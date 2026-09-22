Jedna rolička toaletního papíru a v září rozmnožíte ovocný strom bez štěpování. Kořeny se vytvoří samy přímo na větvi

Budoucí stromek celou dobu čerpá vodu i živiny z matky, a teprve když má dostatečně silný kořenový systém, větev odříznete a zasadíte. Odpadá roubování, odpadá shánění podnože, odpadá složité spojování dvou rostlinných tkání. Výsledkem je geneticky identický klon oblíbené odrůdy, se všemi výhodami i úskalími, které z toho plynou.
Jak kořeny vzniknou přímo na živé větvi
Celý trik spočívá v přerušení toku asimilátů. Když na výhonu odstraníte prstenec kůry široký zhruba dva centimetry a pečlivě seškrábete měkkou kambiální vrstvu, cukry a růstové hormony putující z koruny dolů se v místě rány začnou hromadit. Právě tato koncentrace spouští diferenciaci buněk a zakládání kořenových základů. Větev přitom zůstává napojena na vodivé pletivo mateční dřeviny, takže po celou dobu zakořeňování dostává vodu a minerály z půdy, na rozdíl od klasického řízku, který musí přežít sám.
Klíčový detail: kambium musí pryč kompletně. Jak upozorňuje
návod University of Florida, při neúplném odstranění se místo kořenů vytvoří nová kůra a celý pokus selže. Postup krok za krokem: od nářezu po první kořínky
1.
Výběr výhonu – zvolte zdravou, jednoletou až dvouletou větev tloušťky přibližně tužky až prstu. U jabloní a hrušní máte podle Texas A&M nejvyšší šanci na úspěch; slivoně reagují o něco hůře, třešně jsou nejistější.
2.
Kroužkový řez – ostrým nožem vyřízněte prstenec kůry, odstraňte veškeré kambium. Povrch dřeva by měl zůstat čistý a světlý.
3.
Vlhký obal – ránu obložte navlhčeným materiálem. Odborné návody standardně doporučují rašeliník (sphagnum), dvě hrsti bohatě stačí. Toaletní papír poslouží jako levná domácí náhražka (celulózová vlákna dobře vážou vodu), ovšem profesionální zahradnická praxe s ním běžně nepracuje.
4.
Vzduchotěsné uzavření – obal pevně stáhněte průhlednou fólií a oba konce zajistěte provázkem nebo izolační páskou. Průhlednost umožňuje kontrolovat, zda se uvnitř objevují bílé kořínky.
5.
Trpělivost – doba zakořeňování kolísá od několika týdnů po celou sezonu. Signálem k oddělení je viditelná masa kořenů pronikajících skrz mech. Předčasné odříznutí patří k nejčastějším příčinám neúspěchu: slabý kořenový systém neuživí nadzemní část a nová rostlina uhyne. Proč září v české zahradě dává smysl, a kde už to hraničí
Autoritativní zdroje jako
RHS uvádějí pro vzdušné hřížení širší termínové okno: jaro, pozdní léto nebo podzim. Září zapadá do pozdně letního až podzimního rozmezí, a to hlavně díky dvěma okolnostem. Výhony jsou v tu dobu dostatečně vyzrálé, zároveň vegetace ještě úplně neskončila a strom aktivně zásobuje větve živinami.
Jenže Česko má značné regionální rozdíly. Podle dat ČHMÚ se průměrná zářijová teplota mezi kraji liší i o více než stupeň: v Praze a Polabí kolem 14,5 °C, v jižních Čechách nebo podhorských oblastech o stupeň méně. Pro zahradníka v nížině představuje první polovina září pohodlné okno. Ve vyšších polohách se vyplatí začít dříve, ideálně v srpnu, aby kořeny stihly nabrat sílu před příchodem chladného počasí.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Co klon na vlastních kořenech znamená pro vaši zahradu
Tady se skrývá zásadní háček celé metody, o kterém virální návody mlčí. Vzdušným hřížením vznikne rostlina na vlastních kořenech, bez podnože. A právě podnož v profesionálním ovocnářství reguluje vzrůst stromu, urychluje nástup plodnosti a přidává odolnost vůči chorobám i nepříznivým půdním podmínkám.
Jabloň na zakrslé podnoži M9 začne plodit za dva až tři roky a doroste do dvou metrů. Tatáž odrůda na vlastních kořenech může dorůst do rozměrů plnokmenu, první jablka ponese třeba až za pět let a v těžké jílovité půdě se jí nemusí dařit vůbec. Podle nás je vzdušné hřížení skvělý nástroj pro záchranu konkrétní oblíbené odrůdy, třeba staré jabloně po babičce, která už se ve školkách neprodává. Pro založení produktivního ovocného sadu s kontrolovanou velikostí stromů zůstává roubování na podnoži spolehlivější cestou.
Jak nový stromek bezpečně přezimovat
Jakmile jsou kořeny zjevně silné a prorostlé obalem, větev odřízněte těsně pod kořenovou masou. Obal neodstraňujte, čerstvé kořínky jsou křehké. Vysaďte do květináče s propustným substrátem, důkladně zalijte a první dny lehce zastiňte, aby se omezil výpar. Listovou plochu ořežte přibližně na třetinu; menší koruna klade na mladý kořenový systém menší nároky.
První zimu je nová dřevina zranitelná. Květináč přemístěte do studeného rámu, nevytápěného skleníku nebo alespoň k chráněné jižní stěně domu a povrch substrátu zakryjte silnou vrstvou mulče. Na trvalé stanoviště vysazujte až na jaře, kdy kořeny dostanou celou vegetační sezonu na zapracování.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková