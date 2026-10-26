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Jediný Čech v základu Sparty. Priske poslal do hry deset cizinců a Brunes po týdnech trápení nastřílel čtyři góly

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Sparta po třech zápasech bez výhry rozdrtila Slovácko 5:1. V základu měla jediného Čecha, kapitána Vydru. Čtyři góly dal Nor Brunes, který předtím 14 zápasů neskóroval.
Jediný Čech v základu Sparty. Priske poslal do hry deset cizinců a Brunes po týdnech trápení nastřílel čtyři góly

Jediný Čech v základu Sparty. Priske poslal do hry deset cizinců a Brunes po týdnech trápení nastřílel čtyři góly

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 26.10.2026 13:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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