnický kalendář tu nabízí jasný orientační bod: Pankrác, Servác a Bonifác připadají na 12. až 14. května, Žofie na 15. května. Choulostivé rostliny se tradičně sázejí ve druhé polovině měsíce.
Hnojit se nevyplácí. Návod RHS na
pěstování jednoletých lichořeřišnic zdůrazňuje, že rostlině svědčí chudá půda, zatímco v bohaté zemině bují do listů a kvete méně. Poradenská služba Severní Karolíny dodává, že ideální je slunné stanoviště s propustnou, spíše hubenou zeminou. Kvést pak bude od začátku léta až do podzimu.
S místem je třeba počítat. Pnoucí a převislé typy dorůstají podle RHS až 2,5 metru, u popínavých kultivarů uvádějí Američané kolem tří metrů. Do menších záhonů se proto hodí keříčkové odrůdy, například Tom Pouce. Bujnost zkrotí i pěstování v nádobách, opora a pravidelné zaštipování. Odkvetlé květy a dozrávající semena je dobré průběžně sbírat, jinak se lichořeřišnice ochotně vysemení sama.
Domácí kapary a pikantní listy na talíři
Kuchyně je třetím důvodem, proč lichořeřišnici pěstovat. Jedlá je celá nadzemní část. Listy chutnají ostře po řeřiše, květy oživí salát barvou i pepřovou chutí a zelené nezralé tobolky se nakládají jako náhrada kaparů.
Recept od britské kuchařské školy River Cottage je jednoduchý:
natrhejte asi 100 gramů zelených tobolek dřív, než začnou žloutnout, rozpusťte zhruba 15 gramů soli ve 300 mililitrech vody a tobolky v nálevu nechte 24 hodin, sceďte je, osušte a přendejte do sterilovaných sklenic se zrnky pepře nebo bylinkami, zalijte bílým vinným octem a nechte několik týdnů odležet.
Výsledek se hodí k rybám, do tatarské omáčky nebo na pizzu. Za kapary z obchodu přitom zaplatíte v přepočtu na kilogram několik stovek korun.
Látky z lichořeřišnice se v těle skutečně vstřebávají. Studie na lidech z roku 2016 naměřila po konzumaci zvýšené hladiny metabolitů benzylisothiokyanátu v krvi i moči. Laboratorní výzkum semen zase prokázal silnou antimikrobiální aktivitu extraktu proti zlatému stafylokoku a bakterii
E. coli. Přívlastek „přírodní antibiotikum“ má tedy laboratorní oporu, jako náhrada léků ale lichořeřišnice neslouží.
Majitele psů a koček potěší údaj americké organizace ASPCA, která druh
Tropaeolum majus řadí mezi rostliny netoxické pro domácí zvířata. Na talíř patří jen květy a listy z rostlin, které nikdo nestříkal. Ochrana záhonu za cenu jednoho sáčku
V katalogu SEMO pro sezonu 2025/2026 stojí dvougramový sáček semen lichořeřišnice větší 25,90 Kč. V e-shopu výrobce se konkrétní odrůdy jako Tom Pouce, Grande nebo Jedlé květy prodávají za 29,01 Kč, exotičtěji zbarvené Out of Africa a Princess of India za 43,34 Kč. Sušené semeno z bylinkářství, například 100 gramů za 129 Kč, je určené k jinému použití a k výsevu se nehodí. Sazenice nabízejí zahradnictví sezonně a jejich cena se liší podle prodejny.
V porovnání s jinými metodami proti slimákům vychází lichořeřišnice jako levný doplněk. Měděné pásky podle UC IPM plže odrazují, dokud nezoxidují. Návnady účinkují, ale samy problém dlouhodobě nevyřeší. RHS u granulí proti slimákům připomíná dopady na ježky, ptáky a další zahradní faunu, a to i u přípravků prodávaných jako ekologické. Proto doporučuje spíš agrotechnická a biologická opatření, mezi která lichořeřišnice přirozeně zapadá.
Washingtonská příručka uvádí, že každý škůdce má svou lapací rostlinu. Ředkvičky lákají dřepčíky, hořčice housenky na košťálovinách, kerblík a afrikány slimáky. Lichořeřišnice v tomto souboru vyniká tím, že kromě ochranné služby dodá i úrodu do spíže. Podle nás je to nejlevnější spojenec, kterého si zahrádkář může pořídit.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková