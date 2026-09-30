„Jedna chyba majitele bytu zmařila jeho pokus o pojistný podvod,“ vypráví likvidátor pojišťovny

Přitom se ale pokusil na vzniklé škodě – lidově řečeno „napakovat“. Mezi věci poškozené havárií vody zahrnul také vybavení, které bylo poničené už dříve. A pak stačila jedna drobná chybka a jeho pokus byl odhalen.
„Podobné případy nejsou postavené na tom, že by si někdo celou pojistnou událost vymyslel. Škoda opravdu vznikne, ale klient se následně pokusí získat peníze i za něco, co s ní vůbec nesouvisí,“ popisuje likvidátor pojišťovny, se kterým jsme hovořili už v několika předchozích článcích.
Tehdy se rozpovídal například o tom, jak důležité je z hlediska pojistného plnění zabezpečení majetku nebo, jaké nejčastější triky lidé na pojišťovny zkouší. Dnes jsme se zaměřili na konkrétní pokus o pojistný podvod.
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Kdo chce moc, nemá nic
Majitel bytu začal po havárii dokumentovat její následky. Mezi poškozeným vybavením se ale objevily také věci, u kterých neseděl deklarovaný způsob vzniku škody s průběhem nahlášené události.
To samo o sobě ještě nemusí znamenat pojistný podvod. Při likvidaci pojistné události nicméně začala pojišťovna požadovat další podklady, které měly pomoci určit skutečný rozsah škody.
„Mým úkolem je zjistit, co konkrétní pojistná událost skutečně způsobila. Když vám například voda poškodí část vybavení, neznamená to automaticky, že můžete do nahlášené události zahrnout i věci, které byly poškozené už předtím,“ vysvětluje likvidátor.
Snaha "vytřískat" z pojišťovny mnohem víc se nevyplácí. Pojišťovna je při zjišťování detailů velmi pečlivá.
Prozradila ho starší fotografie
Při porovnání podkladů dodaných klientem pojišťovny vyšlo najevo, že jedna poškozená věc byla zničená už před nahlášenou havárií. Na starší fotografii byl totiž zachycen stejný kus vybavení a poškození, za které nyní majitel požadoval náhradu, na něm bylo patrné už tehdy.
„V tu chvíli bylo jasné, že minimálně tato škoda nemohla vzniknout při události, kterou nám klient nahlásil,“ říká likvidátor. Následovalo proto podrobnější prověření dalších položek, které majitel do škody zahrnul.
Podle likvidátora lidé často zkouší, co jim ještě u pojišťovny „projde“, a co už je za hranou. Předpokládají totiž, že pojišťovna pracuje pouze s několika fotografiemi, které jí právě poslali.
Ve skutečnosti ale může likvidátor při šetření požadovat další dokumentaci, zajít na místo osobně, využívat moderních technologií a porovnávat veškeré informace, které má k dispozici.
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Pokus o pojistný podvod se nevyplácí
Pojistný podvod nemusí představovat pouze smyšlenou krádež nebo úmyslně založený požár. Problém může nastat také tehdy, když člověk při uplatňování nároku vědomě uvede nepravdivé informace a snaží se získat plnění, na které nemá nárok.
„Někteří lidé si řeknou: Když už se nám tohle stalo, proč té škodě trochu nepomoct, a vytřískat od pojišťovny pokud možno co nejvíc? Jenže právě tímhle způsobem myšlení mohou z běžné pojistné události udělat mnohem vážnější problém,“ upozorňuje likvidátor.
Klientův pokus o navýšení pojistného plnění tak nevyšel. Starší fotografie umožnila odhalit, že část jeho tvrzení neodpovídala skutečnému stavu. „Člověk může mít pocit, že má svůj příběh dokonale připravený. Pak ale stačí jediný detail a rázem na něj pojišťovna pohlíží jako na podvodníka,“ uzavírá likvidátor.
Autorský text + informace poskytnuté likvidátorem pojišťovny