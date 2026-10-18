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Jedlá soda za 15 Kč dokáže na podzim trojí: odkyselí půdu, zažene škůdce a ochrání rybíz před plísní. Stačí ji jen rozsypat

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Sáček jedlé sody stojí v obchodě i pod deset korun. Pod rybízem může na podzim posloužit jako levná pojistka, pokud víte, jakou reakci má vaše půda.
Jedlá soda za 15 Kč dokáže na podzim trojí: odkyselí půdu, zažene škůdce a ochrání rybíz před plísní. Stačí ji jen rozsypat

Jedlá soda za 15 Kč dokáže na podzim trojí: odkyselí půdu, zažene škůdce a ochrání rybíz před plísní. Stačí ji jen rozsypat

Zdroj: Foto: Pxhere
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 18.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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