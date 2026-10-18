Jedlá soda za 15 Kč dokáže na podzim trojí: odkyselí půdu, zažene škůdce a ochrání rybíz před plísní. Stačí ji jen rozsypat

Začátkem října 2026 nabízel Kaufland stogramové balení jedlé sody Dr. Oetker za 9,90 Kč a Tesco prodávalo vlastní značku za 7,90 Kč. Za méně peněz, než stojí rohlík s máslem, tak zahrádkář získá prostředek, který se dá využít i mimo kuchyň. U rybízu to dává smysl ze dvou důvodů. Keře potřebují slabě kyselou až neutrální zeminu a zároveň trpí houbovými chorobami, které přežívají zimu přímo pod nimi. Soda umí zasáhnout do obou oblastí, pokud ji použijete s rozmyslem a v malém množství. Podle nás funguje nejlépe jako cílený podzimní zásah pro opatrného pěstitele, spolu s úklidem listí a kontrolou pH.
Proč jedlá soda pomáhá rybízu: rozhoduje pH mezi 6 a 7
Rybíz snese leccos, ale nejlépe se mu daří v mírně kyselém prostředí. Podle
University of Wisconsin-Madison Extension se optimum pohybuje zhruba mezi pH 6,0 a 7,0. Utah State University u červeného rybízu uvádí jako ideál hodnotu 6,5. Bílý a růžový rybíz jsou jen barevné odrůdy červeného, takže pro ně platí stejné číslo. Podobné nároky má i černý rybíz.
Ministerstvo zemědělství připomíná, že v Česku převažují kyselé matečné horniny a pokles pH je u nás přirozený proces. Na řadě zahrad tak zemina pod keři během let pomalu kysne, hlavně tam, kde se roky hnojí a nevápní. Hydrogenuhličitan sodný reaguje zásaditě, a když ho rozptýlíte v tenké vrstvě, posune reakci povrchu půdy o kousek nahoru. Půda se tím vrátí blíž k optimu rybízu.
Bez měření ale sahat po sodě nemá smysl. Domácí testovací sada nebo pH metr ze zahradnictví stačí. Levné přístroje však bývají nepřesné, pokud nejsou kalibrované. Vzorek odeberte z několika míst pod korunou a promíchejte ho, protože jediná hrstka zeminy může klamat. Kdo chce mít jistotu, může využít laboratorní rozbor. Údaje o půdní reakci zemědělských pozemků v okolí lze dohledat i ve vizualizaci agrochemického zkoušení na webu ÚKZÚZ. Pokud test ukáže výrazně kyselou půdu, hodí se spíš klasické zahradní vápno. Soda je určená pro jemné doladění.
Plíseň šedá přezimuje pod keřem a jedlá soda jí ztěžuje start
Původce plísně šedé, houba Botrytis cinerea, umí přečkat zimu na odumřelých listech a zaschlých plodech. Podle
Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ přežívá v podobě podhoubí a odolných sklerocií. Na jaře se pak šíří spórami a nejvíc jí svědčí chladnější a vlhké počasí. Rozmočená vrstva listí pod rybízem je pro ni ideální zimoviště.
Hydrogenuhličitany mění chemii povrchu, na který dopadnou, a tím zhoršují podmínky pro klíčení houbových spor. Floridský institut IFAS jim přiznává preventivní účinek s tím, že po dešti je třeba zásah obnovit. Pro zahrádkáře z toho plyne jednoduché pravidlo. Soda má největší smysl tam, kde předchází potížím, ne tam, kde už plíseň zachvátila keř.
Skutečnou sílu dostane soda teprve v kombinaci s úklidem. Ten znamená shrabat a odnést spadané listí, vystříhat suché a nemocné výhony a prosvětlit korunu, aby mezi větvemi proudil vzduch. Každý z těchto kroků bere plísni prostor. Soda pak doplňuje úklid tam, kde hrábě nestačí.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Tři lžíce, kruh pod korunou a lehká zálivka: podzimní postup krok za krokem
Domácí recept pracuje se třemi polévkovými lžícemi na keř. My doporučujeme začít opatrněji a k vyšší dávce sáhnout až tehdy, když to potvrdí změřené pH. Rozumný harmonogram na podzim 2026 vypadá takto:
Září: prohlídka keřů po sklizni, vystříhání napadených částí, změření pH pod korunou. Říjen až listopad: odstranění spadaného listí a zbytků plodů. Tento krok doporučuje i University of Minnesota Extension, podle které patří k podzimní péči také kompostovaný hnůj nebo kompost před prvním sněhem. Aplikace sody: jen pokud test ukázal hodnotu pod 6. Na dospělý keř nejvýš několik lžic, rozprostřených rovnoměrně do kruhu pod obvodem koruny. Ke kmínkům ani na listy nesypte a hromádky nevytvářejte. Zálivka: lehké zalití konví pomůže rozpustit prášek, aby na povrchu nezůstala koncentrovaná vrstva. Zapravení: pokud vůbec, tak jen velmi mělce. Rybíz má kořeny blízko povrchu a hlubší kypření by je poranilo. Opakování: ne dřív, než nový test ukáže, že je to potřeba.
Poslední bod je nejdůležitější. Sodík obsažený v sodě se při opakovaném sypání hromadí. Iowa State University upozorňuje, že nadbytek rozpustných solí v půdě omezuje příjem vody, spaluje okraje listů a brzdí růst kořenů. Jedna odměřená dávka za sezonu je proto rozumná, pravidelné přisypávání naslepo škodí.
Sedmdesát gramů sody na celou řadu keřů vyjde zhruba na šest korun. Levnější podzimní péči o rybíz hledat nemusíte.
Mšice, pilatky a vrtule: na co se připravit na jaře 2027
Rybíz trápí poměrně stálá parta škůdců. Univerzitní příručky zmiňují mšici rybízovou, vrtuli rybízovou, nesytku rybízovou, pilatku, svilušky, puklice a housenky. Některé z nich přezimují v půdě nebo v rostlinných zbytcích pod keřem, takže čistý a suchý prostor kolem kmínků jim komplikuje návrat. Soda tu působí spíš nepřímo, jako součást prostředí, které je pro drobné organismy méně přívětivé.
Uklidňující zprávu přináší univerzita v Minnesotě: u domácích pěstitelů bývají škůdci rybízu menší starostí, vážnější napadení se objevuje zřídka a velké škody působí výjimečně. Základem je zdravý keř s dostatkem světla, vody a pravidelným řezem. Během kvetení na jaře 2027 se vyplatí prohlížet rubovou stranu listů kvůli mšicím. Od června do září pak hlídejte bílý povlak padlí a hnědnoucí plody, které prozrazují plíseň šedou.
Mnoho zahrádkářů kombinuje sodu s kávovou sedlinou. Ta obsahuje dusík a trochu draslíku i fosforu, ale ve vrstvě se slepuje a tvoří krustu. Britský portál GrowVeg radí přimíchat ji do kompostu nebo ji jen tence rozprostřít a lehce zapravit. Prášky nemíchejte dohromady do jedné silné vrstvy. Soda patří pod keř zvlášť a ve skromném množství.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková