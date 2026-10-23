Jedna číslice přitahuje bohatství, jiné se raději vyhněte, protože přináší smůlu. Čínský horoskop přiřadil každému znamení čísla, která mu letos přejí

Osmička nosí bohatství, čtyřce se raději vyhnou
Kdo někdy cestoval po Číně nebo Hongkongu, možná si všiml, že v hotelovém výtahu chybí čtvrté patro nebo že ceny v obchodech až podezřele často končí osmičkou. Náhoda to není. Čínština je plná slov, která znějí podobně, a čísla si od nich vypůjčila i jejich význam. Připomeňme, že osmička zní v mandarínštině podobně jako slovo pro zbohatnutí, zatímco čtyřka se vyslovuje skoro stejně jako slovo smrt.
Jak velkou váhu Číňané číslům přikládají, mohl vidět celý svět v roce 2008, kdy olympijské hry v Pekingu začaly osmého srpna večer po osmé hodině. Za šťastnou se považuje i šestka, která připomíná slovo pro hladký průběh, a devítka, jejíž výslovnost se pojí s dlouhověkostí. Kdo se tedy v Asii stěhuje, žení nebo podepisuje důležitou smlouvu, často se dívá i do kalendáře a na čísla.
Co o číslech prozrazuje pět živlů
Čínská astrologie spojuje čísla s pěti živly. Podle webu Chinese Zodiac Year patří ohni dvojka a sedmička, dřevu trojka a osmička, zemi pětka a desítka, kovu čtyřka a devítka a vodě jednička a šestka. V roce, kterému vládne oheň, proto za nejpříznivější považuje čísla ohně, dřeva a země, zatímco s čísly vody, která oheň hasí, radí zacházet opatrně.
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Rok ohnivého koně začal 17. února a potrvá až do začátku února příštího roku. Hongkongská mistryně feng shui Mak Ling-ling v předpovědi, kterou zveřejnil magazín Time Out, upozorňuje, že nejvíc změn čeká krysy, které se s koněm střetávají, zatímco psům a kozám by měl rok přát.
Šťastná čísla pro každé znamení
Na číslech pro jednotlivá znamení zvěrokruhu se astrologové shodují jen zčásti. Vycházeli jsme z přehledu singapurského magazínu Lifestyle Asia, který čísla pro rok koně sestavil pro všech dvanáct znamení, a porovnali jsme ho s indonéským deníkem Radar Tulungagung ze skupiny Jawa Pos. Kde se oba zdroje rozcházejí, uvádíme i druhou variantu.
Krysa (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Krysám mají letos přát dvojka, trojka a osmička, které jim podle Lifestyle Asia pomohou s penězi i navazováním nových kontaktů. Indonéský deník k dvojce a osmičce přidává místo trojky šestku.
Buvol (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Buvolům patří jednička, čtyřka a devítka a v tom se oba zdroje shodují. Disciplinovaným buvolům mají podle Lifestyle Asia pomoct s dlouhodobými plány a kariérním postupem.
Tygr (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Tygrovi přejí jednička, trojka a čtyřka, které mají podpořit cestování a odvážné kroky v práci. Indonéský přehled mu přisuzuje jedničku a sedmičku.
Králík (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Králíkům patří trojka, čtyřka a šestka. Indonéský deník se s Lifestyle Asia shoduje na trojce a čtyřce, místo šestky ale uvádí devítku.
Drak (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Drakovi přejí jednička, sedmička a devítka. Jedničku a sedmičku mu přisuzuje i indonéský přehled, takže na ty může drak vsadit s větší jistotou.
Had (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
Hadům patří dvojka, osmička a devítka a oba zdroje jsou tu zajedno. Podle Lifestyle Asia mají hadům pomáhat při promyšlených investicích a důležitých rozhodnutích v kariéře.
Kůň (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
Kůň má letos svůj rok a Lifestyle Asia mu přisuzuje trojku, sedmičku a osmičku, které mají posílit sebevědomí a chuť pustit se do nových věcí. Indonéský deník uvádí dvojku, trojku a sedmičku.
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Kdo se narodil v roce koně, by ale podle čínské tradice neměl v roce vlastního znamení nic uspěchat. Mak Ling-ling koním předpovídá rok s několika překážkami, ve kterém se může dařit hlavně lidem ve vedoucích pozicích.
Koza (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Koze přejí dvojka, pětka a osmička, které ji mají vést k harmonickým vztahům a tvůrčí práci. V indonéském přehledu najdete trojku, čtyřku a devítku.
Opice (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Opicím patří čtyřka, sedmička a devítka. Indonéský deník uvádí jedničku, sedmičku a osmičku, a tak se sedmička objevuje v obou přehledech.
Kohout (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Kohouti mají podle obou zdrojů stejná šťastná čísla: pětku, sedmičku a osmičku. Osmička spojovaná s bohatstvím se jim navíc hodí v roce, kdy by si podle Mak Ling-ling měli dávat pozor na peníze.
Pes (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Psům přejí trojka, čtyřka a devítka a i tady se zdroje shodují. Že se mezi nimi objevuje čtyřka, jinak nejobávanější číslo Číny, jen dokazuje, že v astrologii nic není úplně černobílé.
Prase (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Prasatům patří dvojka, pětka a osmička, na kterých se oba přehledy shodují.
Jak s čísly naložit
Šťastné číslo můžete podle astrologů zapojit do běžných rozhodnutí: vybrat podle něj datum důležité schůzky nebo oslavy, číslo sedadla, poslední číslice nového telefonu nebo třeba počet květin v kytici. Lifestyle Asia čísla popisuje jako jemné postrčení, které má pomoct s penězi, vztahy i kariérou, ne jako záruku úspěchu.
Do sázkové kanceláře bychom s nimi ale nespěchali. Čínská čísla štěstí jsou hlavně kouskem tradice, která se v Asii dědí po generace, a ať jim věříte, nebo ne, mohou vám připomenout, že trochu štěstí si člověk umí přivolat i dobrou náladou.
Zdroje: Lifestyle Asia, Radar Tulungagung, Chinese Zodiac Year, Time Out Hong Kong