Jedlá soda, sůl a starý časopis. Tři suroviny ze spíže, které nahradí drahé čisticí prostředky a uklidí celý byt za pár korun

Sobotní dopoledne, jarní úklid v plném proudu. Na sporáku čeká hrnec se spáleným dnem po včerejším guláši, na koberci se rozpíjí kaňka od vína a zrcadlo v předsíni je plné otisků dětských dlaní. První reflex vede do drogerie pro tři různé lahve. Stačí ale otevřít spíž. Jedlá soda si poradí s mastnotou, připálenými zbytky i pachy, kuchyňská sůl vytáhne čerstvou skvrnu z vláken a staré noviny nebo časopis doleští sklo. Podle nás leží největší síla těchto triků v rychlé první pomoci a v průběžné údržbě. Za pár korun zachrání běžnou domácí nehodu dřív, než se z ní stane drahá starost.
Jedlá soda na připáleniny, mastnotu i pachy: pasta za dvě koruny
Hydrogenuhličitan sodný, jak zní chemický název sody, pracuje dvojím způsobem. Je mírně zásaditý, takže narušuje mastné nánosy. Zároveň jemně brousí a mechanicky uvolňuje připečenou vrstvu, aniž by poškrábal běžné nádobí.
Postup na spálený hrnec či pánev je prostý:
Pasta: sodu smíchejte s takovým množstvím vody, aby vznikla roztíratelná kaše. Doba působení: nechte ji pracovat 15 až 30 minut, jak radí i průvodce Marthy Stewartové. Dočištění: poté jemně vydrhněte houbičkou. Odolné případy: do nádoby nalijte vodu se sodou, zahřejte ji přímo na plotně a po vychladnutí dočistěte.
Tím ovšem rejstřík sody zdaleka nekončí. Osvědčí se na zašedlé keramické hrnky, nerezový dřez, spáry mezi obklady, zapáchající lednici i myčku. Univerzita v Illinois doporučuje proti pachům v chladničce postavit do police mělkou misku se sodou. U myčky radí nejdřív spustit cyklus s půllitrem octa v nádobě ve spodním koši, potom nasypat zhruba 200 gramů sody a pustit další horký program.
Jednu věc soda plnohodnotně nezastane. Na mastné pánve stále patří saponát, protože soda nemá mycí schopnost klasického jaru. Nejlépe tedy funguje jako parťák, nikoli jako sólista.
Kuchyňská sůl jako první pomoc pro koberec po rozlitém víně
Sůl působí čistě fyzikálně. Suché krystaly nasávají vlhkost a spolu s ní táhnou část barviva směrem z vláken. Rozhoduje proto rychlost. Čím čerstvější skvrna, tím víc toho sůl dokáže.
Odborníci z Iowské státní univerzity popisují u červeného vína na koberci nebo sedačce tento sled kroků. Nejprve bílou utěrkou odsajte co nejvíc tekutiny, netřete a nerozmazávejte. Pak skvrnu zasypte vrstvou suché soli, případně sody, a nechte ji tekutinu vytáhnout. Zbytek opatrně vysajte nebo vykartáčujte.
Na zaschlou kaňku už sůl zdaleka tolik nezmůže. Právě proto má smysl držet ji jako pohotovostní zásobu. Hrst stojí jednu až tři koruny, zatímco tepování sedačky vyjde na stovky.
Starý časopis místo utěrek: jak vyleštit okna a zrcadla
Třetí položka do spíže nepatří, přesto ji má doma téměř každý. Noviny nebo starý časopis tu suplují spotřební materiál, tedy papírové utěrky a hadříky na sklo.
Kentucký úřad pro ochranu životního prostředí v přehledu bezpečných náhrad domácí chemie uvádí jednoduchý čistič bez čpavku: jednu lžíci octa nebo citronové šťávy na necelý litr vody. Roztok nastříkejte na sklo a setřete zmačkaným papírem do sucha. Savý papír stáhne tenký film vody a nepouští chloupky, které po sobě nechávají některé hadry.
Pár zásad, aby leštění dopadlo dobře:
sáhněte po matných, savých černobílých stránkách, lesklé křídové listy a barevné vložky vynechte, vyhněte se kontaktu s bílými plastovými rámy, nový balík papíru nejdřív vyzkoušejte v rohu okna. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kolik stojí úklid ze spíže proti regálu v drogerii
Ceny jsme dohledali v českých obchodech. Jedlou sodu prodává lékárenský řetězec Dr. Max po kilu za 45 Kč, Rossmann nabízel kilogramové balení za 79,90 Kč. Kuchyňská sůl vychází v Tesku zhruba na 20 až 33 Kč za kilo. Noviny a časopisy jsou z úklidového pohledu zdarma, protože je stejně čeká kontejner na papír.
Pro srovnání drogerie: v řetězci dm stojí čistič na sklo od 32,50 Kč za litr levné privátní značky po 89,50 Kč za půllitr specializovaného přípravku.
Položka Spotřeba na jeden úklid Cena dávky Jedlá soda 3 až 5 lžic (45 až 75 g) 2 až 4 Kč Kuchyňská sůl hrst (50 až 100 g) 1 až 3 Kč Noviny nebo časopis několik listů 0 Kč Celkem zhruba 3 až 10 Kč Čistič na sklo z dm jedna láhev 32,50 až 89,50 Kč
Kdo nahradí aspoň část kupovaných čističů, ušetří podle našeho odhadu desítky korun měsíčně, obvykle 50 až 150 Kč podle velikosti bytu a frekvence úklidu. Za rok se tak nasčítá částka, za kterou pořídíte kvalitní mikrovláknové hadry a ještě zbude.
Čpavek, kámen a dřevo: kde domácí recepty končí
Staré úklidové příručky, včetně známé publikace Reader’s Digest o neobvyklém využití obyčejných věcí, často doplňují sodu a sůl o čpavek. V Česku se prodává jako technická čpavková voda o koncentraci 24 až 25 procent, typicky v obchodech s barvami a laky či v hobbymarketech. Srovnávač Zboží.cz ji eviduje od 59 Kč za 450 gramů a od 69 do 73 Kč za 900 gramů. Cenově tedy zůstává v rovině jednotek korun za silně ředěnou dávku. Bezpečnostně však patří do úplně jiné ligy.
Bezpečnostní list čpavkové vody Kittfort ji klasifikuje jako látku, která způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, dráždí dýchací cesty a je vysoce toxická pro vodní organismy. Z toho plynou pravidla: pracujte jen při otevřeném okně a v rukavicích, ideálně i s ochrannými brýlemi, skladujte mimo dosah dětí a odděleně od ostatních čističů, nikdy nemíchejte se Savem ani jiným chlorovým bělidlem. Podle amerického toxikologického centra Poison Control vzniká chloraminový plyn, který silně dráždí nos, ústa a krk a může vyvolat vážné potíže, čpavkem nečistěte tónované fólie autoskel, hrozí jejich vyblednutí, puchýřky a odlupování.
Opatrnost vyžadují i povrchy. Abrazivní sodou nedrhněte okenní sklo ani zrcadla, hotové dřevo a dřevěné podlahy, hliník, přírodní kámen, pozlacené předměty, elektroniku, perly či opály. Sklokeramickou desku čistěte sodou až po ověření v návodu výrobce. Ocet a citron zase škodí mramoru, kamenné dlažbě i dřevěnému nábytku.
Jednoduchá orientace pro každodenní praxi: na mastnotu, pach a připáleninu sáhněte po sodě, na vodní kámen po kyselině, na čerstvou tekutou kaňku po soli. Kde je potřeba dezinfikovat nebo pečovat o kámen, zůstává místo pro specializovaný přípravek. Žádný z domácích triků totiž bakterie spolehlivě nezničí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková