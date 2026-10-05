Jediná lékárna v Česku s nepřetržitým výdejem berlí a ortéz otevřela v Praze

Nemocnice Na Františku v centru Prahy má od konce září novou lékárnu, která se pyšní unikátním postavením v celé České republice. Jako jediné zařízení v zemi totiž vydává nepřetržitě nejen léky, ale také zdravotnické prostředky jako berle, ortézy nebo bandáže. Nové prostory jsou bezbariérové, přesunuty blíže k hlavnímu vchodu a jejich uspořádání odpovídá aktuálním požadavkům na lékárenskou péči.
Běžná provozní doba je od pondělí do pátku mezi 8:00 a 17:00. Mimo tyto hodiny lékárna přechází do pohotovostního režimu a výdej probíhá přes okénko po zazvonění. O víkendech a svátcích funguje tímto způsobem nepřetržitě. V nabídce jsou léky na recept, zdravotnické prostředky na poukaz, volně prodejné přípravky, rehabilitační pomůcky, kosmetika i odborné poradenství.
Ředitel nemocnice Jan Duben zdůraznil praktickou potřebu, která za modernizací stojí. „Když pacient odchází z vyšetření, nebo ho propouští z nemocnice, potřebuje se co nejjednodušeji a co nejdřív dostat k předepsanému léku nebo prostředku," vysvětlil s tím, že hned první den provozu, 28. září, lékárnu navštívilo na 150 lidí.
Stenostka Prahy 1 Terezie Radoměřská situaci popsala stručně: člověk odcházející večer z pohotovosti s receptem nebo poukazem na ortézu by neměl řešit, kam pro ni pojede přes půl města. Radní pro zdravotnictví Michal Müller doplnil, že otevření lékárny je prvním hmatatelným výsledkem jedné z největších investic Prahy 1 do zdravotnictví, tedy přestavby urgentního příjmu. Právě přesun lékárny uvolnil potřebný prostor pro tuto rekonstrukci, jejímž cílem je zlepšit podmínky jak pro pacienty neodkladné péče, tak pro zdravotnický personál. Lékárna je také zapojena do projektu Corrency, v jehož rámci mohou obyvatelé Prahy 1 nakupovat prostřednictvím systému corrent.
Lékárna v Nemocnici Na Františku má přitom kořeny sahající do roku 1624, kdy ji otevřeli milosrdní bratři v ulici U Milosrdných. Samotná nemocnice funguje v centru Prahy od roku 1354, má 187 lůžek, ročně zvládne téměř 145 tisíc ambulantních vyšetření a hospitalizuje přes pět tisíc pacientů.
Zdroj: MČ Praha 1