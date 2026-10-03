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Jedli jsme hlínu, pili z potoka a domů nás zahnaly pouliční lampy. Kdo se narodil před rokem 1990, přesně ví, o čem je řeč

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Moderní technologie zcela změnily způsob výchovy a myšlení dětí. Otázkou zůstává, zda je to dobře, či nikoli.
děti

děti

Zdroj: Shahar Drori / Creative Commons / CC BY
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 17:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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