Jedna čajová lžička citronové šťávy v litru vody a orchideje začnou kvést během týdne. Muškáty z ní doslova ožívají

Citrusové plody, zejména citrony a pomeranče, nejsou jen základem zdravé stravy – jsou také přínosem pro pokojové rostliny. Tyto plody v sobě totiž
ukrývají mnoho důležitých minerálů a řady vitamínů, které mohou podpořit růst a zdraví rostlin, jak píše web Hunker. Když se jejich šťáva smíchá s vodou, vytvoří se mírné přírodní hnojivo, které může podpořit růst kořenů, omladit oslabené exempláře a dokonce podpořit kvetení. Recept na zelený úspěch
V jednom litru studené vody rozmíchejte jednu čajovou lžičku pomerančové nebo citronové šťávy. Tuto směs používejte střídmě –
ideálně ji nastříkejte na půdu nebo aplikujte přímo ke kořenům a vyhněte se listům, aby nedošlo k jejich poškození. Toto hnojení ze všeho nejvíce vyhovuje orchidejí a muškátům, které vás jako bonus odmění nádhernými květy. Pojďme si o nich povědět něco víc. Zdroj fotografie: Unsplash Aby se vašim orchidejí vždy dobře dařilo, potřebují vyvážené dodávky živin – přírodně jim je dodá třeba citrus. Muškáty: Krásné a odolné
Muškáty (
Pelargonium spp.) se svými zářivými květy a mnohdy i aromatickými listy jsou podle webu Weekand oblíbené pro své estetické i léčivé vlastnosti. Daří se jim v dobře propustné půdě a velmi jim prospívá právě občasné zalití citrusovou vodou. Kyselost citrusové směsi totiž může pomoci odstranit minerální usazeniny v půdě, a tím zlepšit její kvalitu a celkovou vitalitu muškátů. Co ještě potřebují? Jasné, nepřímé světlo. Optimální přísun vláhy – mezi jednotlivými zálivkami nechte půdu mírně vyschnout; častým problémem muškátů je totiž přemokření. Na podzim je pak nezapomeňte správně zastřihnout, jak už Chalupáři-Zahrádkáři také psali. Zdroj fotografie: Foto: Freepik Muškáty a orchideje je milují: Citronová a pomerančová voda je oživí. Orchideje: Exotické a elegantní
Orchideje jsou rozmanitou a rozšířenou rodinou květin, přičemž některé druhy jsou co do péče pořádně vybíravé. Většině však svědčí právě použití citronové nebo pomerančové vody, napodobuje totiž mírně kyselé přírodní srážky, které by dostávaly ve svém původním prostředí. Co ještě potřebují?
Dbejte na to, aby jejich substrát v květináči byl mírně vlhký, ale nikdy ne přemokřený. Vodu z citrusů aplikujte přímo ke kořenům, nikdy ne na listy nebo dokonce do srdíčka. Orchidejím se daří při vyšší vlhkosti vzduchu, značně jim tedy prospívá i rosení.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři