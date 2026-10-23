Jedna fotka z restaurace zbořila 13 let manželství. Psycholožka Tereza podle nápisu nad barem odhalila dvojí život muže

Tereze je 39 let a živí se jako psycholožka. S manželem prožila 13 let, oba měli kariéru, společný dům a plány do budoucna, a vztah proto považovala za klidný a pevný. Svůj příběh poslala redakci Mobify a hned v úvodu přiznává, že ji nikdy nenapadlo partnera hlídat: „Byla jsem zvyklá mu věřit, nikdy mě nenapadlo, že bych měla kontrolovat, kam jezdí nebo co dělá,“ vzpomíná.
Stačilo si v pozadí fotky přečíst nápis nad barem
Manžel kvůli práci často cestoval po celé republice, takže zpráva, že se večer zdrží na firemní akci, Terezu nijak nezneklidnila. K textu přiložil fotku, na které sedí u stolu v restauraci. Nad barem za ním byl dobře čitelný název podniku.
Tereza si ze zvědavosti otevřela web restaurace, protože chtěla vidět, jak to tam vypadá a co nabízí jídelní lístek. Žádnou akci na ten den tam podnik ohlášenou neměl.
Manžel si fotkou zbytečně přidělal riziko. Samotnou zprávu o večírku by Tereza podle vlastních slov neřešila, snímek s názvem podniku jí ale dal do ruky něco, co šlo ověřit. Další krok už byl za hranicí, o které sama věděla, že by ji překračovat neměla: otevřela poštu v jeho počítači. Firma večírek ten den skutečně pořádala, ovšem na jiném místě, a manžel na pozvánku odpověděl, že nedorazí.
Účtenky z cizího města a karty, o kterých manželka nevěděla
Od té chvíle procházela výpisy z účtů i složky v jeho počítači. Důkazy přibývaly postupně: nejdřív účtenky z restaurací v jiném městě, potom e-maily s neznámou ženou a nakonec i osobní dopisy.
Nejtěžší nález se týkal jí samotné. Manžel si na Terezino jméno otevřel několik kreditních karet a platil z nich dárky pro druhou ženu. „Nešlo jen o nevěru. Byla to promyšlená lež, která zasahovala i mě a společné finance,“ popsala.
Karty vedené na její jméno jsou v celém příběhu nejzávažnějším zjištěním, a přitom jsou popsané nejméně. Kolik peněz manžel utratil a jak se s dluhy naložilo, Tereza neuvedla.
Šla do stejné restaurace jako na fotce. Seděl tam s ní
Jakmile si byla úplně jistá, že manžel má dlouhodobý vztah s jinou ženou, rozhodla se jet za ním. Zamířila do města, kam prý často jezdil pracovně a kde měl podle své výmluvy být i v den údajného večírku.
Zkusila restauraci, ze které jí tehdy přišla fotka. „Byl tam. S tou cizí ženou. Smáli se. Vypadali šťastně. V tu chvíli jsem pochopila, že je konec,“ popisuje.
Rozvodovou žádost manželovi předali jeho vlastní rodiče
Doma si sbalila věci a manželovi vzkázala přes jeho rodiče, že končí. Stejnou cestou k němu doputovala i žádost o rozvod. Přímý rozhovor mezi manželi Tereza ve svém vyprávění nezmiňuje.
Následovalo dlouhé období, kterému sama říká „restart života“. Zhubla, nespala a měla pocit, že přišla o všechno. Manžela smazala ze sociálních sítí, z kontaktů i z telefonu, protože chtěla odstranit každou stopu po něm.
Dnes má nového partnera, který její minulost zná a pomáhá jí znovu najít rovnováhu. Úplně klidná ale není: „Pořád mám někdy strach, že se historie zopakuje. Ale učím se znovu věřit. A hlavně sobě.“ Psychologii teď vyučuje na vysoké škole a vede tam semináře o důvěře a digitálních vztazích.