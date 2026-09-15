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Jedna Nessie nestačí. Pokud příšera z Loch Ness opravdu existuje, musí se tam někde rodit další

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Představa jediného osamělého monstra je romantická, biologicky však téměř nepoužitelná. Jestli se v Loch Ness skrývá neznámý živočišný druh po celé generace, potřebuje partnery, mláďata a dostatečně početnou populaci. Záhada se tak zvětšuje: nehledáme jednu Nessie, ale možná desítky či stovky zvířat, po nichž nevidíme téměř nic.
Jedna Nessie nestačí. Pokud příšera z Loch Ness opravdu existuje, musí se tam někde rodit další

Jedna Nessie nestačí. Pokud příšera z Loch Ness opravdu existuje, musí se tam někde rodit další

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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