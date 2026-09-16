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Jedna čajová lžička nahradí celou hrst sušených hub. Domácí houbový prášek z čerstvých hřibů zvládne vyrobit každý

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Kilogram čerstvých hřibů smrkových se po usušení a rozemletí vejde do jedné malé skleničky, a ta sklenička ochutí desítky porcí.
Jedna čajová lžička nahradí celou hrst sušených hub. Domácí houbový prášek z čerstvých hřibů zvládne vyrobit každý

Jedna čajová lžička nahradí celou hrst sušených hub. Domácí houbový prášek z čerstvých hřibů zvládne vyrobit každý

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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