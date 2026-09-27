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Jedna melodie, která se pořád opakuje. Ravel zkusil experiment a svět mu ho proměnil v hit

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Jedna rytmická figura, dvě melodie, žádný tematický vývoj, a přesto nejhranější orchestrální kus 20. století. Příběh Boléra je příběhem paradoxu.
Jedna melodie, která se pořád opakuje. Ravel zkusil experiment a svět mu ho proměnil v hit

Jedna melodie, která se pořád opakuje. Ravel zkusil experiment a svět mu ho proměnil v hit

Zdroj: Foto: Picryl
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