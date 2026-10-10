Jediný telefon v žebříčku AnTuTu překonal 4 miliony bodů. Slavná výhra iPhonu nad čipem M3 dlouho nevydržela

Poslední dostupné pořadí nese označení 2026.8 a běží na verzi benchmarku V11. Zahrnuje měření z celého světa s výjimkou pevninské Číny. Telefon se do měsíční tabulky dostane až ve chvíli, kdy nasbírá tisíc platných měření, a číslo u každého modelu udává průměr z nich. Jeden šťastně naměřený rekord tak pořadí nezamíchá.
Herní Red Magic odskočil druhému iQOO 15 o víc než čtvrt milionu bodů
Na prvním místě stojí Red Magic 11 Pro se skóre 4 013 168 bodů a je jediným modelem v tabulce, který hranici čtyř milionů překročil. Druhé iQOO 15 má 3 758 268 bodů, takže za vítězem zaostává o 254 900 bodů. V celé první desítce už žádná další mezera takové velikosti není.
Za dvojicí na čele následuje hustý shluk. Třetí Poco F8 Ultra má 3 651 476 bodů, za ním se řadí Redmi K90 Pro Max, OnePlus 15 a šestý Xiaomi 17 Ultra, který od třetího místa dělí jen 50 752 bodů. Čtyři telefony z různých značek se tedy vešly do pásma, které je pětkrát užší než náskok lídra.
Samsung Galaxy S26 Ultra se se skóre 3 463 142 bodů umístil až sedmý. Desítku uzavírají vivo X300 Pro, Xiaomi 17 a Xiaomi 17T Pro, který s 3 182 664 body zaostává za prvním místem o víc než 830 000 bodů.
Souboj iPhonu s čipem M3 rozhodlo méně bodů, než kolik kolísá jedno měření
Příběh o vítězství čipu A19 Pro, který se rozšířil mezi technologickými fanoušky, vznikl jinde než v aktuálním žebříčku. Jeho zdrojem je iOS přehled, který AnTuTu zveřejnilo 4. ledna 2026 a který vycházel z dat za prosinec 2025. iPhone 17 Pro Max s čipem A19 Pro v něm nasbíral 2 434 710 bodů, třináctipalcový iPad Air 2025 s čipem M3 pak 2 420 735 bodů. Samo AnTuTu tehdy výsledek iPhonu popsalo jako „mírně vyšší“.
Do souboje navíc nastoupil telefon proti tabletu. M3 je čip od Applu určený mimo jiné pro iPady, tedy pro zařízení s jinými rozměry, chlazením i energetickými limity. AnTuTu upozorňuje, že do výsledku vstupuje teplota zařízení, způsob používání i verze systému, a měření téhož modelu se běžně liší zhruba o 100 000 bodů. Rozdíl 13 975 bodů je asi sedmina takového výkyvu, a jako doklad převahy A19 Pro proto neobstojí. Prosincová čísla se navíc naměřila na starší verzi V10.
Aktuální iOS tabulka za srpen 2026 vypadá úplně jinak. Prvních dvanáct míst obsadily iPady s čipy M5, M4, M3, M2 a M1. iPad Air s čipem M3 je sedmý s 2 644 589 body, zatímco iPhone 17 Pro Max s A19 Pro klesl na třináctou příčku s 2 275 118 body, tedy téměř o 370 000 bodů níž.
Před jakým srovnáním varuje samotné AnTuTu
Vedle sebe postavená čísla svádějí k jednoduchému závěru. Androidové vlajkové lodě v první desítce mají od 3,1 do 4 milionů bodů a iPhone 17 Pro Max v srpnové tabulce 2 275 118 bodů. Prosté vydělení by z Red Magicu udělalo zhruba o tři čtvrtiny výkonnější telefon. AnTuTu ale na svém webu výslovně uvádí, že skóre z Androidu a z iOS přímo srovnatelné nejsou, protože obě platformy stojí na odlišných technologiích. Takový poměr proto nemá oporu ani u autorů samotného testu.
Smysluplnější je srovnávat telefony uvnitř jedné platformy, a i tam je potřeba číst čela tabulek opatrně. Špičku Androidu dnes výrazně určují herní a výkonnostně zaměřené modely, které spojují velmi výkonné čipy s agresivním chlazením a vysokými limity spotřeby. Jejich mimořádná skóre nemusí odpovídat tomu, jak se telefon chová při každodenním používání. O fotoaparátu, výdrži baterie ani délce softwarové podpory pak benchmark neříká nic.
Třetí nejvýkonnější Android se v Česku dá koupit pod 20 tisíc korun
Tři modely z první desítky si český zákazník v běžném obchodě nekoupí. Red Magic 11 Pro, iQOO 15 ani Redmi K90 Pro Max nemají doloženou oficiální českou distribuci, takže cesta k nim nejspíš vede přes dovoz. Vítěz žebříčku i jeho nejbližší pronásledovatel tak pro většinu kupujících zůstávají mimo dosah.
Nejvýš postaveným telefonem s českou distribucí je Poco F8 Ultra. Ve verzi 16/512 GB stojí 21 999 Kč a v akci ho lze pořídit od 19 499 Kč. Pátý OnePlus 15 se stejnou pamětí vyjde na 21 990 Kč a za Pocem zaostává o 45 327 bodů, což je méně, než o kolik se mohou lišit dvě měření jednoho telefonu. Mezi těmito dvěma modely tedy skóre nákup nerozhodne. Xiaomi 17T Pro začíná na 22 499 Kč a Xiaomi 17 na 22 999 Kč, oba ale v tabulce stojí až na samém konci desítky.
U dražších modelů výkon s cenou neroste. Galaxy S26 Ultra stojí bez slevy 35 490 Kč a s akčním kódem od 31 550 Kč, přitom za Pocem F8 Ultra zaostává o 188 334 bodů. Vivo X300 Pro ve verzi 16/512 GB vyjde na 34 999 Kč. Nejdražší je Xiaomi 17 Ultra, který se stejnou pamětí začíná na 35 999 Kč a v žebříčku drží šesté místo. Ceny i dostupnost se mohou průběžně měnit.