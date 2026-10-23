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Jedna číslice přitahuje bohatství, jiné se raději vyhněte, protože přináší smůlu. Čínský horoskop přiřadil každému znamení čísla, která mu letos přejí

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V Číně se o číslech nemluví jen při počítání. Rozhodují o datu svatby, o patře, ve kterém lidé chtějí bydlet, i o tom, jaké telefonní číslo si vyberou. Podle astrologů přitom rok ohnivého koně přeje každému znamení jiným číslicím. Jsou mezi nimi i ta vaše?
Jedna číslice přitahuje bohatství, jiné se raději vyhněte, protože přináší smůlu. Čínský horoskop přiřadil každému znamení čísla, která mu letos přejí

Jedna číslice přitahuje bohatství, jiné se raději vyhněte, protože přináší smůlu. Čínský horoskop přiřadil každému znamení čísla, která mu letos přejí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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