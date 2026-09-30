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„Jedna chyba majitele bytu zmařila jeho pokus o pojistný podvod,“ vypráví likvidátor pojišťovny

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Dennívýzva
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Nahlášená pojistná událost nevypadala nijak podezřele. V bytě skutečně unikala voda a poškodila část vybavení domácnosti. Majitel vše oznámil pojišťovně, doložil fotografie a čekal na vyřízení škody.
mokrá podlaha

mokrá podlaha

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 17:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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