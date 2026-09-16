Jedna čajová lžička nahradí celou hrst sušených hub. Domácí houbový prášek z čerstvých hřibů zvládne vyrobit každý

Kdo někdy stál v září u plného košíku hřibů a přemýšlel, co s nimi všemi, zná ten pocit mírné bezradnosti. Zmrazit, nakrájet do omáčky, usušit na plátky, jenže i sušené plátky zabírají místo a při vaření se musí namáčet. Existuje elegantnější cesta: celou úrodu proměnit v jemný prášek, který funguje jako přírodní dochucovadlo. Čajová lžička do polévky, špetka do rizota, trocha do omáčky na steak. Žádná sůl, žádné aroma z fabriky, jen čistý hřib.
Proč hřib smrkový ztrácí objem, ale získává na chuti
Čerstvý hřib smrkový obsahuje přibližně 89 % vody. Ze sta gramů čerstvé houby tak po důkladném vysušení zbyde sotva jedenáct gramů sušiny. Jenže právě v té sušině se skrývá veškerá chuťová síla, volné aminokyseliny, zejména kyselina glutamová a asparagová, spolu s 5′-nukleotidy, které společně vytvářejí intenzivní umami. Podle přehledové studie publikované v časopise
Foods patří houby mezi nejsilnější přírodní zdroje těchto látek, a jejich vzájemná kombinace chuťový vjem ještě násobí.
Sušením se navíc mění aromatické těkavé sloučeniny. Výzkum v Journal of Food Quality prokázal, že metoda dehydratace výrazně posouvá senzorický profil hřibu smrkového směrem k hlubším, „pečeným“ a kořenitějším tónům.
Česká mykologická společnost to potvrzuje lapidárně: vůně hřibu smrkového se sušením zvýrazní. Rozemletím pak zmizí vzduch mezi plátky a tatáž chuťová hmota se stlačí do zlomku původního objemu. Výsledek připomíná spíš koření než houbu. Krok za krokem: od košíku k prášku za jedno odpoledne
Celý proces zvládne kdokoli s nožem, sušičkou a mixérem.
Výběr a čištění. Zpracovávejte jen pevné, zdravé a nepoškozené kusy. Houby očistěte nasucho kartáčkem nebo hadříkem; rychlý oplach pod tekoucí vodou nevadí, ale nenamáčejte. Česká vyhláška č. 397/2021 Sb. počítá s tím, že čerstvé houby se mají skladovat při 0–10 °C, takže ideálně krájet a sušit ještě v den sběru. Krájení. Plátky o tloušťce tří až pěti milimetrů schnou rovnoměrně. Menší kousky urychlí proces, příliš tenké se mohou drobit už v sušičce. Sušení. Teplotu nastavte kolem 50 °C a nechte houby dehydrovat, dokud se nestanou křehkými a lámavými, obvykle 10 až 12 hodin. Sušičky s regulací teploty 35–70 °C jsou v českých obchodech běžně dostupné od několika stovek korun. Mletí. Suché plátky rozmixujte v blenderu nebo kuchyňském robotu na co nejjemnější konzistenci. Po vypnutí přístroje počkejte aspoň minutu, než otevřete víko; jemný prach potřebuje čas, aby se usadil. Skladování. Přesypte do malých vzduchotěsných sklenic a uložte do tmy, sucha a chladu. Sklo má výhodu: okamžitě odhalí případnou kondenzaci uvnitř. Podle Národního centra pro domácí konzervaci vydrží správně usušené potraviny čtyři měsíce až rok. Objeví-li se vlhkost, prášek ihned dosušte; při známkách plísně ho vyhoďte. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Domácí prášek versus průmyslové houbové koření: co kupujete za své peníze
Sáhnout v obchodě po sáčku s nápisem „houbové koření“ je pohodlné. Jenže pohled na etiketu leccos prozradí. Například u jedné z dostupných směsí značky Kotányi tvoří základ jodidovaná sůl, následuje cukr, přírodní aroma a bylinky, zatímco žampionový prášek a extrakt představují pouhých 24 % obsahu. Sůl v takové směsi dosahuje 30,9 gramu na sto gramů výrobku. Podobně Vitana Houbové koření 25 g vychází na 876 Kč za kilogram, Kotányi na 1 195–1 395 Kč/kg.
Domácí prášek z vlastnoručně nasbíraných hřibů stojí v podstatě jen čas a elektřinu na sušičku. A složení? Stoprocentní hřib smrkový, nic víc. Pro srovnání: sušený hřib smrkový se na Rohlíku prodává kolem 3 000–3 500 Kč za kilogram, směs hřibovitých hub přibližně za 2 630 Kč/kg. Kdo sbírá sám, ušetří řádově tisíce korun a navíc přesně ví, co má ve skleničce.
Kdy vyrazit do lesa a jak sledovat houbařskou mapu
Hřib smrkový roste v českých lesích od června do října. Nejsilnější vlna přichází v druhé polovině září a pokračuje do října, záleží na srážkách a teplotách. Přesný den nikdo nepředpoví, ale existuje užitečný nástroj:
ČHMÚ ve spolupráci s Českou mykologickou společností zveřejňuje denně aktualizovanou mapu pravděpodobnosti růstu hub. Model pracuje s nasycením půdy srážkami za posledních 30 dní a průměrnými teplotami za uplynulý týden. Vyplatí se ji sledovat a vyrazit do lesa ve chvíli, kdy mapa ukazuje vysokou pravděpodobnost, a pak rovnou sušit. Kam se prášek hodí a s čím ho kombinovat
Největší sílu domácí hřibový prášek ukazuje tam, kde má jídlo získat hluboký houbový základ bez viditelných kousků, v krémových polévkách, omáčkách, šťávách k masu, rizotu nebo dušených pokrmech. Stačí začít jednou čajovou lžičkou do hrnce a přidávat podle intenzity konkrétní šarže.
Kdo chce jít dál, může si namíchat vlastní směs: prášek smíchaný se solí, tymiánem, černým pepřem a chilli vločkami vytvoří „houbovou sůl“ použitelnou rovnou u stolu. Čistý prášek do vaření, ochucená verze na hotové pokrmy, dvě skleničky, dvě funkce, jedna podzimní úroda.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková