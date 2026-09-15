Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Jedna chyba před zimou může bazén poškodit za tisíce. Přitom ho zvládnete zazimovat sami během pár kroků

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Konec koupací sezony neznamená, že stačí bazén zakrýt plachtou a nechat ho do jara být. Voda ponechaná na špatném místě může při mrazech poškodit skimmer, potrubí nebo filtraci. Správná příprava přitom není složitá a u běžného bazénu ji lze zvládnout i bez drahého servisu.
Jedna chyba před zimou může bazén poškodit za tisíce. Přitom ho zvládnete zazimovat sami během pár kroků

Jedna chyba před zimou může bazén poškodit za tisíce. Přitom ho zvládnete zazimovat sami během pár kroků

Zdroj: depositphotos
Reklama
Další články z Trendy svět
Dva houbaři si odváželi 30 kilo hřibů. Policie jim celý úlovek zabavila
Dva houbaři si odváželi 30 kilo hřibů. Policie jim celý úlovek zabavila
Majitelé domů a chat musí schovávat tyto doklady dva roky. Při kontrole hrozí pokuta až 20 000 Kč
Majitelé domů a chat musí schovávat tyto doklady dva roky. Při kontrole hrozí pokuta až 20 000 Kč

Majitelé domů a rekreačních objektů, kteří používají bezodtokovou jímku, mají povinnost prokázat, kam...

Česko čekají nezvyklé týdny. Podle meteorologů se následující počasí vymkne normálu
Česko čekají nezvyklé týdny. Podle meteorologů se následující počasí vymkne normálu

Léto se letos své vlády nevzdává ani v polovině září. Česko čeká několik dalších nezvykle teplých týdnů a...

Úřad varuje před padělkem známého léku. Pokud ho máte doma, dejte si pozor
Úřad varuje před padělkem známého léku. Pokud ho máte doma, dejte si pozor

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na padělané šarže přípravku Dysport 500U, který se používá mimo...

Do Česka se dostal nebezpečný tvor. Odborníci ho našli v oblíbeném jezeře
Do Česka se dostal nebezpečný tvor. Odborníci ho našli v oblíbeném jezeře

V české přírodě odborníci poprvé potvrdili výskyt raka červeného. Invazní druh, který dokáže rychle obsadit...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydleníZahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.