Jediný šálek vypitý obden může pomoci udržovat zdravý krevní tlak. Kardiologové potvrdili jeho význam pro správnou činnost srdce

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Jediný šálek vypitý obden může pomoci udržovat zdravý krevní tlak. Kardiologové potvrdili jeho význam pro správnou činnost srdcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Snížení vysokého krevního tlaku je možné pomocí několika drobných změn v životním stylu. Některé maličkosti mohou účinně podpořit léčbu předepsanou lékařem.
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Zdroj: Fotografie: Delael / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Nepříjemné nadýmání lze zmírnit také domácími prostředky. Úlevu bez návštěvy lékárny mohou přinést cviky i jedlá soda
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