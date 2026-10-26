Jediný Čech v základu Sparty. Priske poslal do hry deset cizinců a Brunes po týdnech trápení nastřílel čtyři góly

Neděle 25. října, patnáct hodin, Letná. Když stadionový hlasatel četl základní sestavu Sparty, české jméno v ní zaznělo jen jednou: Patrik Vydra, který navíc nesl kapitánskou pásku. Kolem něj nastoupilo deset cizinců z osmi zemí. O devadesát minut později svítilo na tabuli 5:1 a hlavním hrdinou byl Jonatan Braut Brunes. Nejdražší posila v historii klubu se gólově trápila od konce července, teď dala čtyři branky, tři z nich do poločasu. Sparta tím ukončila sérii tří soutěžních zápasů bez výhry a posunula se na druhé místo Chance Ligy. Nejzajímavější na celém odpoledni ale není samotné skóre. Je to obraz, ve kterém největší český klub dominantně vyhrál se sestavou, jejíž česká osa začíná i končí u jednoho muže.
Slovák, Nizozemec, tři Norové a kapitán z Česka
Jak mezinárodní ta jedenáctka byla, ukazuje nejlépe přehled po řadách:
|Řada
|Hráč
|Země
|Brankář
|Jakub Surovčík
|Slovensko
|Obrana
|Ki-Jana Hoever, Tobias Guddal, Loïc Mbe Soh, Viktor Vitályos
|Nizozemsko, Norsko, Francie, Maďarsko
|Záloha
|Patrik Vydra, Sivert Mannsverk, Andrew Irving
|Česko, Norsko, Skotsko
|Útok
|Ebrima Singhateh, Jonatan Braut Brunes, Josimar Alcócer
|Gambie, Norsko, Kostarika
Trenér Brian Priske na tiskové konferenci, jejíž záznam je na webu AC Sparta Praha, jakýkoli záměr odmítl. Podle něj šlo o „čistou náhodu“, o níž se v kabině vůbec nemluvilo. Sestavu prý protočil po čtvrtečním evropském zápase a vyšlo to zrovna takhle. Sám připomněl, že na hřišti Olympiakosu měl v základu šest nebo sedm Čechů. Podle zápisu jich bylo přesně šest: Zelený, Suchomel, Sochůrek, Macek, Jurásek a Vojta.
Vysvětlení dává smysl, jenže symbolika zůstává. Podle Livesportu Sparta naposledy nastoupila s jediným Čechem v základu v červenci 2018 proti Jablonci, kdy jím byl Martin Frýdek mladší. Jestli jde o absolutní klubový rekord, nelze z dostupných dat potvrdit. Jisté je, že se nic podobného na Letné nestalo přes osm let. Téma okamžitě zaujalo média i fanoušky.
Je tu ale i druhá strana mince. Všichni sparťané, kteří přišli do hry ze střídačky, byli Češi: Kadeřábek, Sochůrek, Martinec, Jurásek a Vojta. A Kadeřábek k jednomu gólu přispěl. Podle nás tedy nejde o vyhlášenou strategii „bez Čechů“, spíš o extrémní výsledek rotace. O to výmluvnější ale je, že taková sestava vůbec může vzniknout a fungovat.
Čtyři góly ze šancí, které žádné velké nebyly
Brunes přišel v létě jako hráč, který má góly v krvi. Sportovní ředitel Tomáš Rosický tehdy připomínal jeho 40 branek za dvě sezony a polská média odhadovala přestupovou částku kolem 145 milionů korun. Pak ale přišlo dlouhé ticho. Naposledy se v soutěžním zápase trefil 31. července proti Zlínu. Následovalo 14 utkání bez gólu, 86 dní čekání.
Proti Slovácku se to zlomilo a hattrick stihl během třiadvaceti minut:
- 14. minuta: Vydra ho kolmicí poslal do úniku, Brunes zakončil křížnou střelou.
- 31. minuta: po kolmici Hoevera trefil levačkou pod břevno.
- 37. minuta: Irving mu přihrál ve vápně, Brunes skóroval z otočky.
- 71. minuta: centr Kadeřábka zprava propadl až k němu a znovu se prosadil z otočky.
Na oficiálním profilu hráče na webu Chance Ligy jsou čísla, která tu efektivitu ukazují naplno: sedm střel, pět na branku, čtyři góly a očekávané góly (xG) jen 0,5. Priske mluvil o poločasovém xG kolem 0,34 až 0,4, a přitom měl jeho útočník v kabině hattrick.
Trenér to rozebral bez patosu. Podle něj se Brunesovi tentokrát „detaily naklonily na jeho stranu“ a měl i trochu štěstí. V jiných zápasech si prý vypracoval vyšší xG a nedal nic. S asistentem O’Carrollem s ním pracovali přes videorozbory, hlavně na tom, kam se má ve vápně stavět, ne jen na tom, které šance zahodil. Výsledek je vidět: v ligové sezoně má teď Brunes pět gólů a dvě asistence z jedenácti zápasů. V tabulce střelců je průběžně druhý a se stejným počtem branek se dělí o post nejlepšího kanonýra Sparty s Johnem Mercadem.
Čtyřmi góly v jednom ligovém zápase se zařadil do úzké společnosti. Z posledních dekád ji tvoří Jan Kuchta proti Mladé Boleslavi, Adam Hložek proti Zbrojovce, Vratislav Lokvenc proti Českým Budějovicím a David Lafata, který jich Jihlavě nasázel dokonce pět.
Jestli je krize definitivně za ním, ukážou až další zápasy. Silný impuls ale útočník dostal. A Priske to řekl jasně: sebevědomí by mu mělo jít nahoru.
Otočený trojúhelník ve středu pole
Méně viditelná, ale možná stejně důležitá změna proběhla ve středu hřiště. Priske podle analýzy iSportu „otočil trojúhelník“: místo obvyklého rozestavení 4-1-4-1 s jedním defenzivním záložníkem hrála Sparta 4-2-3-1 se dvěma šestkami a jednou desítkou. Trojice Vydra, Mannsverk a Irving měla zápas pod kontrolou a Vydra navíc přihrával na první gól.
Trenér přiznal, že změna pomohla a „může to fungovat i v dalších zápasech“. Trvalý přechod na nový systém ale neohlásil. Dá se čekat, že ho k opakování dotlačí marodka. Adam Karabec, který měl před zraněním v lize tři góly a dvě asistence, a obránce Ryneš podle Priskeho určitě nebudou k dispozici do reprezentační pauzy. U Mercada je situace nejistá, nejdřív by mohl být připraven na Bournemouth. Když chybí tvořiví hráči z křídel a z hrotu zálohy, dvojice šestek za jednou desítkou působí jako logické řešení.
Druhé místo, tápající Slovácko a nabitý týden
Výhra posunula Spartu na druhou příčku s 22 body. Na vedoucí Slavii ztrácí šest bodů, Mladou Boleslav a Olomouc předstihla o jediný bod. Od pronásledovatelů se tedy Sparta jen tak neutrhne, ale po sérii bez výhry se vrátila do hry.
Slovácko odjíždělo z Letné s pocitem, že o výsledku rozhodlo samo. Trenér Jan Jelínek vzal debakl na sebe: tým podle něj nepřipravil tak, aby byl ostřejší v dostupování, a jeho mužstvo bylo „lehce průchodné“. Sparta každou díru potrestala. Slovácko je po dvanácti kolech patnácté se sedmi body, za ním už je jen Zlín se dvěma. Na čtrnácté Brno ztrácí dva body. Dlouho porážku trávit nemůže, ve středu ho čeká MOL Cup v Pardubicích a v sobotu liga doma s Teplicemi.
Sparta má před sebou ještě náročnější týden:
- středa 28. října, 18:30: Sparta proti Baníku Ostrava, osmifinále MOL Cupu
- neděle 1. listopadu, 18:00: Bohemians proti Spartě, 13. kolo Chance Ligy v Ďolíčku
- čtvrtek 5. listopadu, 18:45: Sparta proti Bournemouthu, Evropská liga na Letné
Zápas s Angličany bude nejtěžší. Bournemouth má po třech kolech Evropské ligy plný počet devíti bodů a skóre 8:1, Sparta je po čtvrteční porážce s Olympiakosem šestnáctá se čtyřmi body. Sázkové kanceláře vidí jasného favorita: na výhru hostů vypisovaly kurz 1,59, na Spartu 4,87. Bez Karabce, Ryneše a možná i Mercada půjde Sparta do zápasu jako outsider. Na rozdíl od minulých týdnů ale bude mít v hrotu útočníka, který si zase věří.
Proti Slovácku se Sparta nemusela rozhodovat mezi českým jádrem a zahraniční kvalitou, vyhrála s jedním českým kapitánem a deseti cizinci kolem něj. Nejvýmluvnější moment odpoledne se tak odehrál ve čtrnácté minutě: Vydra, jediný Čech v sestavě, poslal kolmici a nejdražší Nor v historii ligy po 86 dnech konečně trefil branku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner