Jedna bylina vystačí celé rodině na polévky, čaje i ochranu zahrady. Dorůstá dvou metrů a žije desítky let, přesto ji málokdo sází

Podle Royal Horticultural Society jeden dobře zakořeněný trs obvykle zásobí celou domácnost. Listy a stonky putují do polévek a vývarů, z kořene se připravuje tradiční bylinný čaj a mohutné okolíky květů lákají opylovače. Přitom stačí zasadit jednou: libeček je vytrvalá trvalka, která na podzim zatáhne do země a na jaře spolehlivě vyrazí znovu. Proč tedy chybí na tolika zahradách?
Dvoumetrový obr, který vyroste z dvacetikorunového sáčku
Dospělý trs libečku dorůstá 1,5 až 2,5 metru do výšky a rozprostře se do šířky kolem jednoho metru. Květní stvoly se v polovině léta tyčí nad okolní záhon jako signální věže, a právě ten impozantní vzrůst bývá jedním z důvodů, proč si zahrádkáři raději vyberou kompaktnější bazalku nebo pažitku. Jenže právě velikost libečku je jeho hlavní přednost: z jednoho trsu natrháte za sezonu tolik natě, kolik byste z menších bylinek sbírali z deseti.
Trojí sklizeň z jediného trsu: nať, kořen i semena
Každá část libečku slouží jinému účelu, a právě tahle univerzálnost z něj dělá jednu z nejvýkonnějších zahradních rostlin vůbec.
Mladé listy a stonky jsou hlavní kuchyňskou surovinou. Chuť připomíná celer, ale se sladším podtónem a nádechem anýzu. Ideální do drůbežích vývarů, bramboračky, omáček a salátů. Sklízejte průběžně od jara do léta; jakmile rostlina nasadí květy, listy začnou hořknout. Kořen je surovinou pro tradiční bylinný čaj. Evropská léková agentura (EMA) vede kořen libečku jako tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný ke zvýšení tvorby moči při drobných močových obtížích. Doporučené dávkování: 2–3 gramy drceného kořene zalité 150 ml vroucí vody, dvakrát denně, maximálně 2–4 týdny. Kořen se dobývá u zavedených rostlin v období zimního klidu, zpravidla po dvou až třech letech od výsadby. Semena dozrávají na podzim a hodí se jako koření i k dalšímu rozmnožování. Kdo semena nechce, udělá lépe, když květní stvoly odstraní dřív; rostlina pak investuje energii zpátky do listové hmoty.
Botanicky zajímavý detail: podle databáze
Plants of the World Online pochází libeček z oblasti jižního Íránu až Afghánistánu. Do střední Evropy dorazil jako kulturní rostlina a v Česku dávno zdomácněl, přesto ho Kew stále eviduje jako introdukovaný druh. Jak libeček zasadit, aby vydržel roky bez starostí
Stanoviště volte slunné až lehce polostinné, s hlubokou, živnou a propustnou půdou. Před výsadbou zapracujte do jámy kbelík kompostu nebo uleželého hnoje. V první sezoně je klíčová pravidelná zálivka; po zakořenění už rostlina vyžaduje vodu jen v delších suchých periodách.
Na jaře přihrňte kolem trsu vrstvu mulče z organické hmoty. Pokud chcete maximalizovat produkci listů, odstraňujte květní stvoly hned po nasazení poupat. Tím zároveň zabráníte samovýsevu, který může v úrodné půdě libeček rozšířit i tam, kam ho nechcete.
Mrazuvzdornost je vynikající. RHS řadí druh do kategorie H6, tedy přibližně −20 až −15 °C. Většina českých zahrad spadá do mrazových zón Z6 a Z7, takže přezimování v otevřené půdě by mělo proběhnout bez problémů. Opatrnější přístup se vyplatí u čerstvých výsadeb a u rostlin pěstovaných v nádobách.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Květy pro včely a aromatický soused ve smíšené výsadbě
Libeček kvete žlutozelenými okolíky, které přitahují pestrou paletu užitečného hmyzu, od včel přes pestřenky po drobné parazitické vosičky. V permakulturních a smíšených záhonech proto funguje jako vysoká „architektonická“ bylina, která současně plní roli nektarového zdroje.
Zahrádkářská tradice mu navíc připisuje schopnost odpuzovat krtky. Silné éterické oleje v kořenech a listech prý podzemní návštěvníky odradí.
Komu se libeček vyplatí a na co si dát pozor
EMA u kořenového čaje uvádí jasné kontraindikace: přípravek se nedoporučuje v těhotenství, při kojení, u dětí do 18 let ani při přecitlivělosti na miříkovité rostliny nebo anetol. Pokud se při užívání objeví horečka, bolestivé močení, křeče nebo krev v moči, je na řadě lékař. Oficiální monografie pracuje výhradně s kategorií tradičního použití; moderní klinické studie účinnost kořene dosud robustně nepotvrdily.
Pro koho tedy libeček dává největší smysl? Pro domácnost, která pravidelně vaří vývary a polévky, ocení silně aromatickou nať a má na zahradě volný metr čtvereční, kam může zasadit rostlinu, jež tam zůstane roky. Vstupní náklad se vejde pod stovku, údržba po prvním roce prakticky mizí a výnos z jediného trsu překoná většinu jednoletých bylinek o několik řádů.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák